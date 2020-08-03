Dinçer Güner uyarıyor: Verilen sözler tutulmayacak, dikkat!

Haftanın ilk günleri sert etkilerle başlıyor. İkili ilişkilerde sıkıntılı bir zaman dilimi olacak. Fakat hafta ortasından sonra sert hava yerini daha duygusal ve eğlenceli bir havaya bırakacak. Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Bu haftaya Kova burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Burada Uranüs’ün de sert açısı var. Aynı gün içinde de Merkür ile Satürn’de karşı karşıya olacak. Haftanın ilk günleri biraz sıkıntılı geçebilir.

Sinirleriniz çabuk bozulabilir. İsyan bayrağınızı çekebilirsiniz. Haftanın ilk günleri tahammülünüz biraz az olacak. Ticari anlamda hiç uygun zamanlar değildir. Fikirleriniz engellenebilir, ticari anlamda beklentileriniz karşılanmayabilir ya da verilen sözler tutulmayabilir. Salı günü Jüpiter ve Mars arasında oldukça dinamik bir açı meydana gelecek. Bu ikili abartılı ve fanatik davranışlara işaret ediyor. Bu hafta maalesef gergin başlayıp gergin devam edecek. Spor yaparken dikkatli olun! Kazalara yatkın zamanlar olacak. Başkalarıyla futbol, din, siyaset gibi konularda tartışmamaya özen göstermeniz gerekmektedir.

Hafta ortasına gelindiğinde gökyüzündeki o sert görünüm etkisini yitirecek. İletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Yengeç burcundan çıkıp Aslan burcuna geçiş yapıyor. Konuşmalarınız, ifadeleriniz daha şen şakrak olacak. Cuma günü itibariyle ilişkileri sembolize eden Venüs, Yengeç burcuna geçiş yapıyor. İlişkilerde daha duygusal ve keyifli olunacak bir dönem olacak.