Ekim ayı gökyüzü takvimi: Hangi günler neler yapılmalı?

Eylül ayını geride bıraktık ve Ekim ayına giriş yaptık. Bu ay hangi gün nelere dikkat etmeliyiz, hangi saatlerde karar vermeli, anlaşmaları ne zaman yapmalıyız? Tüm sorularınıza cevap olacak bu yazıyı ünlü astrolog Dinçer Güner gün gün kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Yepyeni bir aya girmiş bulunuyoruz. Bu ay gökyüzü yine oldukça hareketli. Güneş'in, Merkür'ün ve Venüs'ün Akrep burcuna geçişi, Koç burcundaki Dolunay, Merkür Retrosu ve diğer gezegenlerin birbirleri ile irtibatları derken Ekim ayını da devireceğiz inşallah! Tabii doğru zamanda harekete geçmek önemli. Doğru zamanda alış veriş yapmak, toplantılar organize etmek, iş kurmak, ilişkiler kurmak ve geliştirmek gerek. Aşağıda Ekim ayında hangi koşulları ne zaman yaparsanız sizler için doğru adım atmak anlamına gelir bununla ilgili bir takvim var. Umarım hayatınızı kolaylaştırır.

Mutlu bir Ekim ayı dilerim…

1 Ekim Salı

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Venüs ile Plüton arasında 6 gün boyunca sert bir görünüm meydana gelecek. İlişkilerinize eğilmek, adil olmak, hak yememek, medeni davranmak, kibarlık yapmak, güler yüzlü, romantik olmak, sosyalleşmek, gezmek, eğlenmek ve çevrenizle bağlantı kurmak için oldukça uygun bir gün. Alışveriş yapmak, kuaföre gitmek, estetik içeren konulara eğilmek, sevdiklerinize hediye almak, iyiliklerin karşılığını vermek, alttan alan tavırlar sergilemek, affetmek, dostlarınıza ikramlar yapmak, ambiyansı olan, zevkli mekanlara gitmek, tatlı-pasta almak veya pişirmek, dekorasyon, güzellik, aksesuarlar, tekstil ve moda ile ilgilenmek size iyi gelebilir. İlişkileri ve iletişimi ön plana alacağımız bir gündeyiz. Yoğun ve sizi derinden etkileyen aşk deneyimleri yaşayabilirsiniz. Plüton etkisi ile yaşadığınız bir ilişki nedeniyle üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiye karşı şüphe, kıskançlık veya aşırı sahiplenme gösterebilirsiniz. Yeni bir kişiye karşı aniden derin duygular ve tutku duyabilirsiniz. Karizmatik ve çekici olabilirsiniz. Aradaki cinsel çekim oldukça güçlü olabilir. Yoğun cinsel deneyimler yaşayabilirsiniz. Bazen duygularınız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duygularınızı derinden yaşayabilirsiniz.

3 Ekim Perşembe

Bugün Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Merkür de Akrep burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi geri hareketi derken 9 Aralık'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte karşımıza çıkan bilginin gerçek kaynağının ne olduğunu anlamak için daha çok çaba sarf edeceğimize, görünen ve bize sunulan bilgiyle yetinmeyeceğimize, gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için daha derin araştırmalar içine gireceğimize işaret etmekte. Akıl ile sezginin muhteşem birleşimidir aslında. Hem aklımızın sınırlarını zorlayacağımızı ve bunu yaparken sezgilerimizden de destek alacağımızı gösterir. Adeta bir dedektif gibi basit gibi görünen bir bilgi ya da ipucundan yola çıkarak büyük bilgiye, gerçeğe ulaşmak için çaba sarf edeceğimizi göstermekte. Özellikle tartışmalarda, ikili iletişimde karşımızdaki kişinin zayıf taraflarını hızlı bir şekilde tespit edip, tartışmalardan haklı çıkmak için daha çok bu zayıf taraflara oynayacağımızı göstermekte. Bu sayede başka insanların düşüncelerini değiştirebilecek güce sahip olabileceğiz. Fakat Merkür ve Akrep birlikteliği biraz namussuz çalışır. İnsanların hem düşüncelerini değiştirmeye çalışacağız hem de manipüle ederek yönetmeye çalışacağımıza işaret etmekte. Bu süreçte takıntılarımız daha çok ortaya çıkabilir. Özellikle bir düşünceye, bir fikre, bir konuya aşırı takılıp, saplanıp kalabiliriz, dikkat etmemiz gerek. Takıntılarımız ve saplanıp kaldığımız düşüncelerimiz ister istemez bizi başka alternatiflere kapalı hale getirir ve ilerlememize engel olabilir. Bunun olası iyi yanı ise gizli saklı, üstü örtülü her türlü konuyu açığa çıkarma yeteneği katabilir. Pek tabii Merkür'ün Akrep burcunda olması, zihnimizin hızlı bir şekilde zehirlenmesine de yol açabilir. Takıntılar paranoya ve şüpheye dönüşebilir. Ya da en kötü senaryo ile kin, nefret, öç alma gibi fikirlerin de oluşmasına neden olabilir. Ya da dilimiz keskin ve zehirli bir hal alabilir, bence bu kısımlara dikkat etmemizde fayda var. Kullanacağımız kelimeler genel olarak harika bir analiz yapmamıza destek verirken diğer taraftan kırıcı, baskıcı, manipülatif, zehirli kelimelerle karşımızdaki insanları dilimizle sokabiliriz de. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarabilir veya o dil ile yılan gibi insanları sokabiliriz. Siz olabildiğince ilkini tercih edin. Zihnimiz biraz daha sinsi, ketum, kolay kolay sır vermeyen bir yapıda olacaktır. Kendimiz hakkında, planlarımız hakkında konuşmayı pek tercih etmeyeceğiz. Aksi gibi başka insanların planlarını, düşüncelerini öğrenmek için çaba sarf edeceğiz. Düşüncelerimiz ve fikirlerimiz sabit olacaktır ve alacağımız kararlardan kolay kolay vazgeçmeyeceğiz. Zihnimiz her şeyden şüphe edecek adeta ve ne yazık ki kolay kolay güven köprüsü de oluşmaz. Özellikle araştırmacılar, eleştirmenler, yazarlar, danışmanlar, avukatlar, düşünürler, kimyagerler, fotoğrafçılar ve bilim adamları için iyi bir konumlanma sayılabilir. Bu dönem bu mesleklere sahip kişiler işlerinde zekaları sayesinde krizleri fırsata dönüştürebilirler. Zaten Merkür'ün Akrep burcunda olması aslında keskin zeka ile krizleri fırsata dönüştürebilmek demektir. Aynı fikirde olmadığımız konularda, durumu bir ölüm kalım savaşına dönüştürebiliriz. Bu dönem ilgimizi daha çok gizli konular, ölümle ilgili konular, parasal konular, oküler konular, cinsel içerikli konular, karanlık ve, büyü, maji gibi konular, tabu sayılan konular çekecektir.

4 Ekim Cuma

Ay, 09.33 ile 19.43 saatleri arası Yay burcunda boşlukta olacak, akabinde Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Mars Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Diplomasiden pek bahsedilemez, keza kibarlık da ikinci planda kalır. Uzlaşma, barış ortamı sağlamak her zamankinden çok daha zor bir hale gelir. Tüm ikili ilişkiler ve ortaklıkları ilginç bir süreçten geçirecektir. Ortağınız veya partnerinizle orta noktada buluşmakta genel anlamda zorlanabilirsiniz. “Ay biz çok iyi bir çiftiz, hiç kavga etmeyiz!” “Ortağımla nazar değmesin birbirimizi harika tamamlarız!” temalı tüm ilişkilerin krizler yaşamaya hazırlanmalarını tavsiye ederim. Eğer çevrenizdeki insanları sürekli idare eden bir tipseniz, bu dönemde artık sizin de sabrınız taşabilecek ve insanları idare etmek çok zor bir hale gelebilecektir sizler için. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir; Mars Terazi burcunda iken kararlı bir hal almanız gerekmektedir. Mars ameliyatları, kazaları ve hastalıkları sembolize eder. Özellikle omurga, üreme organları, böbrekler, kalça, bel kısmınıza bu dönem dikkat edin. Bu dönem hastanelerde bu bölgelerin operasyonları çok daha fazla olabilir. Tabii ki bel bölgenizi inceltmek için girişimlerde bulunmak için aslında iyi bir dönemdir diyebiliriz de. Bu yerleşimin belki de en hoş tarafı, genelde hayatta ikinci planda kalmayı tercih eden kişileri mecburen ön plana çıkmaları konusunda motive edecektir.

6 Ekim Pazar

Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Güneş ile Satürn arasında 5 gün etkili olacak zor bir görünüm meydana gelecek. Bugünlerde zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz de. Kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. Sağlık olarak dişler, kemikler, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmalı, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Otorite figürler ve baba ile ilişkilerde zorlanmalar meydana gelebilir. İş konusunda önünüze engeller çıkabilir, işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Yeni iş girişimleri için pek de uygun bir dönem değildir. Gereksiz risk almaktan kaçınmalı, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığınız işler veya sorumluluklar sırtınıza biner ve siz yapmamak gibi bir lükse sahip olmazsınız. Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkabilir. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabilir, sizi sürekli eleştirip, kritik edebilirler, siz de kendinizi beğenmeyip, yaptığınız işin kalitesinden memnun olmayabilirsiniz. Birileri hayatınıza karışıyor ve size kısıtlamalar getiriyor olabilir. Sağlık ve enerji bakımından kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu transit genellikle içinden çıkamadığınız, size yük ve sorumluluk getiren ve bu yükü taşımaktan zorlanıp, bırakmak istediğiniz ancak belli nedenlerle bırakamadığınız bir yükümlülük anlamına gelebilir.

7 Ekim Pazartesi

Ay, 01.25 ile 05.42 saatleri arasında Oğlak burcunda boşlukta olacak, akabinde Kova burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Uranüs arasında 6 gün boyunca gergin bir görünüm oluşacak. Bugünlerde özellikle elektrik çarpmalarına dikkat edin, bilmediğiniz elektronik, elektrikli aletleri tamir etmeye kalkmayın. Sınırları aşmak, özgürlük elde etmek, bizi kısıtlayan konu ve koşullardan uzaklaşmak ve kurtulmak için harika günlerdir. Başkalarını harekete geçirmekte ve motive etmekte bugünlerde oldukça başarılı olabiliriz. Bugünlerde hız, adrenalin içeren yarış programlarını izlemek böyle yarışmalara katılmak için idealdir. Paraşütle atlamak, kayak yapmak, ekstrem sporlara katılmak için de uygundur. Kontrol edebileceğimizden çok daha fazla büyük bir enerjiye sahibizdir, bu yüzden hareketi bol eylemlerde olmak, spor yapmak, enerjimizi boşaltacak her türlü aktiviteye girişmek için uygundur. Normalde yapmayacağımız davranışlar sergileyebiliriz, çılgınlıklar yapabiliriz. Aracınızla hız yapabilirsiniz ama siz yine de ani, sürpriz, beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun. Hangi eylemi yaparsanız yapın her türlü emniyet ve korumayı ihmal etmeyin.

8 Ekim Salı

Ay, 20.26 ile 18.05 saatleri arası Kova burcunda boşlukta olacak, akabinde Balık burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor ve 1 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerimizde oldukça yoğun, tutkulu ve sahiplenici bir süreçten geçeceğiz. Bu kulağa çok hoş gelse de bunun negatif tarafı “Ya benimsin ya kara toprağın” tadında davranışlar olacaktır ki asıl dikkat edilmesi gereken de tam olarak budur. Bu tavır ilişkilere çok ciddi zararlar verebilir. Venüs, Akrep burcunda zararlı pozisyonda olduğundan dolayı, gölge yanların daha çok ortaya çıkması da ne yazık ki olasıdır. İlişkilerde güç oyunları, kontrol etme isteği, intikam duygusu daha çok ortaya çıkabilir açıkçası. Partnerimizi, sevgilimizi daha çok kontrol etmeye, ondan gizli onun mahrem alanlarına girmeye çok daha fazla eğilimli olabiliriz. İlişkilerde kendi kendimize dedektifçilik oynamak hoşumuza gider ama dikkat edin görmeye belki de tahammül edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte ilişkilerde değişim ve dönüşüm yaşaması gereken alanları tespit etmek, eksikleri ve sorunları fark edip bunlar üzerinde olumlu çalışmalar yapmak için ise harika bir dönemdir. Cinsellik, seksüel konularda bazı takıntılar geliştirilmesi olasıdır. Veya birini elde etmek için daha çok cinsel cazibenin kullanılması da. Var olan birlikteliklerin gerçek değerini ortaya çıkarmak için ise harika bir dönemdir. İlişkilerin sağlam olup olmadığı tam da bu süreçte meydana gelebilecek krizlere dayanıklılığı ile belli olur. Elbette bu dönem dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da “sevgi” ile “tutku”nun birbirine karıştırılmaması. Bize sevgi gibi gelen bir şeyin aslında sadece tutkudan ibaret olduğu gerçeğini görmezden gelmeye ve kendimizi manipüle etmeye eğilimli olabiliriz. Bu süreçte, değer verdiğimiz konuların da odağı bir şekilde değişime uğrayacaktır. Maddi ve dünyevi konulardan biraz olsun uzaklaşıp, ruhsallık, derin bir sevgi anlayışı, ruhsal tatmin arayışında olacağımızı gösteriyor. Belki de ruh eşimizi bulma adına bir yolculuğa çıkacağız Maddi konularda yatırımlar yapmak, risk almak, biriktirdiğimiz parayla bir şeyler yapmak için pek uygun bir dönem değildir. En azından yeni yıla kadar beklemekte yarar var. Özel ilişkilerimizde bizi zora sokan, işe yaramayan davranış kalıplarını da bir kenara bırakmak için harika bir dönemdir arkadaşlar. Bu süreçte ikili ilişkilerde zarar görmemek adına kıskançlık, kontrol etme mekanizması, saplantı, takıntı gibi duygularınızı iyi yönetmeniz gerekir. Cinsel anlamda takıntılar, farklı, değişik ve sıra dışı fantezilere takılıp gitmek, uç noktalarda cinsel deneyimler bu süreçte zarar verici olabilir. Maddi olarak risk almak için uygun olmadığı gibi, estetik yaptırmak için de pek uygun olduğu söylenemez. Fakat kendinizi bir cerrahi operasyonla değil, bir diyet ve sporla yenilemek, değiştirmek, dönüştürmek için ise harika bir süreçtir!

9 Ekim Çarşamba

Ay 18.05 itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak. Mars ve Şiron etkileşimi var ve bu etkileşim dört gün kadar etkili olacak. Özellikle bu dört gün delici, kesici aletlerle bir şeyler yaparken dikkatli olmakta fayda var. Bir yerlerinizi kesebilirsiniz. Gerin ve kavganın çıkacağını hissettiğiniz ortamlardan da uzak durun. Trafikte gereğinden fazla hız yapmayın, bu birkaç gün yanıcı, delici, kesici aletler, ateşli, hızlı aktivitelerden ne kadar uzak durursak o kadar iyi. Kendinizi olabildiğince korumaya çalışın.

13 Ekim Pazar

20. DERECE KOÇ BURCUNDA DOLUNAY

Koç burcunda gerçekleşecek bu Dolunay zamanı, Koç'un temsil ettiği ateş enerjisini duygularımıza taşıyor. Hızlı olma, hedeflerimize acele ulaşma, kendimizi duygusal olarak ifade ederken daha yüksek tonda duygu ve düşüncelerimizi ifade etme arzusu yüksek olacak. Bu Dolunay’da Koç'un yönetici gezegeni Mars, Terazi burcunda ve savaş gezegeni Mars'ın barışı ve orta yolu bulmayla alakalı Terazi burcunda yer alması sorunlarımızı çözerken ne kadar aceleci ve öfkeli olsak da beklemek, alttan almak, duygularımızı denge yansıtacak bir biçimde ifade etmek zorunda hissedeceğimizi gösteriyor. Savaş, bağırarak çağırarak öfkeyle kazanılmayacak. Tam tersi masa başı diplomasisi gerekli olacak. Hızla karar almak isterken yavaşlamak gerekecek ve çevremizdekileri veya karşımızdaki özel kişiyi onun ne demek istediğini anlamak isteyerek dinlemek zorunda hissedeceğiz. Tatlılıkla işleri yoluna koymak çok önemli olacaktır, çünkü bu Dolunay zamanı bir taraftan da Satürn, Ay ile kare açı yapmakta ve streslerin, zorlayıcı koşulların bizi duygusal anlamda testten geçirebileceğine işaret etmekte. Otorite figürleri ile çatışmamaya çalışmalı veya sevdiklerimizle inatlaşma, isyankar tavırlara veya gereksiz tartışmalara girmekten kaçınmaya özen göstermeli. Her Dolunay bir karar anını temsil ettiği için 15 gün önce gerçekleşen Terazi Yeni Ayı’nın yapıcı etkisini sürdürmeye devam etmeliyiz. Kararlarımızı ise sadece kendi isteklerimiz ve hedeflerimizi önemseyerek değil daha paylaşımcı ve karşımızdakini de düşünerek almayı denemeliyiz. Adil çözümler önermekten yana olmalıyız.

14 Ekim Pazartesi

Ay, 18.23 ile 23.58 saatleri arasında Koç burcunda boşlukta olacak. Güneş ile Plüton arasında beş gün sürecek sert bir görünüm oluşacak. Bugün otorite figürler, baba veya eş ile kriz durumları meydana gelebilir. Güç çekişmeleri, iktidar savaşına girebilirsiniz. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz. Bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır. Yalnız bugünlerde bir şeyleri takıntı haline getirmek de çok kolay olacaktır, buna dikkat etmeniz gerekmektedir. Kendinize karşı acımasızlık yapmayın, başkalarına karşı da. Bugünlerde duygular ikinci planda kalabilir ve acımasız, sert duygular daha rahat ortaya çıkabilir. Kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Kimsenin özel alanına girmemeye özen gösterin, keza birileri de sizin özel alanınıza girerse çok fena haşlayabilirsiniz. İşlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli, özel konulara eğilebilirsiniz. Babanızın sağlığı ile ilgili olumsuz birkaç gün olabilir. Öfke, şiddet, kıskançlık, bu duygulardan uzak durulmasında yarar vardır. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Göz ardı edemeyeceğiniz birtakım etkiler ve baskılar altında kalabilirsiniz. Siz de manipüle eden ve zorlayıcı davranışlar gösterebilirsiniz. Asıl mesele güç dengesini iyi kurmaya çalışmaktır. İlişkiler oldukça yoğun deneyimler getirir ve dönüşmek durumunda kalabilir. Kırgınlık yaşamak ve ilişkilerde zedelenme yaşanması olasıdır. Bu nedenle çıkarcı veya intikam duyguları ile hareket etmemelisiniz. Hırsları olan veya sizden gizlediği gündemlerle hareket etmeye yeltenen kişilerle karşılaşabilirsiniz.

16 Ekim Çarşamba

Ay, 10.37 ile 04.29 saatleri arasında Boğa burcunda boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Neptün arasında dört gün boyunca geçerli olacak destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hayal kurmak için en güzel gün. Bugün fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için de uygundur. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Banka, internet gibi noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bugün sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz bugün! Şiir, masal, hikaye yazmak için uygundur. Bugün fal baktırabilir, ruhsal ve/veya psikolojik danışmanlık, rehberlik alabilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüel anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Hayallerinizle baş başa kalmak ve keyif alarak yapacağınız aktivitelerle çok fazla enerji harcamadan tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilir ve yeteneklerinizi, sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.

21 Ekim Pazartesi

Ay, 14.39 ile 18.28 saatleri arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak. Venüs ile Neptün arasında da beş gün boyunca harika bir görünüm meydana gelecek. Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bugün itibari ile başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Bağışlamak, affetmek, kabul etmek ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu birkaç gün tiyatro, resim, fotoğrafçılık gibi kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Yalnız olanların inşallah bu birkaç gün içinde gerçekten sevip sevilebilecekleri romantik ilişkileri başlar. İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde mistik deneyimler yaşayabilirsiniz ya da eğer yalnızsanız ruhsal yönü ağır, belki de mistik deneyimler yaşayabileceğiniz ilişkilere çekilebilirsiniz. Albüm çıkarmak, oyun sahnelemek, sinema filmi çekmek, şarkı sözü yazmak gibi sanatsal her türlü girişim için başarılıdır. Başkalarına yardım etmek, hayır işlerine girişmek için de çok uygundur. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkansız hale gelir. Evinizi boyatmak, yeni örtüler, perdeler almak için de gayet uygundur. Hassas ve sanatçı ruhunuzu ortaya çıkarabilmek için yaratıcı yeteneklerinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Resim, müzik, sergiler ve konserlere gidebilir, kendinizi başka bir dünyadaymış gibi hissetme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayallere dalmak ve tembellik etmek için uygundur, çok fazla enerji gerektiren işlerde çalışmamak veya günlük işlerin aynılığından romantik ve sanat dolu bir aktiviteye kaçmak daha akıllıca olabilir. Sevdiklerinize ve yakın çevrenizde yer alan insanlara yardım etmek, fedakarlıkta bulunmak ve anlayışlı davranmak için harika bir fırsattır.

23 Ekim Çarşamba

Ay, 19.19 ile 21.29 saatleri arasında Aslan burcunda boşlukta olacak, akabinde Başak burcuna geçiş yapacak. Güneş ise bugün itibari ile Akrep burcuna geçiş yapıyor. Akrep burcu Zodyak burçları içerisinde en gizemli ve esrarengiz burçtur. Duyguları derin, sezgileri güçlü, soğukkanlı, stratejik, sahiplenici, kıskanç, kuşkucu, güven duymak isteyen, gerçekçi, ketum, inanılmaz bir irade gücüne sahip, cazibeli ve karizmatik insanlardır. İlişkiler bu dönemde duygusal anlamda daha yoğun ve derin anlamların yüklendiği bir enerjiye bürünür. Cinsel çekicilik, karizma ve karşısındakini etkileme arzusu artar. Sizi bakışları, seksapeli ile büyüleyip, adeta hipnotize edercesine kendine çeken birisi ile karşılaşabilirsiniz. Tutkulu ilişkiler yaşamak ya da var olan ilişkinize tutku ve derinlik katmak için uygun bir zamandır. Bu dönemde siz de hırslı, stratejik, mücadele etmek isteyen ve iradeli tavırlar sergileyebilirsiniz. Ya hep ya hiç gibi bir inanç ile hareket edebilir, sevdiklerinize karşı korumacı ve sahiplenici davranabilirsiniz. Kin tutmadan, intikam almadan, soğuk ve geri adım atmaz tavırlarla ilişkilerimize zarar vermeden, Akrep burcunun gizemli, seksi, büyüleyici, derin ve tutkulu yanını avantajınıza çevirerek ilişkinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Sigorta, vergi, kredi ve borçlar alanında yapılacak işlerinizi halledebilirsiniz. Finansal hedefler, plan ve stratejik çalışmalar için oldukça verimli olabilecek bir süreçtir. Bu dönemde metafizik ve okült, psikolojik konularla, gizemlerle, sırlarla, dedektiflik yaparak, araştırarak gerçeğe ulaşmakla ilgilenebilirsiniz.

27 Ekim Pazar

Ay, 10.21 ile 22.29 saatleri arasında Terazi burcunda boşlukta olacak. Mars ve Satürn arasında altı gün sürecek sert bir etkileşim de meydana gelecek. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe-toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bugünler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Düşman kazanabilir ya da düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli isteklerinizi ve taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın spor yaparken ve riskli hareketlerden kaçının. Bol bol dinlenmek ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır.

28 Ekim Pazartesi

4 DERECE AKREP BURCUNDA YENİ AY

Akrep burcunda gerçekleşecek bu yeni Ay’da, hayatımızda zekice planlanmış, stratejik düşünülmüş, maddi konularda genişlemeye ve büyümeye odaklı başlangıçlar yapabiliriz. Bu dönemde ilişkiler, iş ortaklıkları, evlilik ve flört konuları önceliğimiz olacak, çünkü bu Yeni Ay’ın yöneticisi Mars ilişkileri, evliliği ve ortaklıkları sembolize eden Terazi burcunda ve Venüs de Akrep burcunda yer alıyor. Yani birbirlerinin yönettiği burçlarda yer alan Mars ve Venüs arasındaki dengeleyici açı sayesinde krizlerimizi dönüştürmeyi becerebiliriz. Kıskançlık ve tutkulu olma potansiyelimiz fazla. Ancak ne olursa olsun ilişkiler için destekleyici bir görünüm bu. Diğer yandan, iş hayatında dikkatli olmak gerekebilir. İş ortamında bu dönemde ketum olmak ve dengeleyici davranmak gerekir, otorite figürleri ile tartışmaktan tersleşmekten kaçınmalı. Sağlıkla ilgili konularda kontroller yapabilirsiniz. Böbrekler, boşaltım sistemi ve üreme organları alanında özenli olmalı. Detoks yapmak, toksinlerden arınmak veya rejim başlatmak için uygun bir dönemdeyiz. Akrep burcunda yer alan birçok gezegen sayesinde derinden hissettiğimiz duygularla sevdiklerimize sahip çıkacağız. Sır saklamak, metafizik ve gizem içeren konulara eğilmek, gerçekleri açığa çıkarmak, derinlemesine araştırma yapmak ve yüksek konsantrasyon gerektiren konularla uğraşmak için harika bir zamandayız.

31 Ekim Perşembe

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Akrep burcunda üç hafta sürecek olan Merkür Retrosu başlıyor. Her türlü iletişimde aksaklıklar ve sorunlar ortaya çıkar. Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişiler, olaylar, konular katılabilir. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkabilir. Elektronik aletler bozulabilir. Merkür geri giderken, yaptığınız sözleşmeleri bozabilir, sonrasında başlattığınız ilişkiler uzun soluklu olmayabilir. Bilgi akışında aksaklıklar meydana gelebilir. İş yerlerinde bilgisayarlar çökebilir, evinizde dijital eşyalar anormal bir duruma geçebilir. Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın. Bu süreç aslında toparlama, tamamlama, düzene sokma sürecidir, ama yeni bir şeylere başlarsanız uzun süreli olmaz. Evlenmek, ev almak satmak için de uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavullara dikkat edin kaybolmasınlar. Araçları ile uzun yola çıkacak olanların ekstra dikkat etmelerinde yarar var, araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Özellikle fiyat olarak çok pahalı ürünlere yönelmek için pek uygun bir dönem değildir. Değerli eşya, evrak gibi şeyleri kargoya verirken dikkatli olun adresi doğru yazdığınıza, kaybolmasınlar. Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektronikler eşyalarda sıkıntılar olabilir.