Evlilik için en uygun tarihler

Doğru zamanda evlenmek, kuşkusuz herkesin isteyeceği bir şey. Ünlü astrolog Dinçer Güner, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün hareketlerini inceleyerek, evlilik için en uygun zamanların yanı sıra, uzak durulması gereken tarihleri de sırasıyla kaleme aldı...

Yeni bir sene başlıyor ve eminim ki hepiniz şimdiden yeni yılınızı bir çok alanda rahatça planlamak istiyorsunuzdur. Ki bu planlar içinde en önemlisi doğru zamanda evlenmek olacaktır.

Doğru zamanda evlilik için de parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür'ün geri harekette olmaması, tercihen Ay'ın büyüyen fazda olması olacaktır. Şimdi bu bilgiler ışığında 2020 yılında evlenmekten UZAK DURMANIZ gereken zamanlar şöyle;

Merkür'ün geri harekette olduğu zamanlar;

– 13 Şubat ile 11 Mart arası

– 17 Haziran ile 13 Temmuz arası

– 13 Ekim ile 5 Kasım arası



2020 yılında Venüs'ün Retro, yani geri harekette olacağı zamanlar;

– 12 Mayıs ile 26 Haziran arası





2020 yılında Venüs'ün sert etkiler altında olacağı zamanlar ise

– 10 Şubat +/- 3 gün Venüs ile Şiron birlikteliği

– 29 Şubat +/- 5 gün Venüs ile Plüton gerginliği

– 3 Mart +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği

– 4 Mayıs +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

– 21 Mayıs +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

– 27 Temmuz +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

– 17 Ağustos +/- 3 gün Venüs ile Şiron gerginliği

– 30 Ağustos +/- 5 gün Venüs ile Plüton gerginliği

– 2 Eylül +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği

– 18 Ekim +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

– 1 Kasım +/- 3 gün Venüs ile Şiron gerginliği

– 15 Kasım +/- 5 gün Venüs ile Plüton gerginliği

– 19 Kasım +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği

– 27 Kasım +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği

– 30 Aralık +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği

Bu bilgiler ışığında 2020 için evlilik adına EN UYGUN tarihler ise şu şekilde;

– 24 Ocak ile 8 Şubat arası Venüs’ün sert açısı yok, Retro bir gezegen yok ve Ay büyüyen fazda. Venüs’ün hem şans gezegeni Jüpiter hem de istikrarın gezegeni Satürn ile de güzel kontakları var.

– 26 Mart ile 7 Nisan arası Venüs’ün şans gezegeni Jüpiter ile harika bir kontağı var ve Ay büyüyen fazda ve Retro yok.

– 23 Nisan ile 27 Nisan arası Venüs'ün sert bir açısı yok, Retro yok ve Ay büyüyen fazda.

– 20-21-22 Ağustos’ta Venüs'ün sert bir kontağı yok, Ay büyüyen fazda.

– 20 Eylül ile 26 Eylül arası Venüs'ün sert bir kontağı yok ve Ay büyüyen fazda.

– 15 Aralık ile 22 Aralık arası Venüs'ün sert bir kontağı yok ve Ay büyüyen fazda ve Retro yok. Venüs'ün Satürn ile güzel kontağı bulunmakta.

