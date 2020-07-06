Dinçer Güner uyarıyor: Zincirlerinizi kırmaya hazır olun

Geçen haftalar gökyüzünde hareketlilik söz konusuydu. Fakat bu hafta biraz daha sakin geçecek. Oğlak burcunda meydana gelen Ay Tutulması sonrasında Ay Kova burcunda seyahat edecek. Özgürlük adına harekete geçebilirsiniz. Fakat Merkür/Mars sert etkileşimini unutmamalısınız! Ünlü astrolog Dinçer Güner, bu haftanın gökyüzü hareketlerini değerlendirdi. İşte ayrıntılar...

Geçtiğimiz haftalara göre daha sakin bir haftada olacağız. Haftanın ilk iki gününde Ay, Kova burcunda seyahat edecek. Biraz daha özgür olacağımız bir hafta olacak. Oğlak burcundaki Tutulmadan dolayı daha depresif geçirmiş olabilirsiniz, fakat bu hafta özgürlük duygularının hakim olduğu bir hafta yaşayacaksınız.

Bu hafta Merkür ve Mars arasında zorlu bir görünüm oluşacak. Merkür, Yengeç burcundaki geri hareketine devam ederken, Mars da Koç burcunda seyahat ediyor olacak. Bu nedenle bu ikili arasındaki sert etkileşim ile ağzımızdan çıkacak olan her kelimeye dikkat etmemiz gerekmektedir. İletişimde kırıcı ve sert konuşmaya eğilimli olabilirsiniz. Merkür ve Mars’ın sert etkileşimi dünyaya da yayılacaktır. Bankaların elektronik sistemleri ile ilgili sıkıntılar çıkabilir. Dijital platformlarla ilgili problemler ortaya çıkabilir. Sosyal medyada yapılanmalar meydana gelebilir.

Hafta sonuna yaklaşırken Ay, Balık burcunda seyahat edecek. Daha çok yardımlaşma temaları ön plana çıkacak. Hafta sonunda Merkür Retrosu bitecek. Bu önemli bir durum, çünkü Merkür 3 haftadır geri hareketindeydi. İletişim ile ilgili, elektronik aletler konusunda sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Bunların bitişi bu hafta Pazar gününe denk gelecek. Güneş ile Neptün arasında da güzel bir etkileşim olacak. Bu nedenle kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz.