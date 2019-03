En zorlu Merkür Retrosu başlıyor!

Yeni bir Merkür Retrosu süreci başlıyor. Bu sefer Balık burcunda 7 Mart ile 28 Mart arasında geri hareket edecek. Merkür Balık burcunda zararlı konumda hem de geri harekette olacağından dolayı önemli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Peki bu dönemde sizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmelisiniz? İşte yanıtı...

Yeni bir Merkür Retrosu süreci başlıyor. Bu sefer BALIK burcunda geri hareket etmeye başlayacak. (7 Mart ile 28 Mart arasında) Fakat Stationary dediğimiz Merkür'ün gölgeli günlerini de eklersek aslında bu tarihleri 5 Mart – 30 Mart arası düşünebilirsiniz. Merkür bu defa BALIK burcunda geri hareket edeceğinden dolayı ekstra önem kazanmakta. Zira Merkür Balık burcunda zararlı konumda hem de geri harekette, çifte zararlı çalışması söz konusu. Peki bu dönemde bizleri neler bekliyor, nelere dikkat etmeliyiz bunlara göz atalım.

Teknik olarak hiçbir gezegen geri hareket etmez, sadece hızı yavaşlar ve biz dünyadan baktığımızda bize durmuş ve geri gidiyormuş gibi görünür. Bir gezegen geri gitmeye başladığı dönemlerde, gücü düşer, zayıflar ve temsil ettiği konularla ilgili bir takım aksaklıklar, arızalar, problemler meydana getirir. Merkür ise her türlü yazılı, sözlü, görsel iletişimi, seyahatleri, imzalı her türlü işi, elektronik ve haberleşme araçlarını, karar vermeyi, düşünme mekanizmamız sembolize eder. 30 Mart’a kadar da Merkür geri (Retro) hareket edecek. Her türlü iletişimde aksaklılar ve sorunlar yaratır. Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişileri, olayları ve konuları katar. Bu yüzden Merkür Retro döneminde hayatınıza yeni katılan kişiler çok uzun süre hayatınızda kalamayabilir. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkartabilir, bu yüzden hesaplamalarınızı 2-3 defa kontrol ederek yapmanızda fayda var. Elektronik aletlerinizi bozar, sizi sinir eder.

Merkür Retro iken, yeni anlaşmalar ve sözleşmeler imzalanmaz! Yeni ilişkilere başlanmaz, bir anda bitiverir. Bilgi akışında aksaklıklar yaratır. İş yerlerinde bilgisayarları çökertebilir. Evinizde dijital eşyaları anormal bir duruma sokabilir. Şimdiden her şeyinizi yedeklemenizde fayda var. Merkür Retro zamanları elinizde kalan işlerinizi tamamlayın. Retro dönem aslında toparlama, tamamlama, düzene soka sürecidir. Fakat yeni bir şeylere başlamak pek fayda getirmez. Evlenmek, ev almak ve satmak için de uygun bir süreç değildir. Fikirleriniz değişir, koşullarınız değişir. Seyahatlerde bilet ve bavullarınıza dikkat edin. Kaybolma ve çalınma riskine karşı. Araçları ile uzun yola çıkacak olanlar ekstra dikkat etmelerinde yarar var. Araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Değerli eşya, evrak..vb şeyleri kargoya verirken adresi doğru yazdığınıza dikkat edin. Kaybolmasınlar! Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektronikler de sıkıntılar meydana gelebilir. Lütfen önemli imza ve anlaşmalarınızı yapmamaya gayret gösterin! 30 Mart’tan sonra atın imzalarınızı. Sabredin azıcık! Bu gerileme süreci aslında hayatın size dur ve düşün deme sürecidir. Plan yapın, düşünün, neler yaptınız, neler ettiniz? Sorgulama zamanı…

Eskiden biten bir şeyler yeniden başlasa bile uzun sürmez bilginiz olsun. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, eski sevgililerden saçma sapan mesajlar gelir, eski konular gündeme gelir sürekli. Özellikle internet üzerinden alışveriş yaparken ekstra dikkatli olun arkadaşlar. İnternet dolandırıcılığı artar dikkat edin, bilmediğiniz siteler üzerinden yapmayın alışverişlerinizi. Klavyenizin çevresine içeceklerinizi koymayın mesela, klavyenize dökülüp bozmasın. Kime mail, sms, whatsapptan yazdığınıza dikkat edin. Hatlar karışmasın, yanlış insanlara yanlış bilgiler gitmesin. İnternet üzerinden yapacağınız alışverişlerde yanlış ürünler gelebilir. Şirket açmayın! Bekleyin 30 Mart’tan sonra açabilirsiniz şirketinizi. Evlenmek ve ortaklık kurmak için pek de uygun bir süreç değildir. Evlilik tarihinizi ve şirket kurma tarihini 30 Mart ve sonrasına bırakmakta yarar var.

Merkür bu sefer BALIK burcunda geri hareket edecek. Bu dönem alacağımız kararlarda hem duygularımızın hem de dışarıdan gelen etkilere açık bir halde olacağız. Yanlış kararlar almak çok olası, birçok şey kör noktamıza düşebilir, göremeyebiliriz. Aldığımız kararların arkasında çok duramayabiliriz, sürekli sorgulamak durumunda kalabiliriz. Özellikle duygusal meselelerde. Dolandırılma ve kandırılma hikayelerine karşı dikkat etmek gerekir. Güvenmediğiniz etmediğiniz hiçbir sanal platformdan alışveriş yapmayın. Detaylara hakim olamamak, gerçeklerden uzaklaşmak, dalgınlık, çabuk unutma gibi durumlarla da sık sık karşılaşabiliriz. Verilen sözlerin tutulmasının zorlaşacağı, kararların, planların sürekli değişime uğrayacağı bir dönem. Sezgisel yanınızın artacağı, hayal gücünüzün, rüyalarınızın, duygusallık ve romantizmin güçlü olacağı, evrensel bilince, kolektif sevgiye açık, inançların spiritüel ve manevi konuların ön planda olacağı bir süreç olacak. Yalnız bu konularla ilgili de savunmasız kalabiliriz. Şarlatan, yaptığı işin uzmanı olmayan spiritüalistlerin eline düşebilir ve kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Kime ne şekilde ne yardımı ettiğinize dikkat edin, yaptığınız yardımlar acaba gerçek yerine ulaşıyor mu ya da gerçekten ihtiyacı var mı? Dans, müzik, sinema, resim gibi sanat kollarında eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz, ama yarım bırakabilirsiniz sonrasında.

Merkür Retrosu ile ilgili sosyal medyadan gelen bir çok soru var. En çok sorular soruları sizler için cevapladım rehber olabilmesi adına. Bir nevi Merkür Retrosu kullanım kılavuz niteliğinde.

– Eğer ki bir iki hafta öncesinden başlayan işleriniz varsa Retro sizi etkilemez. Gözünüz gönlünüz rahat olsun arkadaşlar. Retro başladığı andan itibaren, başlayan 0 km işleriniz Retrodan etkilenir.

– Diyelim ki iş görüşmeleriniz başladı bir hafta öncesinden, Retrodan etkilenir miyim? Hayır önceden başladı çünkü!

– Retro başladı iş teklifi geldi, etkilenir miyim? Evet etkilenirsin. Zira tüm süreç Retro zamanı başlamış oluyor.

– Diyelim ki bir önceki Merkür Retrosu'nda başlayan ama tamamlanmayan konularınız var. Bu Retro'da yeniden önünüze geldi, etkilenir ne yazık ki.

– Diyelim ki ev alacaksınız, eğer ki kaporayı Retro öncesi hallettiyseniz evi bulup ev sahibi ile konuştuysanız sıkıntı yok alabilirsiniz.

– Gölgeli günler dahil başladığı zamanda daha yeni ev bulduysanız, almaya niyetlendiyseniz Retro'dan etkilenirsiniz.

– İş konularına değinelim biraz da. Eğer ki Retro öncesi başvuru yaptığınız iş yeri çağırdı, işe başlayın dedi, başlayın bir şey olmaz.

– Merkür Retrosu içindeyken yeni iş başvurularınız için görüşmeye çağırıp başlayın derlerse evet o Retrodan etkilenirsiniz arkadaşlar.

– Merkür estetikle ilgilenmez. Her türlü estetik müdahaleyi yapabilirsiniz bunda sakınca yok, içiniz rahat olsun arkadaşlar.

– Merkür Retrosu’nda alınan ayrılık kararları gerçekçi değildir, koşullar değişir ve koşullar değiştikçe kararlarımızda değişir.

– Zorunlu olarak bir eğitime başlamanız gerekiyor ise başlayacaksınız yapacak bir şey yok, ama hayatınızın akışını bu eğitime göre doğru bir şekilde planlamanızda fayda var.

– Bu dönem gireceğiniz sınavlar, sınav esnasında kafanız çok çabuk karışabilir, öncelikle sakin olmalısınız. Akabinde cevap kağıdınızda kaydırma yapmamaya özen gösterin.

– Evinizde tadilat, bakım ve onarım gibi işlerinizi halledebilirsiniz, ama yeni özellikle elektrikli ve elektronik eşya almamanızda fayda var.

– Ciddi bir ameliyat tarihi bu zamanlara denk geliyor ise, endişe etmeyin, doktorunuza güvenin, en kötü ihtimalle iyileşme süreciniz belki biraz uzayabilir. Hem hayatı sorgulamak için de bol bol vaktiniz olur ;)

– Araba almak için de aynı şekilde 30 Mart’ı beklemenizde fayda var.

– Yüksek lisansa başvurmak için ise, yine Retronun bitimini beklemekte (olabiliyorsa eğer) fayda var.

– Doğum haritanızda Merkür'ün Retro olması, bu Retronun sizi etkilemeyeceği anlamına gelmez. Ama bu Retroya özel sadece, doğum haritanızda Merkür'ünüz Balık burcunda Retro ise ve siz bu enerjiye çok alışık olduğunuz için, sizi diğerlerini etkilediği gibi etkilemez.

– Diyete başlayabilirsiniz, ama hayvanlarınızı kısırlaştırmak için Retronun bitimini beklemenizde fayda var. Zira ev hayvanlarınızı Merkür sembolize eder.

– Kardeşler arasındaki anlaşmazlıklar içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Zira Merkür'un sembolize ettiği konulardan biri de kardeşlerdir. Fikir ayrılıkları, birbirinizi yanlış anlama gibi durumlar oluşabilir.

– Eğer dava açmayı düşünüyorsanız, resmi bir işlem olduğundan dolayı yine 30 Mart’tan sonra işlemlerinizi başlatmanızda fayda var.