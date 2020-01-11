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ASTROLOJİ
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Evlilik için en uygun tarihler
  • @dincerguner

Evlilik için en uygun tarihler

Doğru zamanda evlenmek, kuşkusuz herkesin isteyeceği bir şey. Ünlü astrolog Dinçer Güner, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün hareketlerini inceleyerek, evlilik için en uygun zamanların yanı sıra, uzak durulması gereken tarihleri de sırasıyla kaleme aldı...
Ocak 11, 2020
Evlilik için en uygun tarihler
Doğru zamanda evlenmek, kuşkusuz herkesin isteyeceği bir şey. Ünlü astrolog Dinçer Güner, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün hareketlerini inceleyerek, evlilik için en uygun zamanların yanı sıra, uzak durulması gereken tarihleri de sırasıyla kaleme aldı...

Yeni bir sene başlıyor ve eminim ki hepiniz şimdiden yeni yılınızı bir çok alanda rahatça planlamak istiyorsunuzdur. Ki bu planlar içinde en önemlisi doğru zamanda evlenmek olacaktır. 

Doğru zamanda evlilik için de parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür'ün geri harekette olmaması, tercihen Ay'ın büyüyen fazda olması olacaktır. Şimdi bu bilgiler ışığında 2020 yılında evlenmekten UZAK DURMANIZ  gereken zamanlar şöyle;

Merkür'ün geri harekette olduğu zamanlar; 

13 Şubat ile 11 Mart arası
17 Haziran ile 13 Temmuz arası
13 Ekim ile 5 Kasım arası

2020 yılında Venüs'ün Retro, yani geri harekette olacağı zamanlar;

12 Mayıs ile 26 Haziran arası

Doğru zamanda evlilik için de parametrelerimiz, ilişkileri sembolize eden Venüs'ün geri harekette ve sert açılar altında olmaması, Merkür'ün geri harekette olmaması, tercihen Ay'ın büyüyen fazda olması olacaktır.

2020 yılında Venüs'ün sert etkiler altında olacağı zamanlar ise

10 Şubat +/- 3 gün Venüs ile Şiron birlikteliği
 29 Şubat +/- 5 gün Venüs ile Plüton gerginliği
3 Mart +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği
4 Mayıs +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği
21 Mayıs +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği
27 Temmuz +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği
17 Ağustos +/- 3 gün Venüs ile Şiron gerginliği
30 Ağustos +/- 5 gün Venüs ile Plüton gerginliği
2 Eylül +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği
18 Ekim +/- 5 gün Venüs ile Neptün gerginliği
1 Kasım +/- 3 gün Venüs ile Şiron gerginliği
15 Kasım +/- 5 gün Venüs ile Plüton gerginliği
19 Kasım +/- 5 gün Venüs ile Satürn gerginliği
27 Kasım +/- 5 gün Venüs ile Uranüs gerginliği
30 Aralık +/- 5 gün  Venüs ile Neptün gerginliği 

Bu bilgiler ışığında 2020 için evlilik adına EN UYGUN tarihler ise şu şekilde; 

 24 Ocak ile 8 Şubat arası Venüs’ün sert açısı yok, Retro bir gezegen yok ve Ay büyüyen fazda. Venüs’ün hem şans gezegeni Jüpiter hem de istikrarın gezegeni Satürn ile de güzel kontakları var.
 26 Mart ile 7 Nisan arası Venüs’ün şans gezegeni Jüpiter ile harika bir kontağı var ve Ay büyüyen fazda ve Retro yok.
23 Nisan ile 27 Nisan arası Venüs'ün sert bir açısı yok, Retro yok ve Ay büyüyen fazda.
20-21-22 Ağustos’ta Venüs'ün sert bir kontağı yok, Ay büyüyen fazda.
20 Eylül ile 26 Eylül arası Venüs'ün sert bir kontağı yok ve Ay büyüyen fazda.
15 Aralık ile 22 Aralık arası Venüs'ün sert bir kontağı yok ve Ay büyüyen fazda ve Retro yok. Venüs'ün Satürn ile güzel kontağı bulunmakta.

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