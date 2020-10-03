Ekim ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar

Ay'ın boşlukta olması demek; Ay'ın bir burçtan başka bir burca geçerken, hiçbir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Ekim ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar, yeni hiç bir işe veya projeye, ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü.

Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir. Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir. Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat.

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli.





Elinizde ki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır.

Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Ekim ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim.

EKİM AYINDA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

* 3 Ekim 08:47 – Ay 25 derece Koç'ta Boşlukta- 3 Ekim 18:12'ye kadar

* 5 Ekim 21:40- Ay 25 derece Boğa'da Boşlukta- 6 Ekim 07:02'ye kadar

* 8 Ekim 04:56- Ay 22 derece İkizlerde Boşlukta- 8 Ekim 18:45'e kadar

* 10 Ekim 19:03- Ay 25 derece Yengeç'te Boşlukta- 11 Ekim 03:24'e kadar

* 12 Ekim 17:29- Ay 21 derece Aslan'da Boşlukta- 13 Ekim 07:55'e kadar

* 15 Ekim 01:46 – Ay 25 derece Başak'ta Boşlukta- 15 Ekim 08:53'e kadar

* 17 Ekim 01:11- Ay 25 derece Terazi'de Boşlukta- 17 Ekim 08:05'e kadar

* 19 Ekim 00:42 Ay 25 derece Akrep'te Boşlukta- 19 Ekim– 07:42'ye kadar

* 21 Ekim 06:37- Ay 28 derece Yay'da Boşlukta- 21 Ekim 09:43'e kadar

* 23 Ekim 07:34 Ay 25 derece Oğlak'ta Boşlukta- 23 Ekim – 15:16'ya kadar

* 25 Ekim 00:53- Ay 17 derece Kova'da Boşlukta- 26 Ekim 00:18'e kadar

* 28 Ekim 03:45 Ay 26 derece Balık'ta Boşlukta- 28 Ekim – 11:44'e kadar

* 30 Ekim 19:12 – Ay 27 derece Koç'ta Boşlukta- 31 Ekim 00:18'e kadar