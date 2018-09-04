Eylül ayı gökyüzü raporu

Ünlü astrolog Dinçer Güner sizler için Eylül ayının gökyüzü raporunu gün ve gün kaleme aldı. Hangi günler nelere dikkat etmeli, hangi gün ilişkiler açısından şanslı, hangi gün kariyer konusunda şanslıyız? İşte bu soruların yanıtı...

Eylül ayında hangi günler nelere dikkat etmeli, hangi gün yatırımlar için uygun, hangi gün ilişkiler açısından şanslı, hangi gün kazalara açığız, hangi gün kariyer konusunda şanslıyız. Eylül ayının önemli günlerini sizler için kaleme aldım..

3 Eylül (Merkür/Venüs Etkileşimi)

– Gönül ilişkileri bakımından konuşmalar yapmak, hediyeler almak, kırgınlıkları onarmak için uygundur.

7 Eylül Cuma (Merkür/Uranüs/Satürn Etkileşimi)

– Yeni eğitimlere başlamak, ticari anlaşmalar yapmak, hayatı düzene sokacak kararlar alıp uygulamaya sokmak için uygundur.

8 Eylül Cumartesi (Venüs/ Mars Etkileşimi)

– Flört etmek, çapkınlık yapmak, söz vermek istemeyeceğiniz türden ilişkiler kurmak için uygundur.

11 Eylül Salı (Güneş/Plüton Etkileşimi)

– Hayatınızda kalıcı değişimler yapmak, güç elde etmek, istemediğiniz şeyleri bitirmek, irade gücüne sahip olmak için uygundur.

12 Eylül Çarşamba (Venüs/Uranüs Etkileşimi)

– İlişkilerde ani kopmalar, özel hayatta skandallar, maddi olarak beklenmedik ve ani harcamaların ortaya çıkması, kadınlarla ilişki kurmakta zorlanma.

13 Eylül Perşembe (Venüs/Satürn Etkileşimi)

– Yatırımlar yapmak, fiziksel değişikliğe gitmek, yeni eşyalar almak, ortaklık kurmak için uygundur.

14 Eylül (Merkür/Neptün Etkileşimi)

– Herhangi bir şeye karar almak için uygundur değildir, yatırım için uygun değildir. Kandırılma, dolandırılma, yanlış anlama ve anlatma yüzünden sorunlar ortaya çıkabilir.

16 Eylül Pazar (Merkür/Plüton Etkileşimi)

– Pazarlık yapmak, birilerini ikna etmek, bakış açısını değiştirmek, derin araştırmalar yapıp yeni bilgiler öğrenmek için uygundur.

19 Eylül Çarşamba (Mars/Uranüs Etkileşimi)

– Çok tehlikeli bir gün, kazalara açığız, büyük kavgalara çekilebiliriz. Orta yolu bulmak çok zor, ayrılıklar ve kopmalar olabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığa çok dikkat!

21 Eylül Cuma (Merkür Güneş'in kalbinde)

– Özel bir gün, dilek dilemek, meditasyon yapmak için harika. Her türlü anlaşma, sözleşme işlerin halletmek, toplantılar yapmak, kendimizi en doğru ve direkt bir şekilde ifade etmek içinde harika.

23 Eylül Pazar (Merkür/Satürn Etkileşimi)

– Ciddi iletişim problemleri, elektronikler almak için uygun değil, sözler tutulmaz, anlaşmalar bozulabilir, fikir birliği yakalamakta zorlanma, öğrenme güçlüğü çekilebilir.

24 Eylül Pazartesi (Merkür/Mars Etkileşimi)

– Hızlı ve pek de düşünmeden kararlar alacağımız bir gün. Çatışarak iletişim kuracağız, ufak tefek sakarlıklara dikkat!

26 Eylül Çarşamba (Güneş/Satürn Etkileşimi)

– İş ve kariyer hayatında engeller ve sorunlar, otorite ile ilişkilerde engeller ve problemler, kendimizi ortaya koymakta zorlanma, istemediğimiz angarya işlerle uğraşmak zorunda kalma, mutsuz ve zor bir gün. Sürekli engelleri aşmak için çaba sarf etme.