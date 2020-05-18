Dinçer Güner uyarıyor: Sosyal medyaya dikkat!

Bu haftanın en önemli gökyüzü olayları Güneş’in İkizler burcuna geçmesi ve İkizler burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay. Güneş’in İkizler burcuna geçmesi ile birlikte basın-yayın ile ilişkili temalar, yayıncılık ilkeleri, bireysel olarak daha çok iletişim içinde olacağımız bir dönem olacak.
İkizler burcu hareket ve hız demektir. Seyahat kısıtlamaları yavaş yavaş kalkmaya başlayabilir. Yeni Ay’ın içinde Mars da etkili olacağından dolayı, gergin etkilere sahip olacak. En çok basın-yayın, ifade özgürlüğü, sosyal medya ile ilgili belge, kayıtlar, ses kayıtları gibi stresli durumlara işaret ediyor. Bireysel olarak da özellikle sosyal medyayı kullanırken nasıl ifade ettiğinize dikkat etmenizde de fayda var. Bu aralar kullanılan kelimelerinize dikkat etmelisiniz.