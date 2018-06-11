Duygusal iletişim dönemi

12 Haziran itibari ile Merkür artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 29 Haziran'a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde duygular dile gelecek ve kaleme alınacaktır. Duyguların bu denli yoğun olacağı bu süreçte duygusal iletişim kurmayı geliştirmek gerekmektedir.

12 Haziran itibari ile Merkür artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 29 Haziran’a kadar da bu burçta seyahat edecek. Bu da aslında bizim düşünce şeklimizin, konuşmamızın, karar mekanizmamızın, merak edeceğimiz şeylerin, okuyup bilgi sahibi olacağımız konuların biraz daha Yengeç sembolizmi ile çalışacağına işaret etmektedir. Peki bu ne demek, şimdi bunu açalım biraz…

Yengeç burcu astrolojide aidiyet duygusu, bakmak, beslemek, annelik etmek, ev, yuva, aile, vatan, geçmiş konular, anılar, korumak, saklamak, biriktirmek, güvenlik, bilinçaltı, duygular gibi temalara işaret eder.

Merkür hızlı ve dışa dönük ikizler burcundan çıkıp Yengeç burcuna geçtiği andan itibaren iletişim modelimiz daha içe dönük, daha duygu temelli olmaya başlar. Kendimizi ifade ederken artık hislerimizi devreye sokar, ne hissettiğimizi, nasıl hissettiğimizi kolay bir şekilde ifade etmeye başlarız. Duygular dile gelir, kaleme dökülür. Geçmişe ait konular, anılar zihnimizde bir bir canlanmaya başlar, eskiye ait, çocukluğa ait konuları konuşmaktan keyif almaya başlar, sık sık geçmişi yad edebiliriz. Zihin yavaşlamaya başlar, alınan kararlarda duygular hakim olur. Bu yüzden bu dönem birilerini ikna etmek istiyorsanız daha çok duygularına hitap etmelisiniz ya da duygusal iletişim kurmayı geliştirmeniz gerekir.

İletişim modelimiz daha naif, sezgisel olmaya başlar. Kendimizi ifade ederken daha korumacı olabilir, kendimizi güvende hissetmeye çalışırız. Sırların saklandığı, her şeyin apaçık konuşulmadığı, çoğu zaman cevap vermek yerine sessiz kalmanın tercih edildiği bir dönemdir. Sevdiklerimizin dertlerini, sorunlarını dinlemek, onları saklamak, onlara çözümler sunmak için biraz daha çaba sarf edeceğiz bu süreçte. Başkalarının çoktan unutmuş olduğu bilgilerin yeniden hatırlamak, ortaya çıkarmak için de uygun bir dönemdir. Şiir yazmak, roman yazmak, senaryo yazmak, yaratıcı çalışmalar içinde bulunmak için harikadır. Tabii zihin biraz daha geleneksel çalışmaya başlar, yeni düşünceler, fikirlere pek açık olmayız. Geleneksel, kabul görmüş, sürekli kullanılan, geçerli olan bilgileri tercih edebiliriz. Zihnimiz, fikirlerimiz biraz daha muhafazakar olabilir bu dönem.

Önemli kararlardan önce yalnız kalmalı, içe dönmeli, kendinizi dinlemeli, alacağınız kararın size nasıl hissettireceğine odaklanmalısınız. Duygulara hitap eden kitaplar, yayınlar takip edebilir, annelikle ilgili kitaplar alıp okuyabilir, bol bol yemek tarifleri kitapları alabilir ve tarifler deneyebilirsiniz. Yemek kültürleri, yemek tarihlerine ilişkin yazıları takip edebilirsiniz. Kendi geçmişinizi, köklerinizi araştırmak, bilgi sahibi olmak için de en güzel dönemdir. Ev kiralamak, ev satmak, annenize hediyeler almak, evinizin iletişim eksiklerini tamamlamak, evinizin elektroniklerini yenilemek için de uygun olacaktır.

Merkür'ün Yengeç burcunda seyahat ettiği süreçte, sana özel seni nelerin beklediğini merak ediyorsan eğer www.sorumgeldi.com