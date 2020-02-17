Diplomatik ilişkilere dikkat!

16 Şubat günü Mars Oğlak burcuna geçiş yaptı ve yılın en zor zamanlarına giriş yapmış olduk. Bu süreçte ekonomik sorunlar, doğal afetler, kayıplar meydana gelecek. Genel olarak Mars'ın Oğlak burcundaki bu zorlu geçişi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

16 Şubat günü Mars Oğlak burcuna geçiş yaptı ve 30 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yılın belki de en zor zamanlarına giriş yapıyoruz. Mars’ın Oğlak burcundaki bu zorlu seyahatinin bireysel etkilerini BURADAN okuyabilirsiniz.

Mars’ın Oğlak burcunda olduğu süreç, diğer zamanlarda olduğu kadar masum ve rahat geçmeyecek. Zira bu sefer Oğlak burcunda hem Jüpiter hem Plüton hem de Satürn bulunmakta. Astrolojinin 3’lü belası aynı burçta! Depremler konusunda aynı şekilde oldukça riskli bir süreç olacak. Ekonomik zorlanmalar, yaptırımlar söz konusu olabilir. İş hayatında kayıplar, özellikle terör faaliyetlerinde artışlar söz konusu olabilir. Mars ve Satürn'ün, yani astrolojinin iki kötücülünün birlikte hareket edecek olması, kötülüğün ister istemez daha hızlı yayılmasına neden olur. Ciddi kayıpların verilebileceği zaman! Her türlü iş, kariyer, kişisel ve parasal anlamda önlemimizi almamız gerekmektedir.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Mars 30 Mart'a kadar, Türkiye’nin artık 7. evinde seyahat edecek. 7. ev ise dünya astrolojisine göre uluslararası ilişkiler, anlaşmalar, savaş, barış, ittifaklar, açık düşmanlıklar, evlilik ve boşanma oranlarını gösterir. Mars’ın bu alanda seyahat etmesi aslında çok da iyi bir gösterge değildir. Zira Mars, kural bozan, anlaşmalar bozan bir etki yaratır. Bu dönem uluslararası alanda kurduğumuz diplomatik ilişkiler zarar görebilir, ülke yöneticilerinin daha stratejik hareket etmelerinde fayda var. Bu dönem Türkiye’ye olan düşmanlıklar artabilir, hedef gösterilebilir, bir takım anlaşmalar, el sıkışılan konular bozulabilir. Sınır komşularımızla aramızdaki gerginliğin daha da büyüyebileceğine işaret etmektedir. Tabi bizim diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde de özellikle ekonomik ilişkilerimizde daha dikkatli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii Mars’ın Oğlak burcunda yüceliyor olması, diğer ülkelerle ciddi iş anlaşmaları, ekonomik pazarlıkları da gündeme getirecektir. Bu seferki Mars süreci daha sancılı da geçebilir, zira hem Plüton hem Mars hem de Satürn Oğlak burcunda olacak. Diğer ülkelerle olan ilişkilerde setler, engeller ve ambargolar söz konusu olabilir.