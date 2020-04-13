Dinçer Güner’le evde kal astrolojiyle kal

Dünyayı saran coronavirüsün etkileri gün geçtikçe artmakta ve insanlar evlerinde kalarak kendilerini ve çevrelerini korumaya çalışmaktalar. Bu süreçte de ünlü astrolog Dinçer Güner, evde kal astrolojiyle kal formatında sizlerle buluşacak.

Corona virüsü, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış ve kısa bir sürede tüm dünyayı etkisine almıştı. Ülkemizde başlatılan evde kal sloganı ile halk sağlığını korumak ve virüsün daha büyük kitlelere yayılmasını engellemeye çalışmaktayız. Dünyanın böyle bir süreçten geçeceğini ünlü astrolog Dinçer Güner, aylar öncesinden tahmin etmişti.

Hafta boyunca Güneş Koç burcunda seyrine devam ederken, Oğlak burcunda yer alan Satürn ve Plüton da sert kontak içerisinde olacaklar. Bu sert kontaktan dolayı da abartılı ve aşırı tepkiler verilebilir. Özellikle herkesi iş, para ve finans ile ilgili konular strese sokabilir. Bu süreçte aşırı tepkiler verebilirsiniz, dikkatli olunmasında fayda var. Hafta ortasında Güneş’in Jüpiter ile yapacağı sert kontak sayesinde biraz daha rahat davranma isteğiniz oluşabilir. Bu süreçte evde oturmak çok daha zor gelebilir, fakat tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Hafta sonunda da Mars’ın iki gezegen ile etkileşimleri olacak.

Bu hafta Pazar günü Güneş Koç burcundan çıkarak Boğa burcuna geçiş yapacak. Koç burcunun yarattığı agresif, sert ve panik hali yerini daha sakin, dingin ve yumuşak bir atmosfere bırakacak.