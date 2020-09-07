Dinçer Güner uyarıyor: Şans kapınızı çalabilir

7 Eylül haftası oldukça hareketli bir hafta olacak. Gökyüzünde hafta boyunca birden fazla etkileşim söz konusu. Fakat hafta ortasında fırsatlar ve şanslar kapınızı çalacak. Hazırlıklı olmalısınız. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Haftanın ilk iki günü parasal konular gündeminizde olabilir. Ay Boğa burcunda olduğundan dolayı para ile ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Çarşamba günü itibariyle de Güneş ve Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Fırsatlar ve şanslarla dolu birkaç gün olacak. İş, kariyer, eğitim ve para ile ilgili konularda güzel fırsat ve şanslar elde edebilirsiniz.

Perşembe günü ise işin rengi değişiyor. Mars tam 66 günlük geri hareketine Koç burcunda başlayacak. Kendi yönettiği bir burçta olacağı için yoğun ve güçlü bir geri hareket olacak. Bu dönemde gecikmeler, uyanamamalar, uyuşukluk meydana gelebilir. Heyecan ve motivasyonunuz bu dönemde düşebilir. Tam 66 gününüz bu şekilde geçmez fakat 5-6 günlük bir süreçte alışma evreniz olabilir.

Cuma günü gökyüzünde bir yandan Merkür ve Şiron arasında, diğer yandan Güneş ve Neptün arasında sert bir etkileşim var. Güneş ve Neptün’ün karşı karşıya olmasıyla bizlerin yanlış kararlar verebileceğine, doğru algılayamayacağımızı göstermektedir. Hayat amaçlarınızda yanlış yargı ve kanılara varabilirsiniz. Aldanma ve aldatılma günleridir. Dikkat etmelisiniz. Pazar günü itibariyle ilişkiler ve aşk konusunda gökyüzü iyileştirici ve şifalandırıcı etkileri barındıracak. Sorunlarınızı çözmek ve kırgınlıklarınızı onarmak için güzel bir gün olacak.