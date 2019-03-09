Engelleri aşmak için çalışıyoruz!

Hafta boyunca Mars ile Satürn arasındaki kontak hakim olacak gökyüzünde! Cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı şansımız oldukça yüksek olacaktır. Tutkunu olduğunuz konu ne ise kimseye zarar vermeden elde edebileceksiniz. Öfke kontrolünüzü harika bir şekilde yapabileceksiniz.

Hafta boyunca Mars ile Satürn arasındaki kontak hakim olacak gökyüzünde! Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla ciddileşebiliriz. Engelli koşuda olmak gibidir bugünler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir.

Bol bol dinlenmek ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı şansımız oldukça yüksek olacaktır. Yapıcı olacak ve enerjinizi akılcı bir şekilde kullanabileceksiniz. Tutkunu olduğunuz konu ne ise kimseye zarar vermeden elde edebileceksiniz. Öfke kontrolünüzü harika bir şekilde yapabileceksiniz. Olası size düşmanlık edenleri kolaylıkla alt edebileceğinize işaret etmekte. Bugünler vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için uygun bir gündür. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de harika zamanlardır. (Merkür'ün Retro olduğunu unutmayın yine de) İşinizi yaparken ihtiyacınız olan ekipmanların alışverişlerini yapmak için de uygundur. Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebilirsiniz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direnciniz olur. Devlet işlerinde işleriniz rahatlıkla hallolur. Kolluk kuvvetlerinden, polislerden vb. istediğiniz desteği alabilirsiniz.

Koç: Bu hafta biraz sosyal yaşantınızı gözden geçirme, düzene sokma, gereksiz kişileri ayıklama zamanı olabilir. Cesaret gerektiren işlerde başarı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendinizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabilirsiniz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Devamı…

Boğa: Tüm kişisel girişimlerinizin olumlu sonuçlanacağı, cesaret gerektiren işlerde başarıya ulaşacağınız, temkinli ve kontrollü bir şekilde alacağınız her türlü riskin başarıya ulaşacağına işaret etmekte. Gücünüzü toparlama, yaşamdaki hedeflerinize kitlenme zamanı artık. Uyuma, tembellik yapma zamanı değil, hedef belirleme ve harekete geçme zamanı! Devamı…

İkizler: Gizlilik içinde yürüteceğiniz her türlü olay başarıya ulaşacaktır. Yapacağınız işleri bir süre kimseyle paylaşmak istemeyebilir, gizlilik içinde yürütebilirsiniz. İlişkiler arenası bir parça zorlu gelebilir, partner veya ortağınızla didişebilirsiniz. Bu hafta kendinizi garip bir rekabet içinde bulabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Dostlarınız veya arkadaşlarınızla birlikte uzun vadeli bir projeye veya ortaklığa soyunabilirsiniz. Özellikle erkek arkadaşlarınızdan bu hafta önemli destekler alabilir, fayda görebilirsiniz. Bu hafta dostlukları pekiştirmek, sağlamlaştırmak, yararlı işler yapmak için çok güzel bir hafta. Devamı…

Aslan: Bu hafta iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya terfi gibi bir beklentiniz var ise gerçekleşebilir. Kariyerinizle ilgili hedef belirlemek, kendinize çeki düzen vermek, yanlış giden tarafları belirleyip bunlar üzerinde çalışmalar yapmak, sağlam projelere girmek, görev almak için oldukça uygun bir hafta. Devamı…

Başak: Bu hafta size iyi gelecek, kendinizi iyi hisssetmenize yardımcı olacak bir seyahat organize edebilirsiniz. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konularda iş konuları tahmin edebileceğinizden daha stresli ve gergin olabilir. Devamı…

Terazi: Para anlamında gücünüzü toparlayabileceğiniz, özellikle aradığınız bir borç, ihtiyacınız olan bir kredi gibi finansal anlamda çözmeniz gereken bir sorun var ise bu hafta bunları halledebileceksiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak, yeni hedefler belirlemek için oldukça uygun bir hafta. Devamı…

Akrep: İmza atmak, ortaklık başlatmak için gayet uygun bir hafta. Eğer ilişkinizde, özel hayatınızda sıkıntılar var ise bunları düzeltmek adına harekete geçmek için de gayet uygun bir zaman dilimi. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Devamı…

Yay: Finansal anlamda kendinize çeki düzen vereceğinize, bütçenizi düzenleyebileceğinize işaret etmekte. Yeni iş projeleri alabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde isteklerimizi yaptırmak zor hale gelebilir, yanlış iletişim, yanlış kelimeler kullanmaktan dolayı tartışma yaratacak durumlar oluşabilir. Ortaklıklar ve ilişkiler bozulabilir. Devamı…

Oğlak: Özel hayatınızı düzene sokmak, kendinize çeki düzen vermek için oldukça uygun bir hafta. Özellikle birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gereksiz stres ve gerginlikler oluşabilir. İş ortamınızda birileri ayağınızı kaydırmak isteyebilir, iş yaptığınız kişiler veya iş arkadaşlarınızdan düşmanlıklar görebilirsiniz. Devamı…

Kova: Özel hayatınızda özellikle krizler yaratmamaya özen gösterin, kimsenin kalbini kırmayın. Partneriniz var ise onunla ilişkinizde ağzınızdan çıkacak olan kelimelere dikkat edin. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kova’ lar için oldukça romantik günler kapıda! Devamı…

Balık: Ailenize odaklanabilir, evinizde, aile içinde düzeltmek, organize etmek istediğiniz konulara el atabilirsiniz. Bu hafta özellikle iletişim kazalarına karşı da dikkatli olmanızda yarar var. Ev ve iş dengesini dikkatli bir şekilde kurmanız gerekmektedir. Devamı…