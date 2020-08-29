Eylül ayı analizleri: Burçları neler bekliyor?

Sonbaharın habercisi Eylül ayına giriş yapıyoruz. Eylül ayının ilk günlerinde bizleri bir Dolunay karşılayacak. Akabinde Merkür'ün terazi burcundaki seyahati ve Mars Retrosuyla oldukça karışık bir Eylül ayı geçireceğiz. İşte ünlü astrolog Dinçer Güner'den Eylül ayı burç analizleri...

Eylül ayında gökyüzü yine oldukça hareketli ve heyecanlı gelişmelere gebe. Eylül ayını bir yandan Dolunay, bir yandan Mars Retrosu ve önemli gezegen geçişleri takip edecek. Bakalım bu hızlı gökyüzü gündeminde burcunuza özel sizleri neler bekliyor? Hepinize keyifli okumalar dilerim…

Koç: Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde ortaklık için görüşmeler yapmak, partnerinizin veya ortağınızın fikirlerinden yararlanmak, anlaşmalar imzalamak varsa düşmanlarımız veya aranızın nane olduğu kişilerle ateşkes yapmak için uyun bir dönem olacaktır. İkili ilişkilerde fikren de olsa adil olmaya çalışacağımız, politik manevralarla krizleri kendi yararımıza dönüştürebileceğimiz bir süreç olacak. Ortaklık veya ikili ilişkilerinizle ilgili her iki tarafı da memnun edecek kararlar alabileceksiniz. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle yalnızlar türlü aşk ilişkilerine giriş yapabilirler. Bu dönem kararlı olup, birlikte olmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz fakat bir eleme dönemi olacak. Kalbiniz aşık olmak için oldukça hazır, bir işaret bekliyor olacak. Ki bu işaretleri de alacaksınız! Bu etki sadece aşkla ilgili konularda değil, mesela evli ve çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarım, bakın bu tarihe kadar bu konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak. Mars haritanızın 12. evinde geri gidecek ve sizleri özellikle sağlıkla ilgili konularda bünyenizi çok daha hassas yapabilecek. Arkanızdan türlü işler çeviren, kötü niyetli insanlarla uğraşmak zorunda kalabileceksiniz. Çok daha gizlilik içinde hareket etmeye çalışabilir, daha fazla yalnız kalabilirsiniz. Bu dönem hayata karşı isteklerinizde gerçekçi olmakta zorlanabilir, biraz boş işler veya hayaller peşinde koşturabilirsiniz. Yapacağınız işler çok iyi bile olsa pek takdir göremeyebilir veya fark edilmeyebilir. Tam anlamıyla bir fark edilme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu süreçte şu ana kadar neler yaptığınızı analiz edebilir, hatalarınızın daha da farkına varabilirsiniz. Psikoloji, bilinçaltı, rüyalar gibi konular hayatınızda daha ön plana çıkabilir, uyku düzeninizde bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Ruhsal anlamda kendiniz sürekli gergin hissedebilirsiniz. Devamı…

İkizler: Arkadaşlarınızla aranızda anlamsız garip bir gerginlik meydana gelebilir, gereksiz küslükler oluşabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizi fazla eleştirebilirsiniz. Bunun dışında iş hayatından kazandığınız gelirlerin hesaplanmasında bazı sorunlar meydana gelebilir. Primlerinizi yeterince alamayabilirsiniz, maaş ödemelerinde sıkıntılar, gecikmeler meydana gelebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız organizasyonlarda sık sık aksaklıklar meydana gelebilir. Sosyal ilişkilerinizi doğru bir şekilde tahlil edemeyebilirsiniz. İyi tarafı, eski dosttan düşman olmaz diyerekten eskiden aranıza küslük girmiş kişilerle bir araya gelebilir, eskimiş kapanmış konuların üzerinden yeniden geçebilir, belki de bu sefer aranızdaki buzları eritmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk sezonunuz da açılmış olacak. Özellikle yalnızlar için, çocuk sahibi olmak isteyenlerde bu bir aylık süreci değerlendirebilirler. Devamı…

Yengeç: Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, aile, yerleşim, taşınma, yer değiştirme, evinizde tadilat gerektiren konulara yönelme, ev alma satma gibi işler olabilecektir. Aklınıza evinizle yapmayı planlayacağınız ilginç fikirler gelebilir. Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak içinde güzel bir süreçte olacaksınız. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacaktır. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar finansal konularda şanslı, kazançlarınızı artırabileceğiniz bir süreç içinde olacaksınız. Keyifli, eğlenceli, hareketli organizasyonlardan gelir elde edebilirsiniz. Yine bu tarihe kadar güzellik, kıyafet, kuaför, bakım, süs gibi konular için sıkça para harcayabilir, gardırobunuzda ekstra yer açmanız gerekebilir. Devamı…

Aslan: Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Din, felsefe, hayatın anlamı üzerine sık sık çevrenizde ki kişilerle fikir ayrışmalarına düşebilir, gergin ortamlar içinde bulabilirsiniz kendinizi. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerle her ne kadar sürekli bir araya gelecek olsanız da onlarla ilişkilerde bu stresli çemberin içinde olabilecek. Devamı…

Başak: Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım satım işleri, bütçe ile ilgili işler üzerine olabilecektir. “Nasıl daha iyi para kazanırım?” sorusuna cevap arayabilir, alım satım işleriniz varsa bu etki ile rahatlıkla işlerinizi yapabilirsiniz. Para, finans, mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılarda söz konusu. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. Para ile bağlantılı anlaşmalar yapmak içinde güzel bir süreç. Yalnız olanlar hayatlarında bir ilişkiye daha çok ihtiyacı olduğu konusunda yakınmalar artabilir, duygusal anlamda hassas ve alıngan davranabilirsiniz. İlişkilerinizi gizlilik içinde yürütebilirsiniz, kimseyle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de, cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkatli olmakta yarar var. Devamı…

Terazi: İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza ve ayak bileklerinize. Eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir. Bir check-uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altına da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Devamı…

Akrep: Bu ay dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzdeki süreçte. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha birçok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. 27 Eylül’e kadar önemli sözleşme ve anlaşmalarınızı ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Ha erteleyemediniz, olası imza gerektiren konularda maddeleri dikkatli okuyun ve işinize gelmeyi çıkartın sözleşmeler içinden. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha çok keyif ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor sizler için. Bu konulardaki isteklerinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve destek bulabilirsiniz. Üstlerinizle kuracağınız keyifli ve olumlu ilişkiler sayesinde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Devamı…

Yay: Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde sizleri oldukça sosyal, o parti senin bu parti benim, arkadaşlarınızla daha sık bir araya gelebileceğiniz, yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak. Arkadaşlarınızın fikirleri ve görüşleri bu dönem sizler için oldukça önem kazanacak keza sizin de fikirleriniz onların yaşamlarında yol gösterici olabilecektir. Oldukça nazik, kibar iletişim becerilerinizle insanları bir araya getirebilir hatta küsleri bile barıştırabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkilerde bu süreçte hele ki onlarla ortaklaşa bir takım işler yürütüyorsanız bazı sıkıntılar devreye girebilir. Elinizde patlayacak, bomba bir proje vardır ama bir türlü bunu bir takım kanallara ikna etmekte veya pazarlamakta zorlanabilirsiniz. Bir diğer olası etkisi de ki bence bu en önemli olanı, trafikte dikkatli olmanızda yarar var. Trafikte dikkat dağınıklığı sonucu minik kazalar yaşayabilir, arabanızın orasını burasını sürekli çizebilirsiniz. Devamı…

Oğlak: Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. 5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. İşiniz için seyahatler de söz konusu olabileceği gibi anlaşmalar, sözleşmeler de söz konusu olabilecektir. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Rahatsız olduğunuz konular varsa eğer, onlarla kibar, nazik bir şekilde iletişim kurun. Devamı…

Kova: Bu ay kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için önümüzdeki 10 günlük süreç pek de uygun bir zaman dilimi değildir. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Merkür'ün Terazi burcu seyahatinde iletişim yeteneklerinizi daha çok din, felsefe, akademik, eğitim, hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle yayıncılık, tanıtım, reklam faaliyetleri için güzel bir süreçtir bu. Kitap çıkarmak isteyenler yayın evleri ile toplantılar yapabilirler. Yalnız olanlar, yalnızlıklarına bu tarihe kadar son verebilirler. Bunun yanı sıra, size keyif ve mutluluk verecek sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar gündeme gelebilir. Devamı…

Balık: Merkür'ün Terazi burcu seyahatinde krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslar ön planda olabilecektir. Özellikle Merkür sayesinde 27 Eylül’e kadar bu konularla ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, imza gerektiren koşullar gündeme gelebilir. Krediler için araştırmalar yapabilirsiniz. Bu dönem biraz daha zihinsel farkındalık dönemidir, kendinizde değiştirmek istediğiniz noktaları tespit etmek için güzel bir süreçtir. Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak. Maddi anlamda bu dönem paranın bereketi çok kalmayabilir, para geldiği gibi gider. Cüzdanınızda adeta bir delik vardır, cebinizden parayı gizli bir el sürekli çekiyormuş gibi gelebilir. Bunun yanı sıra size yapılması gereken ödemelerde gecikmeler meydana gelebilir. Bir diğer olası etkisi de para ile ilgili konularda zihniniz dağınık olabilir ve doğru adımlar atamayabilirsiniz. Bu dönem hırsızlıklara, hilekarlara karşı dikkatli olmalı, yatırımlar yapmak için pek de ideal bir süreç olmayacaktır. Devamı…