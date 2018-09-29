Ekim ayı gökyüzü raporu

Ünlü astrolog Dinçer Güner sizler için Ekim ayının gökyüzü raporunu gün ve gün kaleme aldı. Hangi günler nelere dikkat etmeli, hangi gün ilişkiler açısından şanslı, hangi gün kariyer konusunda şanslıyız? İşte bu soruların yanıtı...

Hazır yeni bir aya girmişken, bu ay hangi günlere nelere dikkat etmeli, ne zaman imza atmalı, ne zaman ilişkiler başlamalı veya sonlanmalı, ne zaman tatile çıkmalı bu ayın Yeni Ay ve Dolunay’ları hangi gelişmelere gebe bir göz atalım.

3 Ekim Çarşamba

Merkür ile Plüton arasında beş gün boyunca gergin bir görünüm meydana gelecek. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde, dikkatli olunması gereken bir gün. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün, ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın. Bugün okült konulara eğilim artabilir, büyü, maji gibi konular hakkında araştırmalar yapılabilir. Günlük sohbetler cinsel içerikli olabilir, cinsel içerikli ürünler satın alabilirsiniz. Yaşamınızda gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavra bürünebilirsiniz. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Resmi işlerinizi hallederken, resmi makamlarda iletişim kuracağınız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik davranmaya çalışın. Bugün diğer insanlarla iletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza yardımcı olur sadece. Projelerinizi, fikirlerinizi kimselerle paylaşmamaya özen gösterin, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edin, güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.

5 Ekim Cuma

Venüs geri hareketine başlıyor ve 17 Kasım’a kadar devam edecek. İlişkilerdeki saklı kalan konuşulmayan konuların dile gelmesi, ilişkilerde kriz yönetimini öğrenme dönemi. Eski sevgililerin sürekli ortaya çıkacağı zamanlar. Ekonomik anlamda yatırım yapmak için hiç uygun değil. Her türlü estetikten ve ortaklıklardan uzak durun.

9 Ekim Salı

Bugün Terazi burcunun 15. derecesinde Yeni Ay meydana geliyor. Yeni Ay ile birlikte hayatımızı daha çok bu sembolikler yönetecek demektir. İlişkiler kurmaya çalışacağız, ilişkileri onarmaya çalışacağız, küs olduklarımızla barışmaya çalışacağız ya da onlar bizimle çalışacak. Yine evlenmek, birileri ile hayatımızı birleştirmek için de harika bir dönem olacaktır. Bazılarımız evlenme teklif edip alacağız belki de. Önce hayatımızı sonra kendimizi güzelleştirmek isteyebiliriz, estetikler yaptırabilir, yeni bir tarz yaratmak isteyebilir, gardırobumuzu sonbahara hazırlamak isteyebiliriz belki de. Ama Venüs'ün Retro olduğunu unutmayın ve tüm bu konular için çok dikkat edin, sorunlar ve pürüzler yakanızı bırakmayabilir. Tüm kuracağımız ilişkilerde olabildiğinde sosyal, nazik, kibar olmak için çaba sarf edeceğiz. Köprüleri yıkmak yerine kurmak için motivasyonumuz olacaktır.

10 Ekim Çarşamba

Bugün itibari ile Merkür artık Akrep burcuna geçiş yapıyor ve 31 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcunda olması, zihnimizin hızlı bir şekilde zehirlenmesine de yol açabilir. Takınıtılar, paranoya ve şüpheye dönüşebilir. Ya da en kötü senaryo ile kin, nefret, öç alma gibi fikirlerin de oluşmasına neden olabilir. Dilimiz keskin ve zehirli bir hal alabilir, bence bu kısımlara dikkat etmemizde fayda var. Kullanacağımız kelimeler genel olarak harika bir analiz yapmamız destek verirken diğer taraftan kırıcı, baskıcı, manipülatif, zehirli kelimelerle karşımızdaki insanları sokabiliriz de dilimizle. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarabilir veya o dil ile yılan gibi insanları sokabiliriz de tıpkı bir yılan gibi. Siz olabildiğinde ilkini tercih edin. Bu dönem gizlilik içinde yürütülmesi gereken tüm işlerinizi halledebilirsiniz. Yeni öğreneceğiniz her şeyi derinlemesine anlayabileceksiniz.

11 Ekim Perşembe

Merkür ile Uranüs arasında altı gün boyunca gergin bir görünüm oluşacak. Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin. Bilmediğiniz elektronik, elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak, kurtulmak için harika günlerdir. Başkalarını harekete geçirmekte, motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Bugünlerde hız, adrenalin içeren yarış programlarını izlemek böyle yarışmalara katılmak için idealdir. Paraşütle atlamak, kayak yapmak,ekstrem sporlara katılmak için de uygundur. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir. Bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz, ama siz yine de ani, sürpriz ve beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Hangi eylemi yaparsanız yapın her türlü emniyet ve korumayı ihmal etmeyin.

12 Ekim Cuma

02:13 ve 12:54 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Güneş ile Plüton arasında beş gün sürecek olan sert bir görünüm meydana gelecek. Hayatınızda radikal değişiklikler yapmaya zorlandığınız bir dönem olabilir. Dıştan gelen enerjiler üzerinizde baskı kuruyor gibi hissedebilirsiniz. Hayatınızın iyi gitmeyen ve bozuk tarafları bir yeniden düzenlemeye tabi olabilir ve yeni bir bakış açısı ile organize edilmeye gerek olabilir. Bu değişiklikleri yaparken çok mutlu olmazsınız, ancak daha sonra ortaya çıkan yeni yapı eskisinden çok daha iyi ve sağlam olacaktır, buna emin olabilirsiniz. Otorite figürleri ile ilişkilerinizde de çok rahat hissetmeyebilirsiniz. Üzerinizde güçleriyle, baskı uygulayabilirler. Bu nedenle bazen katlanması güç gibi gelen durumlarla karşılaşmak bu transitin olağan etkilerindendir.

19 Ekim Cuma

15:28 ve 23:31 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Merkür ile Neptün arasında dört gün boyunca geçerli olacak destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hayal kurmak için en güzel gün. Bugün fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan anlatılan vadedilen konuların aslı astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Bankada, interntte ..vb noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bugün sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz.Sezgiler. şiir, masal, hikaye yazmak için uygundur. Bugün fal baktırabilir, ruhsal ve/veya psikolojik danışmanlık, rehberlik alabilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüel anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Hayallerinizle baş başa kalmak ve keyif alarak yapacağınız aktivitelerle çok fazla enerji harcamadan tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Sanat alanında yaratıcılığını kullanabilir ve yeteneklerinizi, sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.

23 Ekim Salı

Güneş bugün itibari ile Akrep burcuna geçiş yapıyor. Akrep burcu Zodyak burçları içerisinde en gizemli ve esrarengiz burçtur. Duyguları derin, sezgileri güçlü, soğukkanlı, stratejik, sahiplenici, kıskanç, kuşkucu, güven duymak isteyen, gerçekçi, ketum, inanılmaz bir irade gücüne sahip, cazibeli ve karizmatik insanlardır. İlişkiler bu dönemde daha duygusal anlamda yoğun ve derin anlamların yüklendiği bir enerjiye bürünür. Cinsel çekicilik, karizma ve karşısındakini etkileme arzusu artar. Sizi bakışları, seksapeli ile büyüleyip, adeta hipnotize edercesine kendine çeken birisi ile karşılaşabilirsiniz. Tutkulu ilişkiler yaşamak ya da var olan ilişkinize tutku ve derinlik katmak için uygun bir zamandır. Bu dönemde siz de hırslı, stratejik, mücadele etmek isteyen ve iradeli tavırlar sergileyebilirsiniz. Ya hep ya hiç gibi bir inancı ile hareket edebilir, sevdiklerinize karşı korumacı ve sahiplenici davranabilirsiniz. Kin tutmadan, intikam almadan, soğuk ve geri adım atmaz tavırlarla ilişkilerimize zarar vermeden, Akrep burcunun gizemli, seksi, büyüleyici, derin ve tutkulu yanını avantajınıza çevirerek ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Sigorta, vergi, kredi ve borçlar alanında yapılacak işlerinizi halledebilirsiniz. Finansal hedefler plan ve stratejik çalışmalar için oldukça verimli olabilecek bir süreçtir. Bu dönemde metafizik ve okült, psikolojik konularla, gizemlerle, sırlarla, dedektiflik yaparak, araştırarak ve gerçeğe ulaşmakla ilgilenebilirsiniz.

24 Ekim Çarşamba

1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Daha sakin, dingin ve ağırkanlı hareket edebiliriz. Mevcut şartları ve koşulları korumaya odaklı davranabiliriz. Finansal anlamda güvence ihtiyacımız artabilir, kazançlarımızı arttırmanın yollarını arayabiliriz. Riske atılmak yerine, bize güven veren konular üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Kalkıştığımız işleri rahatlıkla bitirebiliriz. Yeşillik, doğa gibi konulara daha düşkün olabiliriz. Küçük şeylerden daha kolay mutlu olabiliriz. Yediğimiz şeyler vücudumuzda daha kolay kilo yapabilir, boğazımıza çok daha fazla düşkün olabiliriz. Rahatlığımız, konforumuz daha önemli olabilir. Daha üretken ve verimli bir süreçteyiz. Bu dönem ortaya koyduğumuz eserler, yaptığımız başlangıçlar daha kalıcı nitelikte olacaktır. Boğa burcunda gerçekleşecek bu süper Dolunay ile birlikte daha sakin olacak ve adımlarımızı daha dikkatli ve temkinli atmaya çalışacağız.

Bu süper Dolunay zamanı maddi planları, bütçemizi, projelerimizin dayanacağı maddi koşulları gözden geçirmemiz için güzel bir fırsat olacak. Temel anlamda, güvenlik arayışı içinde olacağız ve kendimizi bazen karmaşa içinden çıkma ve rahat ettiğimiz alanlara kaçma eğilimini içinde hissedeceğiz. Kısacası Boğa burcunun tembelliğe yatkın ve rahatına düşkün doğası biraz durup, yorgunluk atmak isteyeceğimiz bir ruh hali yaratabilir. Bu ay dengeli ve tutarlı davranmamız gerektiğini hissedeceğiz ve bunu başarabilmek için gerekli olan enerjiler de gökyüzünde mevcut. Güneş ve Ay'ın Boğa burcunda oldukça yakın bir şekilde bir araya geldiği bu süper Dolunay döneminde maddi ve manevi anlamda değer verdiklerimizin neler olduğunu tekrar gözden geçirip, sahip olduklarımızın varlığından mutlu olup, maddi hırslara kapılmadan, katı bir tutum takınmadan, benliğimizi bencillikten arındırıp, tutkularımızın kontrolden çıkmasına engel olmalıyız.

25 Ekim Perşembe

Güneş ve Uranüs sert bir görünüm yapacak ve etkisi altı gün kadar sürecek. Otorite figürleri ile çatışmaya işaret eder. Kuralları yıkmak, asice davranmak isteyebiliriz. Özgürlük temalarının aşırı bir şekilde vurgulanır. Hayatımızda radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz. Çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz, fakat bu değişiklikler ve kararlar için hiç uygun değil gökyüzü. Öfke patlamalarına karşı dikkatli olun, kontrolsüz, orantısız tepkiler vermeyin sakin olun Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Huzursuz, panik, sabırsız davranmaya eğilimli olabiliriz. Bazılarınız aniden istifa edebilir, bazılarınız aniden ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Dengesizce davranmaya eğilimli olabilirsiniz. Sağlık olarak kalp çarpıntılarında artışlar, kalp spazmlarında artışlar meydana gelebilir. Kalbinizi yoracak aktivitelerden, stresli ortamlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. İçinde bulunduğunuz ortama ayak uydurmak size zor gelebilir. Beğenmediğiniz veya tahammül edemediğiniz ortamlardan kibarca ve hızla uzaklaşmanızı öneririm.

29 Ekim Pazartesi

Merkür ile Jüpiter arasında destekleyici bir görünüm oluşacak beş gün etkili. Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel zaman. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Bugünlerde konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir. Aynı anda birden çok konu ile ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurt dışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için çok ama çok ideal zamanlar. Ticarette, eğitimde şans var bu hafta. Daha iyi nasıl para kazanacağınıza dair fikirler geliştirebilirsiniz. Bu hafta proje haftası arkadaşlar! Fırsat kapılarını açabilecek perspektife ve zihinsel enerjiye sahip olacaksınız. Bilgi dağarcığınızı geliştirebilir ve öğrenme aşkınızı kullanarak eğitimlerden başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Bugün pozitif düşünmek, kendinizi bilgi ve becerileriniz konusunda geliştirmek, sevdiğiniz kitapları okumak, ulaşmak istediğiniz bilgilere erişmek, iletişim kurmak istediğiniz kişilere kolaylıkla ulaşmak bakımından oldukça yararlı bir gün. Başarılı iş görüşmeleri yapmak, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde olumlu bir diyalog, sınavlarda başarı kazanmak, tekliflere olumlu cevap almak, bilginizle başkalarını etkilemek için harika bir fırsat var.

31 Ekim Çarşamba

05:31 ve 05:43 saatleri arasında Ay boşlukta olacak. Merkür bugün itibari ile Yay burcuna geçiş yapıyor ve Retrosu, ileri gitmesi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek.

Bu süreçte vize, pasaport işlerinizi halledebilirsiniz. İthalat için girişimlerde bulunmak, şirket açmak için uygun dönemdir. Yurt dışına seyahatler, yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreçtir. Çok fazla hukukla ilgili konularda haberler okuruz, hukuksal konular, avukatlar, yargı…vb ama Merkür zararlı yerleşimde olduğundan, umarım negatif haberler olmaz bunlar. Hukuksal konularda destekleyici, olumlu etkiler söz konusu olabilecektir. Bol bol bulmaca çözebilir veya zihin egzersizleri yapabilirsiniz. En güzel tarafı araştırma yapmak, okumak, yeni bilgi sahibi olmak için idealdir. Yine bu dönemde yabancı dil eğitimine başlamak için de harikadır açıkçası!