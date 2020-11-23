Dinçer Güner uyarıyor: Yatırımlar konusunda dikkat!

Pazartesi günü başkalarının ihtiyaçlarına kendimizi yakın hissedeceğimiz bir gün olacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe geldiğimiz vakit ise işin rengi pek tatlı değil. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Pazartesi günü Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Başkalarının ihtiyaçlarına kendimizi yakın hissedeceğimiz ve yardım edeceğimiz bir gün olacak.

Salı günü Merkür ve Neptün arasında güzel bir etkileşim olacak. Sezgilerimizle hayatta yolumuzu bulabileceğimize işaret ediyor. Yeni bir şeylere imza atmak ve güvenmek için uygun bir zaman. Çarşamba ve perşembe günü Ay, Koç burcunda seyahat edecek. Canlı, dinamik, girişken ve yeni başlangıçlar için hevesli olacağımız bir zaman. Korkusuzca yapmak istediğiniz konular için harekete geçebileceğiniz koşullar söz konusu olacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe geldiğimiz vakit ise işin renkli pek tatlı değil, gökyüzünde Venüs ve Uranüs karşı karşıya olacak. Venüs Akrep burcunda, Uranüs Boğa burcunda.

PARA İLE İLGİLİ KONULARA DİKKAT!

Keyfimiz için harcama yapabiliriz ama bu konuda abartmamamız gerekir. Venüs ilişkiler, aşk ve mutluluk, Uranüs sıra dışı, değişik ve aniden gelişen olayları sembolize eder. Bu ikili karşı karşıya geldiği vakit bağı güçlü olmayan ilişkiler kopabilir, ilişkilerde skandal durumlar ortaya çıkabilir, ilişkilerde alttan alma konuları çok kolay olmayabilir. Cumartesi günü Ay, Boğa burcunda yiyeceğimiz, içeceğimiz ve keyfimize düşkün olacağımız bir gün. Pazar günü ise Merkür ve Jüpiter arasında destekleyici bir açı var. Anlaşmalar, sözleşmeler ve seyahat etmek için güzel bir zaman.