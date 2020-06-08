Dinçer Güner uyarıyor: Sözlerinize dikkat edin

Bu hafta gökyüzünün hakimi Neptün olacak. Bir taraftan Güneş ile Neptün'ün sert etkileşimi diğer taraftan Mars ve Neptün kavuşumu olacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu hafta gökyüzünün hakimi Neptün olacak. Neptün’ün mitolojik karşılığı denizler tanrısı Poseidon’dur. Bu nedenle de Neptün, denizlerle, sıvılarla ve suyla ilişkilidir. Hafta boyunca arınmak, temizlenmek, şifalanmak için güzel gökyüzü koşulları var. Fakat dikkat edilmesi gereken koşullar da olacak.

Bir taraftan Güneş ile Neptün’ün sert etkileşimi, diğer taraftan Mars ve Neptün kavuşumu olacak. Bu da Neptün’ün gölge ve zor taraflarını açığa çıkaracak. Örneğin; aldanma, aldatılma, yanlış karar verme, yanlış yargılarda bulunma, olayları yanlış görme gibi durumları ortaya çıkabilir. Hafta boyunca paraya ve ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Neptün hiçbir şekilde madde dünyayla ilişkisi yoktur. Bu sebeple hafta boyunca yatırımı psikolojinize, ruh sağlığınıza yapın. Bu alanları geliştirin.

Bu etkileşim Türkiye haritasında 10. eve düşecek. Yani ülke yönetimi ve iktidarı gösteren yerde etkili olacak. Hafta boyunca skandal açıklamalar olabileceğini, önemli kararlar alınıp sonra yeniden değişebileceğini gösteriyor. Yanılsamalar ve kör noktalar çok fazla! Siyasi liderin çok dikkat etmesi gereken bir hafta. Yanlış sözler, videolar, resimler çıkabilir. Bir şey söylemeye çalışırken yanlış yere gidebilir. Önümüzdeki 10 gün siyasilerin daha dikkatli olması gereken bir süreç olacak.

Mars ile Neptün kavuşumu biraz sıkıntılıdır. Yağışlar, sel, su baskını, deniz merkezli depremler, deniz odaklı durumlar meydana gelebilir. Dünya gündeminde olan George Floyd ile birlikte ortaya çıkan ırkçılık karşıtı protestolar biraz daha büyüyebilir.