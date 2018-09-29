Ekim ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Ekim ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Ekim ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

3 Ekim saat 11:32 ile 4 Ekim 00:12 arası Ay Yengeç burcunda boşlukta

5 Ekim saat 14:33 ile 6 Ekim 02:19 arası Ay Aslan burcunda boşlukta

7 Ekim 17:02 ile 8 Ekim 04:09 arası Ay Başak burcunda boşlukta

9 Ekim 11:50 ile 10 Ekim 07:09 arası Ay Terazi burcunda boşlukta

12 Ekim 02:12 ile 12:52 arası Ay Akrep burcunda boşlukta

14 Ekim 03:58 ile 22:16 arası Ay Yay burcunda boşlukta

17 Ekim 00:49 ile 10:35 arası Ay Oğlak burcunda boşlukta

19 Ekim 15:27 ile 23:20 arası Ay Kova burcunda boşlukta

22 Ekim 02:47 ile 09:58 arası Ay Balık burcunda boşlukta

23 Ekim 21:17 ile 24 Ekim 17:33 arası Ay Koç burcunda boşlukta

26 Ekim 17:48 ile 22:40 arası Ay Boğa burcunda boşlukta

28 Ekim 07:37 ile 02:26 arası Ay İkizler burcunda boşlukta

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