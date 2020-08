Enneagram testi ve astroloji: Dokuz kişilik tipi ve gezegen bağlantıları

Enneagram, psikolojide kişilik tiplerini dokuz başlıkta inceleyen bir yöntemdir. Enneagram, kişilik tiplerini sağlıklı, ortalama ve sağlıksız olmak üzere üç hatta inceler. Dünyanın en ünlü üniversitelerinde ders olarak da okutulan Enneagram'ı ünlü astrolog Dinçer Güner, kişilik tipleri ve gezegenler arasındaki bağlantı üzerinden inceledi...

Merhaba herkese;

Psikolojide kullanılan Enneagram kişilik testi vardır. Bu test ile insanları 9 kişilik tipine göre ayırt eder. Bu test sosyal yaşamda, akademik çevrelerde, Stanford Üniversitesi’nde, Harvard Üniversitesi hukuk fakültesinde, işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.

Enneagram orduların ve gizli servislerin de eğitimlerinin bir parçasıdır. CIA, FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde Enneagram eğitimi yer almaktadır. Enneagram testinin kişilik tipleri, astrolojideki gezegenlerin arketipleri ile birebir uyuşmaktadır. Aşağıda kişilik tipleri ve gezegenler arası bağlantı yer almaktadır. İsterseniz siz de http://www.enneagramtesti.com/ girerek kişilik testinizi yapıp hangi kişilik tipine uygun olduğunuzu ve bunun astrolojik gezegensel karşılığının ne olduğuna bakabilirsiniz. Doğum haritanızda hangi gezegeni en çok vurguladığınızı öğrenebilirsiniz.

BİRİNCİ TİP: MERKÜR

Tip Bir, mükemmeliyetçi olarak tanımlanır. Endişeli ve huzursuz Tip Bir, kontrolü daha fazla hissetmek için insanları ve çevreyi sıklıkla değerlendirir, analiz eder ve yargılar. Gerçekliği bir dizi standartla karşılaştırır ve ister kendi hayatında ister başkalarında olsun, neyin ölçülüp neyin olmadığını görebilir. İşlerin nasıl daha iyi olabileceği konusunda önerilerde bulunarak reformcu olarak hareket edebilir. İyi eleştirmenler, ancak analizlerinde tarafsız ve adil olmaya çabalarlar. Çok anlayışlı, gözlemci ve bilgilidirler. Doğal öğretmenler ve iletişimcilerdir, gözlemlerini, bilgilerini, değerlerini ve önerilerini paylaşmaktan çekinirler. Yüksek idealleri vardır ve kurallara ve düzenlemelere bağlı olabilirler. Onlar iyi işçilerdir, kendi yüksek standartlarına ve püriten ahlaklarına uymayı umarlar. Kendilerini değerli amaçlara adayabilirler ve onlar için etkili savunucular olabilirler. Hızlı hareket eden Merkür zihinsel bir gezegendir ve Tip Bir için en iyi eşleşmedir. İletişimi yönetir ve bilgi arar. Merkür insanları genellikle öğretmenler, düşünürler, analizciler ve eleştirmenlerdir. Doğaları gereği endişeli ve huzursuzdurlar ve sevgi değişimi, yenilik ve çeşitliliktir. Öğrenmeyi ve seyahat etmeyi severler. Merkür genellikle nesnel, rasyonel, meraklı ve pratik gerçeklerle ilgilenen olarak tanımlanır. Bununla birlikte, birçok ruhani öğretmen ve psikolog için, yargılayanın zihnimiz olduğu açıktır. Düşüncemiz, doğru ve yanlış, iyi ve kötü ideallerimizin kaynağıdır. Sağlıklı, dengeli düşünce, Merkür'ün sağlıklı yanını oluşturur. Adil, doğru, objektif, idealist, etik ve yararlı bilgiler ve yeni fikirlerle doludur. Merkür, İkizler ve Başak burçlarını yönetir. İkinci işaret Tip Bir’e en iyi uyuyor gibi görünüyor. Başak mükemmeliyetçi, eleştirmen olarak ünlüdür. Analist, püriten, iyi işçi-arı, çırak, kendini adamış ve insani hizmetkar. Merkür’ün Başak burcunda “yüceltildiği” de söylenir, bu da Başak burcunun Merkür’ün ve Birinci Tipin niteliklerini en üst düzeyde ve en üst düzeyde ortaya çıkaran burç olduğu anlamına gelir.

İKİNCİ TİP: AY

Tip İki yardımcı olarak bilinir. İkiler, kendini başkalarını beslemeye ve onların ihtiyaçlarına hizmet etmeye adamıştır. Öz saygıları, cömertliklerinin ne kadar takdir edildiğine bağlıdır. İkiler sevgi dolu ve vericidir ve başkalarına hizmet etmekten tatmin olurlar. Merhametlidirler. Başkalarının duygusal ihtiyaçları ile özdeşleşirler, ancak kendi duygusal ihtiyaçlarını da karşılama konusunda yetersizdirler. Çok hassas, sezgisel ve duygusaldırlar. Başkalarının ne hissettiğini hissedebilme yetenekleri vardır. Aile ve yakın bağlar onlar için her şeydir. Genellikle başkalarına aşırı bağımlı hale gelirler. Ne kadar verici ve ne kadar harika olduklarında ısrar ederler. Ay duyguları temsil eder. Temel ihtiyaçları ve beslenmeyi, ikram etmeyi temsil eder. O büyük Anne. Ay tarafından yönetilen insanlar, Yengeç burcunda doğanlar da dahil olmak üzere, gerçekten çok hassas ve şefkatlidir, ancak tıpkı Tip İki gibi, gitmesine izin vermeyen Anne gibi olabilirler. Bazen utangaç, sızlanan ve kendini gizleyen Ay, diğer gezegenlere kıyasla kendine güvenden yoksundur ve esas olarak daha büyük ışığın yansıtıcısıdır. Hafıza ve geleneğe de fazla bağlı olabilir. Ay sezgisel, yaratıcı, duyarlı ve başkalarının duygularının çok farkındadır. Yengeç burcu ev, aile ve atalardan kalma mirasın işaretidir ve yapışkan veya cimri olarak bilinir. Tip İki ve Ay çok güçlü bir eşleşmedir.

ÜÇÜNCÜ TİP: GÜNEŞ

Tip Üç başarılıdır. Üçler toplumda başarı ve yüksek bir profil ararlar. Kendinden emin ve hırslıdırlar, iyi liderler ve rol modeller olurlar. Yüksek hedefler belirlerler ve birçok beceride ustalaşırlar. Muazzam bir onur duyguları var. Enerjik ve neşeli, yeni zorluklara açıklar. Üçler en çok başarılı bir imaj yaratma ve sürdürme ile ilgilenirler ve dünyada oynadıkları rolle özdeşleşirler. Üçler, hayatı genellikle bir oyun veya oyundaki performans olarak görür ve oyunu kazanmak önemlidir. Sağlıksız tarafı ise, yetersizlik hissini örtmek için başarmaya çalışabilir. Bazen kendilerini tasvir ettikleri imaj, onlar için kim olduklarının gerçekliğinden daha önemlidir. Başkalarını aldatmak ve kullanmak anlamına gelse bile, her ne pahasına olursa olsun, kendileriyle teması kopmuş, zafer ve tanınma arayışında olabilirler. Astrolojideki parlak, parlayan Güneş, Enneagram Üçlüsü ile yakından ilgilidir. Güneş insanı, toplumdaki en başarılı ve kendine güvenen insandır. Aynı zamanda büyük egolarıyla da tanınırlar. Gururlu, kibirli ve övünmeleriyle bilinir, ilgi odağı olmaya heveslidirler. Güneş insanları, onlardan akan büyük enerjileriyle tanınırlar. Çok karizmatik, Güneş tarafından yönetilen insanlar iyi liderler ve organizatörler olurlar. Güneş tarafından yönetilen burç olan Aslan, sanatçı olarak Tip Üç gibi bilinir. Aslan burcu drama, oyunculuk ve tiyatroyu temsil eder ve aynı zamanda oyun, romantizm ve eğlencenin işaretidir. Aslan burçları sadakatleriyle de tanınırlar.

DÖRDÜNCÜ TİP: NEPTÜN

Dördüncü Tip romantik, duygular ve hayal gücüyle yaşayan kişilerdir. Dörtler, sanatçı ve kurallara uymayan kişilerdir. Paylaşacakları yaratıcı bir hediyeye sahip olduklarını benzersiz bir şekilde hissederler ve bu onları hayatın daha derin anlamını aramaya yönlendirir. Sempatik ve şefkatlidirler. Ancak gerçeklik olması gerektiği gibi olmadığında, Dörtler kendilerine ait bir dünyada yaşayabilir. Bazen anti-kahraman, özel yeteneklerinin tanınmadığını hissedebilirler. Dörtler, her türden güzelliğe karşı son derece hassastır ve her şey, sanatsal ve efsanevi yetenekleri vardır. Multimedya ustaları, hayatı birçok şekilde aynı anda deneyimliyorlar, şeyler arasındaki bağlantıları yakından hissederler. İdealleştirme yetenekleri yüzünden kendilerini zaman zaman hayal kırıklığına uğratır, bu yüzden izole ve yabancılaşarak kendilerini ve diğerlerini başarısızlıkları için cezalandırırlar. Kendine zarar veren melankoli içinde kaybolmuş, toplumun kurallarından ve beklentilerinden muaf hissedebilirler. Neptün, Tip Dört için mükemmel bir eştir. Güneş’ten en uzak gezegen (Plüton dışında) olan Neptün, tüm sınırların çözücüsüdür. Sınırsız hayal gücünü, idealizmi ve romantizmi ifade eder. İdeali gerçeğe tercih edenlerin ve dolayısıyla kandırılabileceklerin nihai sembolüdür. Neptünlüler kaçanlardır ve uyum sağlamazlar ve bazen toplumdan ayrılanlardır. Hayal kırıklığına uğradıklarında, kendi kendini yok etme ve bağımlılık yollarını takip edebilirler. Neptün, dünyanın acılarını şiddetle hisseder ve son derece şefkatlidir. Psişik ve vizyoner, büyük planlar ve ütopik rüyalar tasarlar. Neptün’ün idealizmi onu engellere ve kurallara karşı kör edebilir ve bu da aldatma ve skandala yol açabilir. Neptün aşırı duyarlıdır ve en yaratıcı sanatları, özellikle de müziği yönetir.

BEŞİNCİ TİP: URANÜS

Tip Beş, düşünür ve yenilikçidir. Beşler, dünya tarafından yutulmamak için bağımsızlıklarını korur. Yaralanmamak için diğer insanlardan daha azına ihtiyaç duyacak şekilde biriktirebilirler. Beşler, dahiyane, yenilikçi, mucit, bilgelik, bilgi ve fikir deposudur. Bilgilerini dünya ile paylaşmayı umarak fedakar ve idealisttirler. Nesnelere bağlı olmayan, şefkatli ve tarafsız bir bakış açısıyla kişisel kavgaların üstesinden gelebilirler. Her şeyi anlamaya çalışan Beş’in, sanatsal veya ruhsal Tip Dört’ün aksine bilim veya felsefeye yöneldiği bilinmektedir. Bağımsızlıkları ve kendi zihinlerine çekilmeleri onları izolasyona ve kendi duygularından kopukluğa sürükleyebilir. Sağlıksız Beşliler, hayali reddedilme korkularını ya da ayrıntılı zihinsel halüsinasyonlarını agresif bir şekilde gösterebilir. Anti-sosyal olarak biliniyor olabilirler veya daha üstün veya kontrolcü bir tavır sergileyebilirler. Alaycı yorumlarla başkalarını yabancılaştırabilirler. Uranüs Beşinci Tip için en iyi gezegen eşleşmesi. Ekseni Güneş’e dik açılarla eğimli olan Uranüs, öncelikle bağımsızlık, özgürlük, isyan ve bireysellik gezegeni olarak bilinir ve son derece entelektüeldir. Normların dışında düşünme kapasitesini temsil eder. Bu da buluş ve yenilik anlamına gelir; ama aynı zamanda garip ve şok edici her şeyi sembolize edebilir. Uranüs tarafından yönetilen insanlar, Tip Beş gibi çok bilgili ve rasyonel olabilir, ancak aynı zamanda çok manyetik, cinsel, karizmatik, elektriksel ve eksantrik de olabilir. Uranüs, doğası birçok yönden Tip Beş ile eşleşen Kova burcunun ‘daha yüksek’ veya görünmez hükümdarıdır. Kovalar, diğerlerinden ayrılmalarıyla ünlüdür ve bazen eksantriklikleri anti-sosyal olabilir. Pek çok arkadaşları olabilir, ancak çok az samimi veya romantik bağları olabilir. Uranüs ve Kova, özgeciliği, idealizmi ve gelecek için ütopik umutları temsil eder; “Kova Çağı” mitinde olduğu gibi. Kova burcunda hiçbir gezegen yüceltilmez, ancak zihinsel gezegen Merkür oraya yerleştirildiğinde çok güçlü kabul edilir. Tip Beş, potansiyel olarak entelektüel bir deha olarak tanımlanır.

TİP ALTI: SATÜRN

Tip Altı dikkatli ve temkinli ve şüpheciler olarak bilinirler. Hayatın tehlikelerinin tam olarak farkındadırlar. Planlama ve tahmin etme yetenekleri onları temkinli hale getirir ve genellikle bilinmeyenden korkar. Tip Altılar kendini topluma karşı görevlerini yerine getirmeye adamış, sadık, çalışkan işçilerdir. Yüksek ideallere hizmet ederler ve vaatlerini yerine getirirler. Altılar otoriteyi kırmamaya ve sosyal kurallara uymaya dikkat eder. Altılar iyi bir mizah anlayışına sahiptir ve iyi fikirlerle doludur. Tanınma konusunda oldukça hırslı olan sağlıklı Altılar, genellikle adil bir şekilde ve hepsinden en iyi şekilde yararlandıkları güç konumlarına ulaşırlar. Diğer türlerden daha çok, Altı’nın iki uç arasında değiştiği söylenir: fobik ve karşı fobik. İşkolik olabilirler ve statükoyu sorgulayanlara karşı önyargılı olabilirler. Öte yandan, karşı fobik Altılar, onların üstesinden gelmeden önce gördükleri tehlikeleri kasıtlı olarak savunur. Rekabetçi ve maceracı risk alan kişilerdir. Otoriteye boyun eğmek yerine ona isyan edebilir ve kendilerine ait orijinal fikirler üretebilirler; ya da inandıkları geleneği geliştirmek için çalışabilirler. Sağlıksız olduklarında, karşı-fobik Altılar kavgacı, paranoyak ve intikamcıdır. Satürn Tip Altı’ya çok iyi uyuyor, çünkü halkalı gezegen sınır koyma yeteneğini temsil ediyor. Başka herhangi bir gezegenden çok daha fazla ihtiyatlı, dikkatli ve korkulu. Otoriteye hizmet eder, ancak aynı zamanda hırs, sıkı çalışma, kararlılık ve hükümetin gücü gezegeni olarak onu uygular. Satürn, en iyi haliyle, geleneğe saygılı, dürüstlüğü ve dayanıklılığı temsil eder. En kötü ihtimalle Satürn gerici, baskıcı, hoşgörüsüz, katı ve diplomatik değildir. Satürn iki burcu yönetir, çok muhafazakar, pragmatik ve hırslı Oğlak burcu ve aynı zamanda (Uranüs ile birlikte) asi, orijinal ve eksantrik Kova burcu ve bu iki burç arasındaki keskin zıtlık, Tip Altı’nın iki ucunu açıklayabilir. Korku karşıtı Altı, daha münzevi Tip Beş’ten daha çok Uranüs’ün devrimci özelliklerine sahip gibi görünebilir.

TİP YEDİ: JÜPİTER

Tip Yedi cömert, iyimser ve çok yönlüdür. Olumlu olana odaklanırlar ve yeni olasılıkları hayal etmeyi severler, bardağı her zaman yarı dolu olarak görürler ve talihin tersine dönerek ilerleyebilirler. En iyi durumda, Tip Yedi çok yetenekli, aktif, coşkulu ve maceracıdır ve hayatı nasıl takdir edeceğini ve tadını nasıl çıkaracağını bilir. Yediler ileri görüşlüdür, gelecek planları yapmalarına ve uzun vadeli taahhütlerde bulunmalarına ve yaşamda sonsuz çeşitlilik bulmalarına olanak tanır ve her zaman yeni ufuklarla ilgilenirler. Hikaye anlatmayı severler ve bazen konuşmayı bırakamazlar. Sağlıksız olduğunda Tip Yedi, hiperaktif çok yönlülüğünü, projeleri tamamlamak yerine acı ve sorumluluktan kaçmanın, nesnelerin yüzeyini gözden geçirmenin ve görevden göreve atlamanın bir yolu olarak kullanır. Zorluk veya rutinle yüzleşemedikleri için kendilerini çaresiz hissedebilirler. Ayrıca aşırılık ve bağnazlık eğilimindedirler. Görkemli vizyonlarını gerçeklikle karıştırarak, vahşi, sabırsız ve anti-sosyal olabilirler çünkü isteklerini kontrol edemezler. Yediler meraklı, hiperaktif, sınır tanımayan, hevesli, başarılı, çok yönlü, aşırı ve maniktir. Jüpiter Tip Yedi için mükemmel bir seçimdir. Dev gezegen iyimserlik, iyi şans ve cömertliğin sembolü olarak bilinir ve aşırılığa meyilli olmasıyla ünlüdür. Olasılıkları görür, planlar yapar ve geleceği öngörür, ancak çoğu zaman sınırları ve sorunları hesaba katmayı unutur. (Bu kısmı Satürn’e bırakır). Jüpiter, macera, çeşitlilik ve uzak seyahatlerin gezegenidir ve diplomasi, yayıncılık ve hikaye anlatımını yönetir. Jüpiter her zaman coşkulu, neşelidir ve parlak tarafa bakar, ancak kapalı olmaktan veya sıkışmaktan korkar. Dürtüsel kaçış ve sabırsızlığı, tıpkı Tip Yedi gibi hoşgörüye yol açar. Ancak Tip İki, Beş ve Dokuz’da olduğu gibi, gezegen tipi Jüpiter’de Enneagram tipi Yedi’den daha fazlası vardır. Örneğin, Jüpiter’in daha yüksek bir yanı, yöneten felsefesi, üniversiteleri, organize dini ve daha yüksek bir zihni vardır. Bu, Yedilerin bazı özelliklerinde ima edilebilir, ancak genellikle açıkça belirtilmez. Ancak Tip Yedi'nin maceracı, iyimser hayal gücü, dini ve manevi tutumların temeli olan inançla aynı şeydir.

TİP SEKİZ: MARS

Tip Sekiz güçlü ve engelleri aşmaya çalışır. Cesur ve bağımsız olan Sekizler genellikle enerjik, dinamik, ilham veren liderlerdir, güçsüz olanları korurlar ve ilerleme için çabalarlar. Dürüst ve açık sözlü, yaptıkları her şeye doğal bir masumiyet ve yaşam arzusu getirir. Sağlıklı Sekizler, açık ve cömert olacak kadar güçlüdür ve inandıkları nedenler için yorulmadan çalışırlar. Daha az sağlıklı olduklarında, Tip Sekiz, bencil, kibirli ve küstahtır. Kendi savunmasızlığını korumak için başkalarına acımasızca hakim olur. Başkalarının ve özellikle de kendi içlerindeki zayıflıktan nefret ederler, hataları kabul etmeyi reddederler ve onları daha fazla saldırganlıkla örtbas ederler, zorbalıklarının diğerlerini nasıl etkilediğinin farkında değildirler. Sekizler de fazla çalışmayla yıpranabilir. Tip Sekiz lider, güçlü, egemen, kendine güvenen, kararlı, meydan okuyan, otoriter ve kavgacıdırlar. Mars Tip Sekiz için mükemmel bir uyumdur. Savaş Tanrısı, kızıl gezegen, savaş ve saldırganlığın sembolüdür. Şehvetli, coşkulu, ilham verici, enerjik, iddialı ve yorulmak bilmez. Mars zayıfları cömertçe savunabilir veya kendisinde ve diğerlerinde zayıflıktan nefret edebilir. Tıpkı Tip Sekiz gibi, Mars diktatörlerin ve zorbaların yıldız haritalarında olduğu kadar sporcuların, inşaat işçilerinin ve maceracıların da göze çarpmaktadır. Zodyakın ilk burcu olan, masumiyeti ve yeni girişimlere öncülük etme konusunda öncü yeteneği ile bilinen agresif Koç burcunu yönetir. Koç’un güçlü bir kimlik duygusu vardır ve benmerkezcidir. Ayrıca sadece Tip Sekiz’in kavgacı öfkesini gösteren Akrep burcunu da yönetir. Aynı zamanda engelleri aşma kararlılığı ve kendini yenilemek için hayata daha derinlemesine bakma gücü. Mars ve Tip Sekiz yaklaşımı, “onlar bizi ele geçirmeden onları ele geçirme” yaklaşımı, Mars’ın yüceltildiği Tip Altı’nın karşı fobik saldırganlığına benzer.

TİP DOKUZ: VENÜS

Tip Dokuz, kendini gizleyen ve uyumludur. Çevrelerine karşı çok duyarlı ve alıcıdırlar, öfkelerini ifade etmek yerine bastırırlar. Dokuzlar kibar, sevgi dolu, eşit huylu, esnek, neşeli ve uyumludur. Barışı ve uyumu severler ve harika diplomatlar ve arabulucular olurlar. En iyi ihtimalle, sakin, odaklanmış aktiviteleri ve kendilerinin ötesini görme yetenekleriyle önemsedikleri insanların yaşamlarını iyileştirirler. Hatta bazıları harika ruhani öğretmenler veya gurular olur. Bununla birlikte, daha zayıf Tip Dokuzlar, kendi iç ihtiyaçları ve arzuları için uykuya dalar ve başkalarının olayları şekillendirmesine izin vererek geçinmeye çalışır. Bir konunun tüm yönlerini görüyorlar ve bu da onlara farklı insanlar arasında işbirliğini teşvik eden dengeli bir bakış açısı sağlıyor. Ancak bu, aynı zamanda kararsız, dağınık ve odaklanmamış olabileceği ve ilgisiz ayrıntılarla zaman kaybedebileceği anlamına gelir. Reddedilme riskine girmek yerine hayattan vazgeçebilirler, böylece tembellik, ilgisizlik ve pasif-saldırganlık içine girebilirler. Kendilerini bulmalı ve daha iddialı olmalılar. Dokuzuncu Tip, arabulucu, uysal, soğukkanlı, anlayışlı, iyimser, kayıtsız, hoşgörülüdür. Savaş tanrısı Mars, Tip Sekiz’in örneğini oluşturuyorsa, karşıt Venüs aşk tanrıçası ve barışı getiren, Tip Dokuz için büyük bir sembol. Venüs, yerlileri herkes için barış, uyum ve adalet sevgisi ve bol diplomatik ve arabuluculuk becerileri ile tanınan Terazi burcunu yönetir. Terazi burçları karar vermeden önce konunun her yönünü tartmakla da ünlüdür. Venüs aynı zamanda bir başka barış ve sevgi işareti olan Boğa burcunu da yönetir, aynı zamanda sakin ve odaklanmış kararlılığı da. Tip Dokuzların da inatçı ve kayıtsız olduğu söylenir ve bu Boğa burcuna uyar. Her iki işaret de bazen kendilerini ve sorumluluklarını ihmal edebilir ve Terazi burcu insanlardan yararlanmak için diplomatik becerisini kullanarak yapabilir. Her iki işaretin de tembelliği iyi bilinir ve özellikle diğer insanlara uyum sağlamakta veya kendilerini başkalarında kaybetmekte iyidirler. Diğer bazı Enneagram türlerinde olduğu gibi Venüs sembolünde, Venüs gibi nadiren “sanatsal” olarak tanımlanan Dokuzuncu Tipten daha fazla yer aldığı görülmektedir. Ancak güzelliğe ve doğaya olan sevgisi, Tip Dokuzun ‘çevreye duyarlı’ olarak tanımlamasında da ima ediliyor.