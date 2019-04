Ekrem İmamoğlu’nun doğum haritası analizi

Oldukça stresli ve yorucu seçim sürecinden geçiyoruz, İstanbul’un bazı ilçelerinde oylar yeniden sayılıyor. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görünmekte. Peki Ekrem İmamoğlu'nun doğum haritası neleri ifade ediyor? İşte ayrıntılar...

Oldukça stresli ve yorucu seçim sürecinden geçiyoruz, İstanbul'un bazı ilçelerinde oylar yeniden sayılmakta. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gözüküyor.

2 gündür twitterda sayın Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü üzerine takipçilerimle büyük bir araştırma içindeydik. Çünkü görülen 3 farklı doğum günü ve doğum tarihi bilgisi yer almakta. Ama en son 2017 yılının Mayıs ayında anneler gününde, annesi ile verdiği bir röportajda 45 yaşında olduğunu söylemekte ve annesinin de yaşını 1 sene büyük yazdırmış. Yine seçim öncesi İsmail Küçükkaya'nın Fox Tv'de sunduğu Çalar Saat programında da kendisi 1971'li olduğunu ifade etmiş. Tüm verileri topladığımızda ise 4 Haziran 1971 olarak karşımıza çıkmakta. Ama ne yazık ki doğum saati bilgisi elimizde yok. Doğum saati bilgisine ulaşabilen biri olursa ve bana da bilgi geçerse çok mutlu olurum. Elimizde sadece doğum tarihi ve yeri bilgisi var. Tam bir doğum haritası çıkarmak mümkün değil, ama Güneş'e göre doğum haritasını oluşturup, gezegenlerin burçlarda yerleşimi ve birbirleri ile kontaklarını görebiliriz. (Yükselen burcunun ne olduğunu bilemiyoruz şu aşamada) Doğum haritasına bu dinamiklerle baktığımızda ise burcu İkizler, Ay burcu ise Terazi olarak karşımıza çıkıyor. Merkür (iletişim), Venüs (Ahlak, Sevgi, Değer) ve Satürn (kurallar, karma, büyüme) Boğa burcunda, Mars (harekete geçme) Kova burcunda, hayata geliş amacını gösteren Ay düğümleri ise Aslan/Kova burcunda yer almakta.

Doğum haritalarını son dönem değerlendirirken özellikle Ay düğümlerine çok önem veririm. Zira ruhun bu dünyadaki bulunma amacı, bu amacı nasıl gerçekleştireceği, hangi argümanları kullanacak, yetenekleri neler, tekamül için nelere ihtiyacı var gibi sorularının cevaplarını verirler bizlere. Güney Ay Düğümü (GAD) en basit anlatımı ile doğuştan gelen yeteneklerimiz, konfor alanımız, en iyi yapabildiğimiz konulara işaret ederken Kuzey Ay Düğümü (KAD) ise ruhun tekamülü için gerekli konular, geliştirilmesi gereken özellikler, hayatta kazanmak için gerekli yolların neler olduğunu gösterir bizlere. Doğum haritasının diğer tüm enstürmanları (gezegenler, sabit yıldızlar…vb) Ay düğümlerinin vadettiği konuların gerçekleşmesine hizmet ederler. Kısacası yaşam aslında Güney'den aldıklarımızla Kuzey’e doğru giden bir yolculuk.

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Güney Ay Düğümü (GAD) Aslan burcunda, Kuzey Ay Düğümü (KAD) ise Kova burcunda yer almakta. GAD Aslan burcunda olanlar doğal yönetici, doğal liderlerdir. Kendilerini göstermeyi, sahnede olmayı her zaman çok iyi bilirler. Güneş'i İkizler burcunda ve Ay burcu da Terazi burcunda olduğundan dolayı bunu güçlü iletişim yöntemleri (sabahlara kadar defalarca basın açıklaması yaptı, böyle bir performans elbette İkizler burcundan çıkar) ve her kelimesini büyük bir özenle, dikkatle seçerek, kibar, birleştirici, uyumlu, nazik, diplomatik bir şekilde yaptı. (Ay burcu Terazi) Ve şu ana kadar bir defa bile ne hiddet ne bir hakaret içerikli ifadesine denk geldik. GAD Aslan burcu olarak attığı her adımı da büyük bir gösteriye dönüştürebilir ve en önemlisi onaylanmak ister. KAD ise Kova burcunda, GAD ile dünyaya gelirken getirdiğimiz yetenekleri KAD'a doğru giderken kullanabilmek önemli. Doğal liderliği ve sahnede parlama, göz önünde olabilme halini topluma faydalı bir şekilde kullanma, hak, hukuk, adalet, özgürlük ve eşitlik (Kova) ile birlikte hareket edebilmek. KAD Kova ise doğal devrimcidirler. Düzen ve sistem değiştirmesi iyi bilirler, bunları gerçekleştirirken insan haklarına saygılı, herkesin eşit ve herkesin önemli olduğu bilincinden kopmamak gerekir. Ve her zaman modern bakış açısına sahiptir. Doğum haritasında hem Ay hem de Güneş'in KAD ile kurduğu çok güzel kontaklar var (Büyük Hava Üçgeni), müthiş bir iletişim gücü, entelektüel donanım, zekice hareketlerin yanı sıra kişinin Kuzey Ay Düğümü Kova'ya doğru giden hayatına büyük destek olmaktadırlar. Kuzey Ay Düğümü’nün hemen yanında harekete geçmesi, savaşmayı ve mücadele etmeyi gösteren Mars yer almakta. Bu da toplum için harekete geçmek, insan hakları, eğitim,bilimsel konularda mücadele verebilecek gücü kendinde bulabilmek demektir. Toplumsal alanda büyük devrimler, değişimler yapabilmek adına gelmiş hayata adeta.

Tabii ki bu anlattıklarımın gölge yönleri yok mu elbette var. Hayata geliş amacını gerçekleştirirken dikkat etmesi gereken temel konular ise sahnede olmak uğruna her şeyi göze almak, egoizm, kibir ve aşırı gurur, aşırıya kaçan davranışla ise uzak durması gereken noktalar. Ve haritasında sabit burçlarda da çok göstergesi bulunmakta. Boğa burcunda üç tane gezegen, Mars'ın Kova burcunda ve Ay Düğümlerinin de Aslan/Kova aksında olması; oldukça inatçı, değişime her zaman açık olmayan, istikrar ve düzen ihtiyacında olduğunu da göstermekte bizlere.

Öyle ya da böyle toplumsal alanda bir hareket sağlamak, fark yaratmak, düzeni yeniden kurmak için gelen bir ruh var karşımızda.

