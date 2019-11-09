Dolunay sayesinde şans kapıları aralanıyor!

Bu hafta gökyüzünde Boğa burcunda Dolunay gerçekleşecek. Dolunay'ın yönetici gezegeni Venüs'ün Yay burcunda yer alması, bizi seyahatlere yönlendiriyor. Jüpiter'in de Venüs ile kavuşumda olması, bu hafta şans kapılarını daha kolay aralayacağımıza işaret etmekte. Gökyüzündeki bu olaylar burçlara nasıl yansıyacak? İşte yanıtı...

Boğa burcunda gerçekleşecek bu Dolunay, hepimiz için maddi konularda somutlaşmak, sağlamlaşmak, kazanımlarımızı biriktirmek ve korumak anlamına geliyor. Yatırım, alım satım yapmak için kararlar alabiliriz. Dolunay’ın yönetici gezegeni Venüs Yay burcunda yer alırken yurt dışı seyahatlere, eğitime, akademik konulara, uluslararası ticarete, yolculuklara, basın-yayın, medya veya hukuki konulara dair gelir veya giderlerimiz olabilir.

Venüs'ün ayrıca şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter ile kavuşumda olması girişimlerimizin ve kafamıza koyduğumuz hedeflerin bizi fırsatlara taşıyabileceğini, bu fırsatları yakalamak için oldukça umutlu olduğumuzu gösteriyor. Bu Dolunay’da Merkür Akrep burcunda Retro olacağından iletişim, haberleşme, para transferleri, alışveriş veya krediler, sigorta ve borçlarla ilgili ödemelerde gecikmelere, hatalara ve karışıklığa maruz kalmamak için dikkatli olmakta bir hayli fayda var. Bu dönemde kıskanç, ketum, pasif, agresif davranışlar, şüpheler ve kuşkularla davranıyorsak ilişkiler zarara uğrayabilir, bunu da unutmamak gerekir.

Koç: Özellikle hafta boyunca kariyeriniz ile ilgili yapmak istediğiniz değişimi yapmak, iş kurmak, çalışma sisteminizi değiştirmek, iş ve para düzeniniz için yöneticilerinizle konuşmak için uygun koşullar söz konusu. Kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler olabilir. Devamı…

Boğa: Sizi kısıtlayan koşullar her ne ise veya yapmak istediğiniz ve sürekli ertelediğiniz her ne varsa hafta boyunca bunları yapmak adına büyük kararlar alıp harekete geçebilirsiniz. İstek ve arzularınızı ortaya koymak, istekleriniz için yeni başlangıçlar yapmak, yeni girişimlerde bulunmak, finansal anlamda kazançlarınızı arttırmak için uygun koşullarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Bu hafta yalnız kalmak, kabuğunuza çekilmek isteyebilir, kendi iç dünyanıza dönebilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Hafta boyunca sağlığınıza özen göstermeniz gerek. Beklenmedik, ani rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Özellikle boyun, boğaz, ses telleri, endokrin sistemi ile ilgili olabilir. Devamı…

Yengeç: Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş. Yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Organizasyonlara katılabilir, çok daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilerle irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile. Devamı…

Aslan: Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. Bu hafta özellikle maaş zammı konuşmak veya daha iyi maaşlı bir işe geçmek için de koşullar gayet uygundur. Devamı…

Başak: Hayatınızı değiştirecek sürpriz bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınız veya hobiniz olabilir. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlar da alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir. Devamı…

Terazi: Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Devamı…

Akrep: Bazılarınız eş veya ortağınızla beraber bir iş girişiminde bulunabilir veya eşinizin parasal meselesinde olası bir krizi atlatması konusunda yardım ve destek olabilirsiniz. İlişkilerinizde veya ortaklıklarınızda beklenmedik sürpriz, ani gelişmelere hazır olun. Bu alanda yeni kararlar alabilirsiniz düzen getirmek adına. Devamı…

Yay: Hafta boyunca önemli fikirlerinizi ulu orta herkesin yanında söylemeyin, çalınma riski var. Ayrıca diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak için de harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var. Devamı…

Oğlak: Yalnız olanlar bence gözlerini dört açsınlar, çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz. Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Ayrıca dostlarınızla, arkadaşlarınızla iletişim problemleri, yanlış anlamalar yüzünden problemler, yanlış yargılarda bulunabilirsiniz. Devamı…

Kova: Ani bir kararlar yaşadığınız evi veya arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ya evinizin stilini, tarzını, rengini veya mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Hafta boyunca yatırımı olabildiğince kendinize yapın. Hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda size iyi gelecek ve yön verecek adımlar atmak için çok uygun. Devamı…

Balık: Bu hafta hayatı daha derinden sorgulamanız gerekebilir. Hayata geliş amacınız nedir, kime ne şekilde nasıl faydanız dokunur gibi konulara daha çok eğilebilirsiniz. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor, telefonunuz, e-mailiniz her zamankinden daha çok çalışabilir. Diğer yandan arkadaşlarınızla beraber bir seyahat planı yapabilirsiniz. Devamı…

