Ekim ayında burçları neler bekliyor?

Eylül ayını da geride bıraktık ve Ekim ayına geçiş yaptık. Bu ay gökyüzünde bir Yeni Ay bir de Dolunay var. Peki gökyüzünün bu ay olan hareketleri ve bu hareketlerin sizin burcunuz üzerindeki etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Ekim ayına giriş yapıyoruz. Gökyüzünde güçlü etkileşimler olurken burçlar bu durumdan nasıl etkilenecek? Merak edilen her şey ünlü astrolog Dinçer Güner'in kaleminden… İşte ayrıntılar…

Koç: Finansal konular gündeme geliyor! Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Önemli, mevki ve statü sahibi kişilerden bu süreçte destekler alabileceksiniz. Hayatı daha fazla sorgulayabilir, felsefi konulara yönelebilirsiniz. Devamı…

Boğa: İş ve çalışma ortamınızda yeni teklifler, projeler gündeme gelebilir, iş hayatınızda alıştığınız sistem ve düzende değişimler gündemde olacaktır. Fikirlerinizle karşınızdaki kişileri rahatlıkla etkileyebileceksiniz. Başkalarına ait finansal kaynaklardan daha rahat bir şekilde yararlanabileceksiniz. Devamı…

İkizler: İş arkadaşlarınızla olası sürtüşmelere ve dedikodular yüzünden problemlere dikkat etmenizde yarar var. Planlarınızı, düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmayabilirsiniz. Gizli ilişkiler, saman altında su yürütürcesine planlar gündemde olacak. Yalnız olanlar sağlam, adam akıllı ve güzel ilişkilere adım atabilirler. Devamı…

Yengeç: Arkadaşlarınızla ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilere irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. Yalnız olanlar için hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor. Devamı…

Başak: Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Ev alım, satım, taşınma, kiralama, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak için oldukça uygun zamanlar olacak. Devamı…

Terazi: Para ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler hatta kazancınızı arttırmanız için seyahatler bile söz konusu olabilir. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Seyahatler ön plana çıkmaya başlayacaktır. Bunun yanı sıra tüm iletişim aletleri ile aktif iletişim içinde olacak. Devamı…

Akrep: Projelerinizi hayata geçirme zamanı! Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak. Finansal konular ön plana çıkacaktır. Harcamalar ve kazançlar dengesini iyi kurmanız önem kazanacaktır. Finansal konularla ilgili aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz. Devamı…

Yay: Dostluklarınızın, arkadaşlıklarınızın bir nevi testten geçeceği bir zaman olacak. Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Devamı…

Oğlak: İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Arkadaşlarınızla iletişim çok daha ön plana çıkacak, arkadaşlarınızla ortak düşünce ve fikir paylaşımları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz. Devamı…

Kova: İş ve kariyerinizi ilişkilendiren konularda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile ön plana çıkacaksınız. Üstlerinizle önemli görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Bir süredir meslek ve iş hayatının omzunuza yüklediği yüklerden artık eğlenerek atmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlık ve dostluk kavramları çok daha önemli olacak. Devamı…

Balık: Hayatın felsefesi, yaşam felsefesi hakkında daha çok şey öğrenebilir, deneyimleyebilir, okuyabilir, araştırabilirsiniz. Aile içinde bazı gizli kalmış konular açığa çıkabilir veya sizler ailenizden gizli hareket edebilirsiniz. İletişim kanallarınız aktifleşmeye başlıyor. İş ve mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak. Devamı…

