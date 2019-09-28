Ekim ayında bunlara dikkat edin!

Sonbaharın habercisi Eylül ayını geride bıraktık ve Ekim ayına giriş yaptık. Bu ay içerisinde Dolunay ve Yeni Ay kapımızda. Mars'ın harcamaları kontrolden çıkaran dönemine dikkat! Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, hayatınızı düzene sokmaya başlamak için ise uygun bir ay. Ekim ayında burçları neler bekliyor? Merak edilen tüm soruların cevaplarını ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba herkese;

Bu ay bilgi ve iletişim konusunda Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile derinleşeceğimiz, Mars'ın Terazi burcuna geçişi ile ilişkilerde dengeyi kurmakta ve korumakta biraz zorlanacağımız; Koç burcundaki Dolunay ile birlikte biraz daha bencilleşip kişisel amaçlarımız için harekete geçeceğimiz, Akrep burcundaki Dolunay ile da hayatımızda ihtiyacımız olan değişim ve dönüşümleri rahatça yapabileceğimiz bir ay bizleri bekliyor. Bakalım burçlar bazında durum nedir? Ekim ayında hangi burcu neler bekliyor?

Koç: İkili ilişkiler, ortaklıklar, yardım ve destek beklediğiniz her türlü konuda yaşamınız hız kazanmaya başlayacak. Bu ay hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Devamı…

Boğa: Hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Önemli, ciddi ortaklık teklifleri gelebilir. Yeni bir iş ortaklığına girişebilirsiniz, evlilik, söz, nişan gibi durumlar için hazırlıklar başlayabilir, eğer yalnız iseniz yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni tanışacağınız kimseler oldukça zeki, zekasıyla sizi etkileyebilecek kişiler olabilir. Mevcut bir ilişkiniz var ise bu hafta ilişkinizi ciddiye bindirme, kararlar alma döneminiz olabilir ya da ilişkinizi sorgulama tamam mı devam mı gibi soruların cevabını arayabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Sosyal yaşamınızda daha çok prim yapabilirsiniz. İş ile ilgili kazançlarınızı arttırmak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda içsel olarak minik bir yarış içine girebilirsiniz, onları kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz. Bu ay sağlığınızı ilgilendiren konular ön planda olacak, diyet ve spora başlayacak olanlar çok fazla kasmayın kendinizi, bünyenizi fazla zorlamayın. Devamı…

Yengeç: Yalnızlıktan dem vuran arkadaşlarım ciddi ilişkilere çekilebilirler, sizden yaşça büyük veya ruhen olgun biri ile gönül ilişkilerine başlayabilirsiniz. Hayatın keyifli yanları ile daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz mesela. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Devamı…

Aslan: Genel anlamda deli gibi seyahat edeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yurt içi bir çok acil seyahate çıkmanız gerekebilir. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular gündemde olabilir. Bu ay evinizde yalnız başınıza bir takım çalışmalar yapmak için güzel zamanlardır, yine boya, badana, tamirat gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Devamı…

Başak: Bu ay parasal konularda girişeceğiniz ortaklıkların tadı hemen kaçabilir, maddi konularda hak ettiğinizi almak, değerinizin bilinmemesi gibi durumlar olabilir. Eşinizden veya ortağınızdan finansal anlamda destek görebileceksiniz. Yalnız harcamalarınızı biraz denetim altına almakta fayda var. Para geldiği gibi gider ve bu gider yerleri genelde sizlerin borçları ile ilgili olacaktır. Hayatınızda önemli bir gediği kapatabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Artık harekete geçme zamanı! Bu ay enerji, motivasyon ve hız kazanmaya başlıyorsunuz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. Devamı…

Akrep: Bu ay olası başlayacak ilişkilerde tutkular, arzular, hırslar, kontrol ve cinsellik daha ön planda olacaktır. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar dikkat çekici olacak. Hayatın bir nevi odak noktası siz olacaksınız ve spot ışıkları üzerinizde parlayacak. Sizler için atılım yapma ve girişimlerde bulunma zamanı! Devamı…

Yay: İş hayatındaki gerginlik sona erip, oldukça sosyal ve hareketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Yalnız sosyal ilişkilerinizi dengelemek, herkesin isteklerine koşturma hali sizi biraz yorabilir. Kimsenin özel hayatına, ilişkisine pek karışmayın bu süreçte, sonra ihale sizin üstünüze kalmasın, kötü kişi siz olmayın. Ayrıca bu ay ilişkisi olanlar minik krizlerle mücadele etmeleri gerekebilir, ilişkisi olmayanlar ise pek de herkes tarafından onay verilmeyen, platonik ilişkiler içine çekilebilirler. Devamı…

Oğlak: Bu ay havadaki aşk kokusuna kapılabilirsiniz! Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızın hayatınızın değiştirebilirsiniz. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Bu ayı umut ettiklerinizin ve dileklerinizin gerçekleşme zamanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bu yüzden neler dilediğinize ve istediğinize dikkat edin. Devamı…

Kova: Bu ay iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. İyi veya doğru adımlarınızla oldukça ön planda olacak, yaptığınız işler bir çok kişi tarafından görünür olacak ve takdir beğeni toplayacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle ve fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. İş arayanlar bu süreçte iş bulabilir, tekliflerle karşılaşabilir, yükselmek isteyenler terfi alabilirler. Devamı…

Balık: Mars kazandırır ama akabinde deli gibi harcatır da adama! Bu ay bütçe, para, başkalarına ait finansal kaynaklar, ortaklaşa işlerden kazanılan gelirlerle ilgili konularda yaşamınızda daha hızlı gelişmeler söz konusu olacak, yalnız siz yinede bütçenizi doğru ve etkin bir şekilde kontrol altında tutmaya özen gösterin. Bazılarınız pasaportlarınızı hazırlayıp yurt dışı seyahat planları yapabilirler, bazılarınız ise mesleki anlamda yeni bir eğitim sürecine giriş yapabilir. Bu dönem mevki, statü sahibi önemli kişilerden harika destekler alabileceksiniz. Devamı…

