Dinçer Güner uyarıyor: Meydan okumalara hazır mısınız?

Oldukça hareketli ve dinamik geçecek bir haftaya giriş yapıyoruz. Mars ve Şiron arasındaki birliktelik, Güneş ile Plüton'un ve Güneş ile Jüpiter'in karşılıklı açısı derken bu hafta hem iyi olaylara hem de kötü olaylara gebe... Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Oldukça hareketli ve dinamik geçecek bir haftaya giriş yapıyoruz. Mars ve Şiron arasındaki birliktelik, Güneş ve Plüton’un karşılıklı açısı, Güneş ve Jüpiter’in karşılıklı açısı derken önümüzdeki hafta meydana gelecek olan Yengeç burcundaki Yeni Ay’ın etkilerine adım adım ilerliyor olacağız.

Salı günü sıkıntılı ve zor bir gün olacak. Çünkü Mars ve Şiron arasındaki birliktelik ile özellikle kişisel anlamda delici, kesici, yanıcı aletleri kullanırken dikkat edilmesi anlamına gelmektedir. Sakarlıklara karşı ve trafikte araba kullanırken çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Hayati tehlike içeren sporlarla ilgilenmek için uygun bir gün değildir. Dünya açısından ise patlamalar, terör olaylarında artışlar ve yangınlar söz konusu olabilir.

Hafta ortasında ise Güneş ve Plüton karşı karşıya olacak. Bu etki kötü tarafıyla, otorite ile olan ilişkilerinizde daha manipülatif, güç ve entrika savaşları içerisinde olacağınızı göstermektedir. İyi tarafı ile de kendinizi değiştirip, dönüştürebileceğiniz için güzel koşullarla karşılaşabileceğinizi göstermektedir. Eğer teslim olur ve direnmezseniz kendinizde kötü ve sevmediğiniz taraflarınızı çok rahat değiştirebilirsiniz. Fakat dünya açısından bakıldığında bu etki kendini daha gergin bir atmosfere bırakacaktır. Dünya üzerinde yöneticilerin birbirlerine karşı olan restlerini, sert ve sivri çıkışlarını görebiliriz.

Güneş ve Jüpiter’in karşılıklı açısı, şansınızı gereksiz yere fazla zorlayacağınız anlamına geliyor. Hafta boyunca limitlerinizi bilmenizde fayda olacaktır. Mars’ın Koç burcundaki etkisi ile her şeyi yapabilecekmiş gibi hissedebilirsiniz fakat sınırlarınızı bilirseniz haftayı o kadar rahat geçirebilirsiniz. Kaynaklarınızı ve paranızı hafta boyunca kontrol edin. Finansal açıdan har vurup harman savurabilirsiniz. Dikkat etmelisiniz.