Eylül ayı gökyüzü takvimi: Hangi gün, nelere dikkat etmeli?

Ağustos ayını geride bırakarak, sonbaharın habercisi Eylül ayına giriş yaptık. Bu ay hangi günlerde nelere dikkat etmeli, ne zaman imza atmalı, ne zaman yeni ilişkilere başlamalı gibi sorularınız varsa bu yazı tam size göre! İşte tüm bu soruların yanıtını ünlü astrolog Dinçer Güner, gün gün kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Eylül ayında hangi günler hangi işleri yapmak için çok daha uygun, hangi gün işe başlamalı, ne zaman spora başlamalı, yatırımları ne zaman yapmalı, romantik buluşmaları hangi güne ayarlamalı, yatırımları ne zaman yapmalı gibi aklınıza takılan daha pek çok soru için gökyüzü rehberliğinde harika bir haftalık rehber sizlere! Şimdiden harika bir ay dilerim hepinize!

3 Eylül Perşembe

Ay 17:34 ile 23:21 arasında boşlukta olacak, akabinde Koç burcuna geçiş yapacak. Venüs ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 5 gün. Sevgi ve duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde duygu olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. Estetik operasyon olmak için pek de uygun zamanlar değildir, fiziksel olarak majör değişimler yaratmak için de. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilirler. Buna mahal verecek ortamlardan kaçınmakta yarar vardır. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Sağlık olarak, genital bölge, üreme organları, mesane, böbrekler, boğaz, tiroit ile ilgili sorunlar meydana gelebilir, dikkatli olunmalı, rutin kontrolleri aksatmamak gerek. Bu dönem partnerinizden, eşinizden gerekli ilgi, samimiyet ve sevgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Daha az sosyalleşebileceğimiz, yalnızlığı tercih edebileceğimiz bir süreçtir bu. Sosyal yaşamda, dostlarla ilişkilerde problemler meydana gelebilir, aralar açılabilir. Bu dönem arkadaşlarla iş girişimleri için pek uygun değildir. Özel ilişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. İlişkileri zorlayabilecek ve diyalog kurma ihtiyacını artıracak bir transit etkisi var. İlişkilerde beklenmedik ilişki problemleri ve stresler ortaya çıkabilir. Çevrenizden soğuk, katı ve esnek olmayan tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Karamsar olabilir ve hayal gücünüzü kullanmadan katı gerçeklere saplanmış kalmış olabilirsiniz. Bedenen de kendinizi çok rahat ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Kendinizde eksikler görebilir veya kendinizi eleştirebilirsiniz. İlişkilerde çıkarını düşünen, pragmatik veya ne verirsen karşılığında onu alırsın gibi bir tutum içerisinde olunabilir. Gelirleri artırmak için bir çaba içinde olabilirsiniz. Gerçekçi davranmak, aşırı beklentilere girmemek ve abartılı isteklerden kaçınmak gerekir.

4 Eylül Cuma

Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Güneş ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Hayatımızda bu hafta radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Özgür, daha bağımsız bakış açıları yakalamak çok daha kolay olacaktır. Uçak seyahatleri için harika bir gündür. Değişik, farklı, yeni heyecanlara ve konulara da açık olabileceğimiz bir gün. Denenmemişi denemek, radikal adımlar atmak için güzeldir. Çevrenizdeki dünyayla ve insanlarla olan ilişkilerinizde ilginç yaratıcı sıra dışı konular öne çıkabilir, bu durum sizde aydınlanma ve kalıcı farkındalıklar yaratacaktır. Çevrenizde ilginç ve değişik insanlar görebilirsiniz ve onların orijinal ve yenilikçi tutum ve bakış açıları sizi de etkileyecektir. Merakınız ve yeni şeylere olan ilginiz artabilir. Çevresel koşullarınıza bir reform yapmak için de güzel bir zamandır.

5 Eylül Cumartesi

Ay tüm gün Koç burcunda seyahat edecek. Bugün Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim, haberleşme, eğitim, yolculuklar ve ticareti temsil eden Merkür gezegeni Terazi gibi uyumlu dengeli ve sosyal olmayı temsil eden bir burca girdiğinde ilişkileriniz daha nazik, medeni ve pekiştirici, diplomatik ve barışçıl bir enerjiye bürünür. Bu nedenle tüm ilişkilerde denge yaratmak, ara bulmak, orta yolu aramak için bu atmosferden yararlanmalısınız. Küsleri barıştırabilir, süregelen evlilik ve ortaklıklarda sorunlara çözüm arayabilirsiniz. İş ve ticari ortaklıklar ve görüşmeler için oldukça verimli geçecek bir zamandır. Diğer yandan, Terazi oldukça kararsız bir burç olduğundan alacağınız kararları sizde detaylı ve objektif düşünerek incelemeden vermek istemeyebilirsiniz. Sözlenmek, nişanlanmak, estetik konular, sanatçı yanınızı yansıtan ve edebi alanda etkili çalışmalar, yazışmalar, anlaşmalar yapmak için de oldukça iyi bir süreçtir. Siz de ilişkilerinizi güçlendirmek için bu transitin kibar, medeni ve hoş tavırlarından, adab-ı muaşeret kurallarını bilip, uygulamaktan, tatlı dilinden yararlanırsanız başarısızlığa uğramazsınız. Çevrenizde de bol bol bu enerjiyi yansıtan kişilerle bir arada olabilirsiniz. Bu dönemde dekorasyon, kozmetik, iç mimari, güzel sanatlar veya moda alanında başarılı olabilmek için harika bir fırsatınız var. Estetik endişesi yüksek, olumlu ve zevkli kişilerle ortak çalışmalar yapabilirsiniz. Bu dönem karşıt fikirleri ve insanları bir araya getirerek arabulucuk yapabiliriz bol bol. Özellikle tartışmalarda, iletişimde olabildiğince eşitlik, hak gibi kavramlara da özen göstereceğiz. Tabii ki bu dönemin olası en kötü sonucu, kararsızlıklardır. Hiçbir şeye karar verememe, karar vermekten kaçmaya çalışmak gibi durumlarda gözlemlenebilir. Kuracağımız her türlü iletişim modelinde empati yapmaya, karşımızdaki insanında ne düşündüğüne, ne karar vermeye çalıştığına daha fazla odaklanmaya çalışacağız. Merkür'ün hava grubu bir burçta yer alması, ister istemez bir konunun özüne, derinine dalmayı zorlaştırır. Biraz daha yüzeysel olmayı, biraz daha etliye sütlüye dokunmadan bir iletişim moduna büründürebilir bizi. Bu süreçte aklımıza fikrimiz ilişkiler, sevgili durumları, ilişkilerdeki sorunlarda olacaktır. Okumaktan keyif alacağımız konular, ilişkiler üzerine dedikodular, son trendler, güzellik tüyoları, moda, sanat, edebi konular, insan doğasını, davranışlarını anlamaya yönelik kitaplar üzerine olacaktır. Beğendiğimiz, hoşlandığımız kişilerle çok daha kolay diyaloglar geliştirebileceğiz. Merkür'ün Terazi burcunda seyrinin bir diğer olası negatif yanı da bizi bir kibarlık budalasına dönüştürmesi olabilir. İletişimde aşırı kibar olmaya çalışmaktan samimiyeti fark etmeden ortadan kaldırabiliriz, buna dikkat edilmesinde fayda var.

6 Eylül Pazar

Ay 10:21 ile 11:43 arasında boşlukta olacak, akabinde Boğa burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Venüs Aslan burcuna geçiş yapacak ve 2 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Başak burcunda olduğu bu süreçte ilişkilerimizde daha temkinli, gerçekçi ve abartıdan duygusal çıkışlardan uzak olacağız biraz. Venüs Başak burcunda çok güçlü olmadığı bir pozisyondur, bu yüzden ilişkilerde sevginin akışı, ifadesi veya kabul etmek biraz zorlaşabilir. Bu dönemde, ilişkileri çok daha iyi bir noktaya taşımak için, sıkça eleştirebilir, sorun arayabilir, kusurları gidermek için kolları sıvarız. Bu dönem dikkat edilmesi gereken nokta, kendinizi değersiz hissettirecek kadar aşırı, gereksiz eleştiri yapmamak. Örneğin ben şöyle şöyle olduğum için zaten o bana bakmaz, benim şuyum eksik o yüzden benle ilgilenmez demeyin arkadaşlar! Bu süreçte adeta bir arıza mıknatısı gibi, sürekli hayatının düzene girmesi gereken insanları hayatlarımıza çekebiliriz Bu süreçte, ilişkilerden beklentilerimiz daha çok ortak tema yakalamak ve bir ilişki için emek vermek olacaktır. Gerçekten özen, emek göstermeden ilişki olmaz deyip, karşımıza çıkan herkesin üstüne atlamayacağız, emek verdiğini görmek isteyeceğiz. Venüs Başak burcundayken, ilişkilerin ana teması aslında “Yarar sağlamak” üzerine olacaktır. Salt duygu ve romantizm dinamiği ile başlamaz. Giyimde, kuşamda, günlük kıyafetlerde artık renkli, parlak, gösterişli kıyafet ve renkler yerine, sade, şık, temiz, göze batmayanlar tercih edilir. Mevcut ilişkilerde fedakarlık ve yardımcı olma hissi ön planda olacaktır. Partnerimize, eşimize yardımcı olmak için tüm kaynaklarımızı kullanırız. Tabii bu dönemde bizlerde kolay kolay birilerini beğenmeyeceğiz, armudun sapı, üzümün çöpü derken evde kalabiliriz. Derlenmek, toparlanmak, kendinize sağlık kontrolü yaptırmak, vücut bakımı ve beslenmenize özen göstermek için harika bir süreç olacaktır. Venüs’ün Başak burcundaki seyahati sürecinde, hayatımızdaki dağınıklıklardan kurtulmak, işe yaramaz şeyleri çöpe atmak, kıyafet detoksu yapmak için idealdir. Rejim yapmak, doğal ürünler kullanarak arınma sağlamak Venüs Başak burcundayken yapabileceğiniz en keyifli aktivitelerdendir. İlişkilerimizde endişeli ve kuruntulu olmaya daha eğilimli oluruz ama yapmayın, yıpratmayın kendinizi de partnerinizi de. Venüs’ün 14 Eylül’e kadar olan Başak burcundaki seyahati diyet için en verimli dönemdir arkadaşlar.

9 Eylül Çarşamba

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Güneş ile Jüpiter arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi +/- 5 gün. Coşku ve iyimserliğin yükselmesi anlamına gelmektedir. Kişinin kendini şımartması anlamına gelir. Bu birkaç gün kendinize ödül verin, şımartın biraz. Koruyucu kalkandır, şöyle örnek vereyim, bir kaza olur ama siz burnunuz bile kanamadan kurtulursunuz işte böyle bir şey. Neşe ile ilişkilidir, bugünden sonra gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek anlamına gelir, bu hafta yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun bir hafta bugün ve birkaç gün. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işleriniz sıkıntısız, problemsiz hallolur bilginiz olsun. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır. Cömertliği, saygınlığı, canlılığı yapılan işlerin bir şekilde şova dönüşmesine neden olur, işleriniz parlar, takdir görür. Büyük şans ve fırsatlar anlamına gelir, hayatınıza iş anlamında, özel anlamda, maddi anlamda her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans gelebilir, gözünüzü 4 kulaklarınızı 8 açın! Gelen fırsatları elinizin tersiyle itmeyin. Kendi içinizde uyum ve denge sağlayabilir, istikrarlı kararlar alabilirsiniz. Kendiniz için iyi bir şeyler yapabileceğiniz bu transitte sağlığınıza özen göstermek konusunda adım atabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz ve becerilerinizden ötürü beğenileceğiniz bir gün olabilir. Hayatınıza değer ve anlam katacak şeyler konusunda düşünebilirsiniz. Şans, iş fırsatları, güçlü kişilerden gelecek destek veya kendinizi geliştirdiğiniz birikimler ışığında size gelebilir. Eğer pozitif anlamda hayatınıza çıkan fırsatları zamanında değerlendirme imkanı yakalarsanız şans kapılarını da açmış olursunuz.

10 Eylül Perşembe

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Mars'ın geri hareketi başlıyor ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar sürecek. Lütfen Mars Retrosu sürecinde alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatmayı ihmal etmeyin. Öfkelenmeden, agresif olmadan önce nefes alıp önce bir düşünün, eylemi başlatan taraf olarak hatalı olma ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir ve zarar görebilirsiniz.

Mars Retrosu döneminde libido konusunda da sıkıntılar söz konusu olabilir, arzular, cinsel isteklerde azalma meydana gelebilir. Yeni bir işe başlamak için uygun zaman olmadığına dair bir takım yazılan çizilen haberler var. Bu doğru bir bilgi değil, yeni işe başlayabilirsiniz fakat başladığınız yeni işlerde sadece daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir, cesaretiniz çabuk kırılabilir, motivasyonunuz çabuk düşebilir. Bu gölge yanlara çok fazla takılmamaya özen gösterin. Bu dönem bir egzersiz programına, spor programına yazılabilirsiniz bunda bir sıkıntı yok. Problem olan şu ki Mars gerilerken spor sakatlıklarının çok fazla oluşması. Bu yüzden yapacağınız tüm sporlarda kaslarınıza dikkat etmeniz gereklidir. Ya da hemen vazgeçme hali baş gösterebilir. Bu dönem, doktorunuzu, berberinizi değiştirmemeye özen gösterin. Daha iyisini bulamazsınız, bulduklarınızı pek beğenmeyebilirsiniz. Mars cerrahi müdahaleleri simgelediğinden, çok elzem ve çok önemli değilse büyük cerrahi operasyonlar için pek tavsiye edilmez. Ya da en azından uzun süredir görüştüğünüz doktorunuz kimse yolunuza onunla devam edin, doktorunuzu değiştirmeyin. Evinizde, mutfakta tadilat yapmak, ankastre ürünleri, demir ve çelik ürünleri değiştirmek için de pek uygun bir dönem değildir. Üzerimizde garip, sebepsiz içsel kızgınlık, öfke nöbetleri oluşabilir sık sık, çok sinirli kalkabilir, sinirli uyanabilir, normalde gözüme batmayacak konular daha çok batar bir hale gelebilir bizler için. Özellikle stres kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerekir. Aslında Mars gerilemesini şöyle düşünün, patlamaya hazır bir volkanın lavlarının zorla toprak altında tutmaya çalışmak gibidir. Volkan patlasa bir dert, patlamasa bir dert. Yaşamınızda yavaş ve gitmediğini, ilerlemediğini düşündüğünüz her konu tamda bu Mars Retrosunda hız kazanacaktır. Rekabet ve savaş ortamından biraz uzak durmakta yarar var, aslında Mars Retrosu strateji oluşturmak, plan yapmak, hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak için gerekli olan doneleri toplamak için uygun bir dönemdir.

11 Eylül Cuma

Ay 07:47 ile 11:22 arasında boşlukta olacak, akabinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. Güneş işle Neptün arasında karşıt açı oluşacak ve etki süresi +/- 5 gün. Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz. Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz, size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Akıl karışıklığı ve isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkilerindendir. Bugün sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Bugün özellikle aldanmalara, aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugünler kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir.

14 Eylül Pazartesi

Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. Venüs ile Uranüs arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün. Eğer yalnızsanız değişik, sıra dışı, enteresan, marjinal, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz varsa daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artar. Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin. Bu dönem çapkınlık oranı çok artabilir. Cinsel anlamda her zamankinden daha çabuk bir şekilde uyarılabiliriz. Ortaklıklar kurmak için pek de olumlu değildir. İlişkiler çok ani başlayıp, aynı hızda sona erebilir, ilişkiler uzun soluklu ve ömürlü olmayabilir. Boşanma davası açmak, ilişkileri sonlandırmak için de idealdir. Sürpriz, hesapta olmayan maddi gelirler gelebilir veya ödemeler çıkabilir. Kısa süreli cinsel aktiviteli buluşmalar oldukça heyecan verici olacaktır. Genel olarak ilişkilerinizde beklenmedik gerginlikler, yön değişikliği görülebilir ancak karşımızdaki kişiye karşı ani bir ilgi duyabiliriz. Heyecanlı, huzursuz ve yerinde duramama hissi ile sabırsız ve ele avuca sığmaz bir tavır sergileyebilirsiniz. Arkadaşlar ve topluluklar içinde iletişim canlı ve sohbetler hızlı, renkli ve değişken konularda olabilir. Yine de sözlerimize tavırlarımıza dikkat etmekte fayda var çünkü bir fikir, bir söz akla gelmeyen uçlara gidebilir ve tartışmalar çıkabilir. Dürtüsel ve ani tepkiler verebilirsiniz. İlişkinizde yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Aşırı özgürlüğüne düşkün ve kendi prensiplerinizi vurgulayan bir tutum takınırsanız, karşılığında toleransı düşük, hoşgörüsüz tepkiler alabilirsiniz.

15 Eylül Salı

Ay 18:09 ile 21:37 arasında boşlukta olacak, akabinde Başak burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Plüton arasında üçgen açı oluşacak. Destek beklenilen her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. Bugünler işlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli, özel konulara eğilebilirsiniz. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Çevrenizde, yapılması gereken değişiklikler, tamirat, tadilat, temizleme işleri gibi konulara rahatlıkla eğilebilirsiniz. Bir sorunun derinine ve kökenlerine inmek için oldukça iyi zamanlardır, çözüme kavuşmasında yardımcı olur. Psikolojik araştırmalar, seanslar veya metafizik konularda çalışmak için oldukça uygun bir zamandır. Kendinizi etkin bir biçimde ifade edebileceğiniz ve sözleriniz ve eylemlerinizle bir etki yaratabileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ciddiye alınmak ve otoritenizi sağlamlaştırmak için elinizde gereken güç ve karizma mevcut olacak. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz, bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır. Hayatınızda beğenmediğiniz karakter özellikleriniz veya yaşam alanınızda değiştirmek istediğiniz her türlü konu değiştirmek için uygundur. Özellikle kariyer anlamında çok güçlü destekler alabilirsiniz, iş arayanlar bugünlerde iş bulabilirler. İş değiştirmek için de uygun dönemdir, gelen teklifleri iyi değerlendirin. Kişisel gelişim çalışmalarına katılmak, eğitimlerine katılmak için en uygun dönemdir arkadaşlar, hafta boyunca önce kendinizi sonra başkasını iyileştirme gücünü elinizde tutacaksınız! Eğer yalnızsanız hırslı, dinamik, buyurgan, yoğun, hayatınızı değiştirebilecek ilişkilere çekilebilirsiniz, cinsel enerjiniz de çok yüksek olabilecek, rahatlıkla partner bulabileceksiniz. Büyük ölçüde başarı vaat eder, girişeceğiniz tüm işlerde başarıyı rahatlıkla yakalayabileceksiniz.

16 Eylül Çarşamba

Ay tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Güneş ile Satürn arasında da kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 5 gün. Kariyerle ilgili konularda problemler, gecikmeler, engeller oluşabilir. Bugünlerde yeni bir iş kurmak, iş konusunda ciddi adımlar atmak, iş bulmak, terfi etmek oldukça zordur. Sorumluluklarınız artabilir, taşıyabileceğinizden daha fazla yükü almamaya özen göstermelisiniz. Bugün zamanı yönetmek günün ana teması olabilir, yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz. Bugün kendimizi ön plana atmak çok kolay olmayabilir. Sağlık olarak, dişler, kemikler, cilt, diz kapakları, eklemler hassaslaşabilir. Gereksiz risk almaktan kaçınmakta, temkinli bir şekilde hareket etmeye özen gösterilmesinde yarar vardır. Çoğunlukla yapmaktan hoşlanmadığınız işler veya sorumluluklar sırtınıza biner ve siz yapmamak gibi lükse sahip olmazsınız. Bir işi yaparken sürekli sizi engelleyen veya size karşı çıkan birtakım engeller veya gecikmeler ortaya çıkar. Otorite figürleri ile ilişkiler gergin olabilir, sizi sürekli eleştirip, kritik edebilirler, siz de kendinizi beğenmeyip, yaptığınız işin kalitesinden memnun olmayabilirsiniz. Birileri hayatınıza karışıyor ve size kısıtlamalar getiriyor olabilir. Sağlık ve enerji bakımından kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Bu transit genellikle içinden çıkamadığınız, size yük ve sorumluluk getiren ve bu yükü taşımaktan zorlanıp, bırakmak istediğiniz ancak belli nedenlerle bırakamadığınız bir yükümlülük anlamına gelebilir.

18 Eylül Cuma

Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Merkür ile Jüpiter arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün. Pireyi deve yapabilirsiniz, tepkilerinizi verirken abartmamaya özen gösterin. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Bugün konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir. Unutkan olmaya eğilimli olabiliriz, evden çıkmadan önce çantanız, anahtarınız, telefonunuz, cüzdanınız hepsini kontrol ederek evden çıkın. Düşünce ayrılıklarına düşme ihtimali yüksek bir gündeyiz. Yapılması gereken işler beklerken sizin canınız dinlenmek, hiçbir şey yapmamak ve hayallere dalmak isteyebilir. Dalgın ve unutkan olmak mümkün. Başkaları ile kurduğunuz iletişimde ben bilirim gibi ukala tavırlara eğilim göstermek veya sadece kendi bakış açısına önem veren bir tavır takınmaktan kaçınmaya çalışın. Büyük laflar edip, yapamayacağınız, tutamayacağınız sözler vermekten kaçının. Aşırı iyimser bir bakışla planları ve projeleri değerlendirirken önemli detayları göz ardı edebilirsiniz. Karar verirken karşınızdakini de dinlemeye özen gösterin veya önyargılı kararlar vermekten uzak durun. Bu transit işle ve yatırımlarla ilgili yeni fırsatlar aramak ve girişimler yapmak için çok verimli olabilecek bir dönemdir.

21 Eylül Pazartesi

Ay 21:32 ile 22:32 arasında boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Plüton arasında kare açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün. Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde, dikkatli olunması gereken bir gün. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün, ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın. Bugün oküler konulara eğilim artabilir, büyü, maji gibi konular hakkında araştırmalar yapılabilir. Günlük sohbetler cinsel içerikli olabilir, cinsel içerikli ürünler satın alabilirsiniz. Fantezi oyuncakları, kondom, kayganlaştırıcı gibi. Yaşamınızda gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavra bürünebilirsiniz. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Resmi işlerinizi hallederken, resmi makamlarda iletişim kuracağınız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik davranmaya çalışın. Bugün diğer insanlarla iletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza yardımcı olur sadece. Projelerinizi, fikirlerinizi kimselerle paylaşmamaya özen gösterin, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edin, güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.

22 Eylül Salı

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Güneş de Terazi burcuna geçiş yapıyor. Kuzey yarımkürede Güneş Terazi burcuna geçtiğinde sonbahar mevsimi başlamış demektir. Terazi burcu insan ilişkilerini, evliliği, ilişkilerde üstlendiğimiz rolleri, adaleti, adil olmayı, hakkını aramayı, estetik ve güzellik konularını, sanat ve medeni davranışları, ortaklıkları ve arada uyum ve denge sağlamayı, barış yapmayı sembolize eder. Siz de bu dönemde ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, karşınızdakilerle uyumlu, birbirinizin haklarına saygılı olmayı ve eşit davranmayı seçerek ilişkilerinizi pekiştirebilirsiniz. Terazi burcu her iki tarafın da düşünce ve görüşlerini dinleyerek objektif kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Terazi burcu zodyak burçları içinde en fazla sosyal yeteneklere sahip burçtur ve siz de bu dönemde sosyal hayatınızı canlandıracak enerjilere açık olacaksınız. Girdiğiniz ortamlarda zarif ve barışçıl bir tutumla öne çıkabilirsiniz. Diplomasi yapmak, arabuluculuk üstlenmek ve anlaşmazlıklara yumuşak bir tutumla çözüm bulmak bu dönemde daha kolay olacaktır. Terazi burcunun yöneticisi Venüs olduğundan bu burç estetik konular, güzellikler, sanat, tekstil, moda, evlilik ve ilişkiler alanlarında atmak istediğiniz adımlar için uygun atmosfer sağlamakta. Sanatsal yaratıcılık gerektiren çalışmalar için Terazi çok uygun bir burçtur. Ev dekorasyonu yapmak, galeri, eğlence estetik merkezlerinin açılışları, galalar, davet ve toplantılar için oldukça güzel bir zamandır. İlk izlenimler bu burç için oldukça önemli olduğundan giyim, kuşam, nazik ve kibar tavırlarla karşınızdakileri etkilemek için Terazi burcunun yaratıcı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

23 Eylül Çarşamba

Ay 20:31 ile 02:16 arasında boşlukta olacak. Merkür ile Satürn arasında kare açı olacak. Etki süresi +/- 5 gün. Bugün bardağın boş tarafından bakmaya daha eğilimli oluruz, beklenen haberler genel anlamda olumsuz olabilir. İletişimin su gibi aktığı bir gün diyemeyiz, aksine pek de sohbetkar olmayan kişilerle bir araya gelmek durumunda kalabiliriz. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir. Zihin bugün endişeli ve karamsar olabilir, kaygı düzeyiniz yükselebilir. Özellikle zihnen bir şeyleri beğenmekte zorlanabilir, her şeye kulp takabilirsiniz. Hesapçı ve çıkarcı düşünceler ve davranışlar sizi zora sokabilir. Ciddi anlaşma ve iletişim problemleri ile uğraşmanız gerekebilir. Ağır çalışma koşulları altında olabilirsiniz ve yoğun bir zihinsel çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Başkalarıyla iletişim kısıtlı olabilir. Karşılaştığınız kişiler üzerinde tavrınız, sözleriniz ve düşüncelerinizle biraz soğuk ve uzak ancak sağlam bir intiba bırakabilirsiniz. Düşüncelerinize ve planlarınıza yönelik gelebilecek eleştirilere sıcak bakmayabilirsiniz. Dar görüşlü ve taviz vermez bir tavır takınabilirsiniz veya böyle bir tutum takınan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Günlük hayat içerisindeki düzen bazen sekteye uğrayabilir ve planlar ertelenebilir.

24 Eylül Perşembe

Ay 02:16 itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Mars arasında karşıt açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün. Bugünün en anlamlı sözü, “İki kere düşün bir kere konuş” olacaktır. Patavatsızlıklarla karşılaşmaya veya yapmaya müsait sayılırız. Cüzdanınıza, değerli eşyalarınıza da hakim olun, hırsızlıkların artabileceği bir gün veya değerli eşyalarınız da kaybolabilir zira. Açık sözlü olacağım derken sınırları aşmamaya özen gösterin. Tam bir iş bitirici olunabilecek bir gün, toplantılar gereksiz detaylarla uzamaz, kısa ve öz olur. Satış ve ikna gerektiren işlerde de başarı sağlanabilir veya pazarlık gerektiren durumlarda. Sinirler hassastır, sinirsel rahatsızlıklara ya da psikosomatik rahatsızlıklara yatkın oluruz. Minik, önemsiz gibi görünen kelimeler yüzünden birden kavga çıkabilir, kelimeleri kullanırken nereye vardığına, gittiğine dikkat edin. Yaşamın hiçbir noktasında sıra beklemek istemeyiz, aceleciliğimiz üstümüzde olur.

27 Eylül Pazar

Ay tüm gün Kova burcuna seyahat edecek. Merkür de Akrep burcuna geçiş yapacak. İleri, geri ve tekrar ileri hareketi derken 1 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte karşımıza çıkan bilginin gerçek kaynağının ne olduğunu anlamak için daha çok çaba sarf edeceğimizi, görünen ve bize sunulan bilgiyle yetinmeyeceğimizi, gerçeğin ne olduğunu öğrenmek için daha derin araştırmalar içine gireceğimize işaret etmekte. Akıl ile sezginin muhteşem birleşimidir aslında. Hem aklımızın sınırlarını zorlayacağımızı ve bunu yaparken sezgilerimizden de destek alacağımızı gösterir. Adeta bir dedektif gibi basit gibi görünen bir bilgi veya ipucundan yola çıkarak büyük bilgiye, gerçeğe ulaşmak için çaba sarf edeceğimizi göstermekte. Özellikle tartışmalarda, ikili iletişimde karşımızdaki kişinin zayıf taraflarını hızlı bir şekilde tespit edip, tartışmalardan haklı çıkmak için daha çok bu zayıf taraflara oynayacağımızı göstermekte. Bu sayede başka insanların düşüncelerini değiştirebilecek güce sahip olabileceğiz. Fakat Merkür Akrep burcunda biraz namussuz çalışır. İnsanların hem düşüncelerini değiştirmeye çalışacağız hem de manipüle ederek yönetmeye çalışacağımıza işaret etmekte. Bu süreçte takıntılarımız daha çok ortaya çıkabilir. Özellikle bir düşünceye, bir fikre, bir konuya aşırı takılıp, saplanıp kalabiliriz, dikkat etmemiz gerek. Takıntılarımız ve saplanıp kaldığımız düşüncelerimiz ister istemez bizi başka alternatiflere kapalı hale getirir ve ilerlememize engel olabilir. Bunun olası iyi yanı ise gizli, saklı üstü örtülü her türlü konuyu açığa çıkarma yeteneği katabilir. Pek tabii Merkür'ün Akrep burcunda olması, zihnimizin hızlı bir şekilde zehirlenmesine de yol açabilir. Takıntılar paranoya ve şüpheye dönüşebilir. Ya da en kötü senaryo ile kin, nefret, öç alma gibi fikirlerin de oluşmasına nede olabilir. Ya da dilimiz keskin ve zehirli bir hal alabilir, bence bu kısımlara dikkat etmemizde fayda var. Kullanacağımız kelimeler genel olarak harika bir analiz yapmamız destek verirken diğer taraftan kırıcı, baskıcı, manipülatif, zehirli kelimelerle karşımızdaki insanları sokabiliriz de dilimizle. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarabilir veya o dil ile yılan gibi insanları sokabiliriz de. Siz olabildiğince ilkini tercih edin. Zihnimiz biraz daha sinsi, ketum, kolay kolay sır vermeyen bir yapıda olacaktır. Kendimiz hakkında, planlarımız hakkında konuşmayı pek tercih etmeyeceğiz. Aksi gibi başka insanların planlarını düşüncelerini öğrenmek için çaba sarf edeceğiz. Düşüncelerimiz ve fikirlerimiz sabit olacaktır ve alacağımız kararlardan kolay kolay vazgeçmeyeceğiz. Zihnimiz her şeyden şüphe edecek adeta ve ne yazık ki kolay kolay güven köprüsü de oluşmaz.

Özellikle araştırmacılar, eleştirmenler, yazarlar, danışmanlar, avukatlar, düşünürler, kimyagerler, fotoğrafçılar ve bilim insanları için iyi bir konumlanma sayılabilir. Bu dönem bu mesleklere sahip kişiler işlerinde zekaları sayesinde krizleri fırsata dönüştürebilirler. Zaten Merkür'ün Akrep burcunda olması aslında keskin zeka ile krizleri fırsata dönüştürebilmek demektir. İyi kullanımında. Aynı fikirde olmadığımız konularda, durumu bir ölüm kalım savaşına dönüştürebiliriz. Bu dönem ilgimizi daha çok, gizli konular, ölümle ilgili konular, parasal konular, okült konular, cinsel içerikli konular, karanlık konular, büyü, maji gibi konular, tabu sayılan konular çekecektir.

28 Eylül Pazartesi

Ay 10:17 ile 18:33 arasında boşlukta olacak, akabinde Balık burcuna geçiş yapacak. Mars ile Satürn arasında da kare açı olacak. Etki süresi +/- 7 gün. Cesaret gerektiren işlerde başarılı olmak zorlaşır, gücümüz kısıtlanır, kendimizi yeterince iyi bir şekilde ortaya koyamayabiliriz. Otorite figürlerle gerginlikler, problemler meydana gelebilir. Girişimlerimiz engellenebilir, cesaretimiz kırılabilir, hevesimizi kaçırabilirler, moralimizi bozabilirler. Yeni iş girişimleri için, ikna gerektiren durumlar için pek de uygun değildir. Taleplerimiz reddedilebilir. Enteresan katı kurallarla karşılaşabiliriz, kendimizi disipline etmemiz gerektiren konularla yüzleşebiliriz. Enerjimiz çok düşebilir, hareket etmekte zorlanabilir, tembelliğe eğilim gösterebiliriz. Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Cinsel anlamda sorunlar meydana gelebilir, cinsel korkular, endişeler yaşanabilir. Engelli koşuda olmak gibidir bugünler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Düşman kazanabiliriz veya düşmanca davranışlarla karşılaşabiliriz. İş hayatında özellikle patronlarla sorunlar meydana gelebilir, önemli istekleriniz, taleplerinizi bugünlerde dile getirmeyin. İş ortamında rekabet ederken problemlerle karşılaşabilirsiniz. Sportif faaliyetler için iyi değildir, kazalar, sakatlıklar oluşabilir. Kendinizi çok yormayın spor yaparken ve riskli hareketlerden kaçının. Bol bol dinlenmek ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Kesici, delici, her türlü ateşli silah ve aletlerle oynamak, kullanmak tehlikelidir. Tansiyon, kan ile ilgili rahatsızlıklar, isilik, kurdeşen, iltihap gibi sağlık sorunları meydana gelebilir, dişler ve kemikler kırılgandır.

29 Eylül Salı

Ay tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Mars ile Venüs arasında üçgen açı oluşacak. Etki süresi +/- 4 gün. Bu görünüm evrensel aşıklar Mars ve Venüs'ün birbirlerine duyduğu güçlü çekim gibi bir etki yaratabilir. Önce tartışıp sonra alttan aldığımız ve barış yaptığımız bir konu olabilir. İlişkilerde kimin ne istediğine dair tartışmalar yaşanabilir. Cinsel çekim oldukça fazladır. Ancak aşırı güvenli veya kendine dönük, şımarık tavırlar, ben ne istediğimi biliyorum havası aradaki uyumlu dengeyi bozabilir. İki kişi arasında var olan fiziksel çekim, bir ilişkiyi başarılı bir biçimde sürdürmek için yetmeyebilir, ilişkinize dair böyle bir konu üzerinde düşünebilirsiniz. Sonuçta ilişkiler, aşkta tutumunuz ve evrensel anlamda kadın erkek ilişkileri hakkında konuşup düşünebileceğiniz bir gün. Bugünler özel anlamda yeni birileriyle tanışmak, flörtleşmek, cinsel birliktelikler için çok uygun bir gün. Bugün partnerinize romantik sürprizler yapabilirsiniz, hediyeler alabilir, birlikte özel bir yemek yiyebilirsiniz. Cinsel enerjiniz yüksek olabileceği gibi yaratıcı çalışmalar yapmak için uygundur. Yalnız bugünler aldatma ve aldatılma potansiyeli de yüksek günlerdir. Eğer çapkınlık yapmayı planlıyorsanız bugünleri değerlendirebilirsiniz ama sonrasına karışmayız tabii ki! Cinsel anlamda arzuladığınız kişileri rahatlıkla elde edebilirsiniz. Sevmek, sevilme ihtiyacımız bugün çok daha fazla bir şekilde artacaktır. Sevgi arsızlığı yapabilir, şımarabilirsiniz bugün. Partnerle tartışmalardan kaçınmak yerinde olacaktır, bugün yapılan tartışmalar çok daha hararetli ve ateşli olacaktır. Gerçi iyi tarafı tartışma ve kavgalar yatakta sonlanabilir de. İlişkilerde kıskançlık ve rekabet görülebilir.