Dinçer Güner uyarıyor: Sosyal medyaya dikkat!

Bu hafta İkizler burcunun sembolikleriyle dolu geçecek. Öncelikle Güneş İkizler burcuna geçecek ve daha sonra da İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Fakat Yeni Ay'da işin içinde Mars da olacağından dolayı biraz zorlayıcı olabilir. Özellikle sosyal medyanızda neyi ne şekilde ifade ettiğinize dikkat etmelisiniz. Ünlü astrolog Dinçer Güner bu haftanın gözyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayları Güneş’in İkizler burcuna geçmesi ve İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay. Güneş’in İkizler burcuna geçmesi ile birlikte basın-yayın ile ilişkili temalar, yayıncılık ilkeleri, bireysel olarak daha çok iletişim içinde olacağımız bir dönem olacak.

İkizler burcu hareket ve hız demektir. Seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kalkmaya başlayabilir. Yeni Ay’ın içinde Mars da etkili olacağından dolayı, gergin etkilere sahip olacak. En çok basın-yayın, ifade özgürlüğü, sosyal medya ile ilgili belge, kayıtlar, ses kayıtları gibi stresli durumlara işaret ediyor. Bireysel olarak da özellikle sosyal medyayı kullanırken nasıl ifade ettiğinize dikkat etmenizde de fayda var. Bu aralar kullanılan kelimelerinize dikkat etmelisiniz.