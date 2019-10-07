Ekim ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlara dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Ekim ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiçbir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.



Yeni hiçbir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, çünkü girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğuna dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar ruh hali uyku ile uyanıklık arasında gibidir. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Ekim ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;)

7 Ekim 02:25 ile 06:41 arası Ay Oğlak burcunda boşlukta

8 Ekim 21:26 ile 9 Ekim 19:05 arası Ay Kova burcunda boşlukta

11 Ekim 12:55 ile 12 Ekim 07:45 arası Ay Balık burcunda boşlukta

14 Ekim 00:58 ile 19:23 arasında Ay Koç burcunda boşlukta

16 Ekim 11:37 ile 17 Ekim 05:29 arası Ay Boğa burcunda boşlukta

19 Ekim 05:13 ile 13:42 arasında Ay İkizler burcunda boşlukta

21 Ekim 15:39 ile 19:28 arası Ay Yengeç burcunda boşlukta

23 Ekim 12:14 ile 22:29 arasında Ay Aslan burcunda boşlukta

25 Ekim 15:59 ile 23:19 arasında Ay Başak burcunda boşlukta

27 Ekim 11:21 ile 23:29 arasında Ay Terazi burcunda boşlukta

29 Ekim 20:34 ile 30 Ekim 00:58 arasında Ay Akrep burcunda boşlukta

31 Ekim 17:29 ile 05:38 arasında Ay Yay burcunda boşlukta