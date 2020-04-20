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ASTROLOJİ
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Dinçer Güner uyarıyor: Yeni ekonomik tedbirler gelebilir mi?
  • @dincerguner

Dinçer Güner uyarıyor: Yeni ekonomik tedbirler gelebilir mi?

Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta gökyüzünde hareketlilik söz konusu... Güneş-Satürn sert etkileşimi ve Boğa burcunda Yeni Ay, ülkemizde ekonomik açıdan alınacak olan yeni tedbirlere işaret edebilir. Ünlü astrolog Dinçer Güner bu haftanın tahminlerini yaptı. İşte ayrıntılar...
Nisan 20, 2020
Dinçer Güner uyarıyor: Yeni ekonomik tedbirler gelebilir mi?
Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu hafta gökyüzünde hareketlilik söz konusu... Güneş-Satürn sert etkileşimi ve Boğa burcunda Yeni Ay, ülkemizde ekonomik açıdan alınacak olan yeni tedbirlere işaret edebilir. Ünlü astrolog Dinçer Güner bu haftanın tahminlerini yaptı. İşte ayrıntılar...

Yeni bir haftaya giriş yaparken, gökyüzünde Güneş ve Satürn arasında zorlu bir görünüm meydana gelecek. Güneş, Boğa burcunda yer alırken Satürn de Kova burcunda olacak. Hedefler ve yapılmak istenilen konularda engeller meydana gelebilir. Bu süreçte özgürlük duygunuzun kısıtlandığını düşünebilirsiniz.

23 Nisan’da Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay, yaklaşık olarak 10 gün etkili olacak. Uranüs de bu Yeni Ay’a eşlik edecek. Finansal konularda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Risk almadan şartlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Fakat pandeminin hala etkili olduğu bu zamanlarda tedbirlerinizi almayı unutmamalısınız. Yeni Ay sürecinde boynunuza, boğazınıza ve bu bölgedeki organlarınıza dikkat etmelisiniz.

Hafta sonunda gökyüzünde Merkür-Plüton ve Venüs-Satürn arasında sert bir görünüm meydana gelecek. İletişim ile ilgili konularda biraz sivri dilli olabilirsiniz. Bu süreçte kullanılan kelimelere dikkat etmekte fayda var. Özellikle ikili ilişkilerde sorunlar meydana gelebilir. Bu hafta sonunda kendinize değer vermelisiniz.

Güneş-Satürn sert etkileşimi ve Boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay, ülke içerisinde ekonomik anlamda alınacak olan yeni ve mecburi tedbirlere işaret ediyor olabilir. Bu hafta önemli açıklamalar ve kurallar konulabilir. Satürn’den kaynaklanan vergi oranlarıyla ilgili yeni koşullar meydana gelebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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