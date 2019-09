Eylül ayı gökyüzü takvimi

Ağustos ayını geride bırakarak, sonbaharın habercisi Eylül ayına giriş yaptık. Bu ay hangi günlerde nelere dikkat etmeli, ne zaman imza atmalı, ne zaman yeni ilişkilere başlamalı gibi sorularınız varsa bu yazı tam size göre! İşte tüm bu soruların yanıtını ünlü astrolog Dinçer Güner, gün gün kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Yeni umutların, beklentilerin olduğu yeni bir aya giriş yapıyoruz. Bu yeni ayda doğru zamanda harekete geçerek başarıya daha hızlı bir şekilde ulaşabilir, mutlu olabilirsiniz. Doğru zamanda harekete geçebilmek için de gökyüzünden destek alabilirsin. İşte aşağıdaki takvim Eylül ayında hangi gün neleri yapmak daha uygundur, hangi günler imza atmalı veya birileri buluşmalı ya da elektronik aletler almalı gibi ve daha bir çok detay bulunmakta.

Mutlu bir ay dilerim hepinize…

1 Eylül Pazar

Ay, 01.07 itibari ile Terazi burcuna geçiş yapıyor. Venüs ile Satürn arasında 5 gün sürecek olan olumlu bir etkileşim meydana gelecek.

Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak için de çok uygun bir zamandır. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zamanlardır. Bugünlerde yapacağınız alışverişlerde daha çok pastel tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu dönem alınacak eşyalar, yapılan alışverişler uzun süreli ve dayanıklı olabilecektir. İlişkiler ciddi, ağırbaşlı ve sorumlu tavırlar içeren bir tona bürünmek zorunda kalabilir. Günlük işler, pratik, planlı ve zaman detayına önem vererek tamamlanmaya çalışılır. Bugün keyiflerden çok sorumlulukların üzerine eğileceğimiz bir gün olacak.

İşlere odaklı ve gerçekçi olmak zorundayız. İlişkilere elbette dikkat. Aşırı isteklerden ve abartıdan kaçınmalıyız. Neşemizi kaçıran ve yapmamız gereken şeyleri bize hatırlatan biri olabilir. İlişkilerin niteliği görev odaklı olmakla alakalıdır. Bizden daha yaşlı ve tecrübeli kişilerin fikirlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak isteyebiliriz. İlişkinizin sağlam olması ve güvenebileceğiniz birine sahip olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Kalıcılık, ilişkinin güven vermesi ve klasik normlarda var olması size, gözü kör bir aşk yaşamaktan daha önemli gelebilir. Parasal kaynaklar sınırlı olabilir ancak kazanç sabit ve düzenli gelir. Sizden yaşça büyük ve daha olgun biri ile diyaloğunuzu güçlendirebilir, ona akıl danışabilir ya da böyle birinden yardım görebilirsiniz. Babanız, ailenizin erkek üyeleri veya otorite figürleri ile olumlu bağlar kurmak için iyidir. Aşk ilişkileri için olmasa bile, iş ilişkileri ve planları için oldukça verimli bir süreç olabilir. Planlama, organizasyon ve bütçe yapmak konusunda başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz.

2 Eylül Pazartesi

Ay, 10.33 ile 01.34 arası Terazi burcunda boşlukta olacak, akabinde Akrep burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Uranüs arasında 5 gün etkili olacak destekleyici bir görünüm meydana gelecek.

Fikirsel anlamda kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir gün, oldukça orijinal fikirler ve projeler zihninizde uçuşabilir, bunları bir kenara not edin. Bugün başkaldırmaya, asilik yapmaya eğilimli olabilir ve bunu daha çok kelimelerle ifade edebilirsiniz. Oldukça açık sözlü olunabilecek bir gün, fakat açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmamak gerek.

Evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık, eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz. Keşifler yapmak, yeni hobi ve ilgi alanları denemek, teknolojik gelişmelerden faydalanmak, sürpriz değişiklikler yaşamak bu transitte karşınıza çıkabilecek durumlardandır. Zihniniz oldukça keskin bir biçimde çalıştığı için problem çözücü olabilirsiniz. Ani yolculuklara çıkabilirsiniz. Kendinizi ve çevrenizi keşfetmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Yakın çevrenize daha önce karşılaşmadığınız bakış açılarına sahip yeni bireyler girebilir ve aranızda dinamik bir sinerji yaratılabilir.

3 Eylül Salı

Ay, 01.34 itibari ile Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs ile Jüpiter arasında sert bir görünüm meydana gelecek, bu 6 gün sürecek.

Sevgi çok yetmeyebilir, daha çok sevilmek, daha çok gözde olmak, ilgiyi üzerinizde görmek isteyebilirsiniz. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Aşk konusunda, duygusal meselelerde abartılı davranışlar sergileyebilir, her türlü konuyu abartabilirsiniz. Lüks ve pahalı alışverişler yapabilir, değerli ürünler hediye edebilir veya alabilirsiniz. Bugün harcamalarınız çok müsrifçe olabilir. Yapacağınız alışverişlerde daha parlak ve canlı renkleri tercih edebilirsiniz. Bugün çalışan olarak yöneticilerinizi, partnerinizi memnun etmek çok kolay olmayabilir. Güzelleşmek için atacağınız adımlardan çok memnun kalmayabilirsiniz.

4 Eylül Çarşamba

Ay, 12.58 ile 05.07 arasında Akrep burcunda olacak, akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Bugün Merkür, Güneş'in kalbinde olacak.

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir, bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat! Gerçekleşebilir. Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinize, dileklerinize, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. Böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım.

Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almakla meşgul olun ya da size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız… Artık orası size kalmış, evrenle direkt bağlantıda olacaksınız. Bu şansı bu saatler arası bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda not olarak almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olacağı zaman aralığı ise bu gece 04.58'de başlar, 13.57'ye kadar devam eder.

5 Eylül Perşembe

Ay, 05.07 itibari ile Yay burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Merkür ile Satürn arasında 5 gün geçerli olacak destekleyici bir görünüm meydana gelecek.

Üzerinde çalıştığınız iş ve projelerde daha ciddi ve detaycı olabilirsiniz. Bugün elle tutulur sonuçlar almak adına girişimlerde bulunabilirsiniz. Resmi evrak işlerinizi halletmek için de uygundur. Bilimsel konularla ilgilenmek, bilimsel konular üzerine araştırmalar yapmak, tez yazmak, sunum yapmak için idealdir. Ayağı yere basan, sağlam fikirlerinizi ifade edebilir, satabilirsiniz.

Bugün olaylara objektif ve tarafsız bakmak sizler için çok daha kolay olacaktır. Bugün matematik, fen, kimya gibi derslere başlamak, bu alanlarda eğitim almak için de idealdir. Planlı ve programlı hareket etmek için gayret gösterebilirsiniz. Detaylara dikkat eden, iyi organize olmuş ve tedbiri göz ardı etmeden birtakım kararlar alabilir ve planlar yapabilirsiniz. Ketum olabilir ve çok fazla düşüncelerinizi açıklamaktan zevk almayabilirsiniz, ancak bu anlamda tutumunuz size artı birtakım kazançlar getirebilir. Ustaca hedeflerinize yönelik planlamayı yapar ve rakiplerinize fark atabilirsiniz. Disiplinli ve sistematik bir biçimde çalışarak, işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. Ağırbaşlı ve olgun bir tavır takınabilirsiniz.

6 Eylül Cuma

Ay, 18.03 ile 12.37 arasında Yay burcunda boşlukta olacak, akabinde Oğlak burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Satürn arasında 6 gün boyunca destekleyici bir görünüm meydana gelecek.

Bugünler üstleneceğiniz her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını, kurduğunuz hayatı ve içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi ve sebatkar yanınızı işinize aktararak kolay bir akışla çalışabilirsiniz. Eğer kısıntı yapmak veya yeniden planlamak gereken bir alan varsa bunu rahatlıkla yapabilir, başkalarına da bu konularda tavsiye verebilirsiniz. Hayatı daha fazla ciddiye alabileceksiniz.

Girişilecek işlerde istikrar ve başarı ortamı daha yüksek olacaktır. Yeni iş girişimleriniz olacak ise bugün ve sonrası zamanı değerlendirebilir, kullanabilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Amaç ve hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın derim arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi gerçeğe çok daha rahat dönüştürebilir, hayata geçirebilirsiniz. Acil durumlar, çatışma ve krizleri rahatlıkla çözebileceğinizi ve etkilenilmeyeceğini göstermektedir.

7 Eylül Cumartesi

Ay, 12.37 itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Venüs ile Plüton etkileşimi 5 gün boyunca hakim olacak.

İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkar. Bugün ilişkilerde, özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınızdır, bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir bugün. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugün güçlü ve söz sahibi kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Gücünüzü ve iradenizi nasıl yönlendirdiğinizi, isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz. Çıkarlarınızı düşünmek isteyeceksiniz. Bunun yanında bir ilişkiniz sizi zorlayabilir ve bu kişi üzerinizde baskı yaratan durumlara neden olabilir.

Yoğun ve sizi derinden etkileyen bir duygu deneyimi yaşayabilirsiniz. İlişkinizin veya iş hayatınızın sırtınıza yüklediği sorumlulukların ciddi anlamda sizi etkilemeye başladığını görebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekarlar ise bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedip o kişiye karşı ilgisinin arttığını hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle arada cinsel çekim yaşanabilir. Bazen duygularımız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duyguları derinden yaşayabiliriz ve kimseye bir şey belli etmeyebiliriz. Venüs ve Plüton kontağında bedenimizle mutlu olmak önem kazanır, irademizi kullanarak değişmek ve dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz.

8 Eylül Pazar

Ay, tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Güneş ile Jüpiter'in sert etkileşimi var ve 6 gün kadar etkili olacak.

Aşırı yemek yemek, aşırı içmek, aşırı kumar, aşırı alışveriş… Dikkat edin. Egoyu şişiren bir durum da yaratabilir. Hafta başına kadar gereksiz kibir ve ukalalıktan kaçının, dikkatli olun. Her türlü konuyu abartmaya eğilimli olabilir, rahatlıkla yoldan çıkabilirsiniz. Tembelliğe eğilim artabilir, her işin kolayına kaçabilirsiniz. Gerçeklerden kaçabilecek derecede üzerinize bir iyimserlik çökebilir. İllegal olan her türlü konudan uzak durun. Yurt dışı ile ilgili konularda sorunlar meydana gelebilir. Kendi şansınıza gereksiz yere çok fazla güvenebilir, gereksiz yere riskler alabilirsiniz ve bu yüzden zarar görebilirsiniz.

Hayatınızı tehlikeye atacak girişimler, ekstrem sporlar için hiç uygun bir gün değildir. Her türlü konuda beklenti düzeyiniz aşırı yüksek olabilir, beklentilerinizi normal seviyeye çekmeye özen gösterin. Maddi anlamda girişimler için hiç uygun bir zaman değildir. Yatırımlar için de geçerlidir. Terfi için görüşmeler yapmak, zam istemek için de uygun bir dönem değildir. Maddi anlamda müsrifçe harcamalar yapmaya çok daha fazla eğilimli olabilirsiniz. Paranızı israf etmeyin.

9 Eylül Pazartesi

Ay, 10.30 ile 23.23 arası Oğlak burcunda boşlukta olacak, akabinde Kova burcuna geçiş yapacak. Mars ve Satürn arasında destekleyici bir görünüm oluşacak ve 5 gün süre ile etkili olacak.

Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla ciddileşebiliriz. Engelli koşuda olmak gibidir bugünler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Bol bol dinlenmek ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı şansımız oldukça yüksek olacaktır. Yapıcı enerjinizi akılcı bir şekilde kullanabileceksiniz. Tutkunu olduğunuz konu ne ise kimseye zarar vermeden elde edebileceksiniz. Öfke kontrolünüzü harika bir şekilde yapabileceksiniz. Olası size düşmanlık edenleri kolaylıkla alt edebileceğinize işaret etmekte.

Bugünler vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için uygun bir gündür. Keza iş kurmak, şirket kurmak için de harika zamanlardır. İşinizi yaparken ihtiyacınız olan ekipmanların alışverişlerini yapmak için de uygundur. Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebilirsiniz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direnciniz olur. Devlet işlerinde işleriniz rahatlıkla hallolur. Kolluk kuvvetlerinden, polislerden istediğiniz desteği alabilirsiniz.

10 Eylül Salı

Ay, tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Güneş ile Neptün arasında 5 gün geçerli olacak sert bir görünüm meydana gelecek.

Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz. Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz, size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Akıl karışıklığı ve isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkilerindendir. Bugün sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz.

Bugün özellikle aldanmalara, aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugünler kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir.

11 Eylül Çarşamba

Ay, tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Merkür ile Plüton arasında 5 gün etkili olacak güçlü bir görünüm meydana gelecek.

Konsantrasyon gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanıp, enine boyuna inceleyebileceğiniz bir transittir. Psikolojik konularla ilgilenmek, terapi almak veya gizemli konulara yönelmek için iyi bir fırsattır. Kayıp bir şeyi arayıp bulmak veya bir sırrı ortaya çıkarmak daha kolay olacaktır. Düşünce gücünüzle etkilemek ve başkalarının görüşlerini değiştirmek için etkili olabilirsiniz.

İşlerinizde size odaklanma gücü verecek bu açı kalıbı sayesinde düşüncelerinizi toparlayıp, iradenizi ortaya koyabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan bir konuyu konuşmak, tartışmak ve ifadenizi etkin kılmak için işe yarayacak bir transittir.

12 Eylül Perşembe

Ay, 11.51 itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak. Mars ile Jüpiter arasında gergin bir görünüm meydana gelecek ve 10 gün etkili olacak.

İnançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapabilirsiniz. Spora başlamak, egzersizlere başlamak için idealdir fakat riskli hareketler denemeyin, kaslarınızı gereksiz yere zorlamayın. Eğitimle ilgili konularda stres yaratıcı durumlar meydana gelebilir. Cinsel anlamda da yeni maceralara, yeni değişik heveslere açık olabilir, günübirlik ilişkilere eğilimli olabilirsiniz. Bugün cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz, fakat abartılı davranışlardan da kaçınmanız yerinde olacaktır. Kibir ve bencillik bugünün olumsuz şartlarıdır, sizleri zor duruma sokabilir. Risk almak için de hiç uygun değildir, mevcut şartlarınızı korumaya odaklanmalısınız. Sabırsızlık ve acelecilik yüzünden kazalara, düşmelere, çarpmalara yatkın olabilirsiniz, dikkat. Ticari girişimler için hiç de uygun değildir, para kaybedebilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişimlerde sorunlar meydana gelebilir. Bugünlerde ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip çalışmalar yapabilirsiniz. Enerji çalışmaları, kuantum, aile dizilimleri gibi konularda çok fayda görebilirsiniz.

13 Eylül Cuma

Ay, tüm gün Balık burcunda seyahat edecek. Güneş ile Plüton arasında 6 gün sürecek olan olumlu bir görünüm meydana gelecek.

Destek beklenilen her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. Bugünlerde işlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli, özel konulara eğilebilirsiniz. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin, çevrenizde yapılması gereken değişiklikler, tamirat, tadilat, temizleme işleri gibi konulara rahatlıkla eğilebilirsiniz. Bir sorunun derinine ve kökenlerine inmek için oldukça iyi zamanlardır. Çözüme kavuşmasında yardımcı olur.

Psikolojik araştırmalar, seanslar veya metafizik konularda çalışmak için oldukça uygun bir zamandır, kendinizi etkin bir biçimde ifade edebileceğiniz, sözleriniz ve eylemlerinizle bir etki yaratabileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ciddiye alınmak ve otoritenizi sağlamlaştırmak için elinizde gereken güç ve karizma mevcut olacak. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz, bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır. Hayatınızda beğenmediğiniz karakter özellikleriniz veya yaşam alanınızda değiştirmek istediğiniz her türlü konuda değiştirmek için uygun zamanlardır. Özellikle kariyer anlamında çok güçlü destekler alabilirsiniz, iş arayanlar bugünlerde iş bulabilirler. İş değiştirmek için de uygun dönemdir, gelen teklifleri iyi değerlendirin, kişisel gelişim çalışmalarına katılmak, eğitimlerine katılmak için en uygun dönemdir arkadaşlar, hafta boyunca önce kendinizi sonra başkasını iyileştirme gücünü elinizde tutacaksınız! Eğer yalnızsanız hırslı, dinamik, buyurgan, yoğun, hayatınızı değiştirebilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Cinsel enerjiniz de çok yüksek olabilecek, rahatlıkla partner bulabileceksiniz. Büyük ölçüde başarı vaat eder, girişeceğiniz tüm işlerde başarıyı rahatlıkla yakalayabileceksiniz.

14 Eylül Cumartesi

21 DERECE BALIK BURCUNDA DOLUNAY

Balık burcunda yer alan bu Dolunay, Neptün etkisi altında gerçekleşiyor. Balık burcunun sezgileri, duyguları, hassas, şefkatli ve merhametli enerjisi bu Dolunayda duyguların çok yoğun biçimde hissedileceğine işaret ediyor. Balık ve Başak aksında gerçekleşen bu Dolunay, akılcı ve gerçekçi olmakla, duygular arasında bir denge kurmanın gerekliliğini hissettirecek. İlişkilerde kendimizden fedakarlık ettiğimiz, koşulsuz sevgi verdiğimiz ve karşılık beklemeden, çıkar düşünmeden karşımızdakiler için yaptıklarımızın bize nasıl yansıdığını fark etmemize yol açacak. Dağıldığımız yaşam alanlarında derlenmek ve toparlanmak çok gerekli olacak. Sağlık konularına, özellikle ruh ve beden sağlığı temalarına öncelik vermek gerekebilir.

Ruhumuzu rahatlatmak için yoga, meditasyon, manevi veya spiritüel konulara eğilebiliriz. İlham kanallarının açıldığı, şiirsel, sanatsal, edebiyat, sinema, görsellik veya tasarım ile ilgili alanlarda yaratıcı enerjilerin akışta olduğu bir zaman. Hayal gücümüzü kullanarak yaratıcı çalışmalara eğilebiliriz. Bu Dolunay’a aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs ve Mars'ın karşıtlık yapması ile ilişkilerde neye ihtiyaç duyduğumuzu, bağlarımızı güçlendirmek için neler yapmamız gerektiğini daha açık bir biçimde görebiliriz. İlişkilerimizi tamir etmek ve birbirimize güvenli bir liman yaratmak için neler yapabileceğimizin farkına varabiliriz.

15 Eylül Pazar

Ay, 00.32 itibari ile Koç burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Venüs, Terazi burcuna geçiş yapıyor ve 8 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek.

Öncelikle yeni ilişkilere başlamak, ilişkilerdeki sorunları tespit edip çözmek, ilişkilerde denge ve eşitliği yakalamak için harika bir dönem. Yine bu süreçte evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak, aileleri tanıştırmak, kız istemek için de en güzel dönemlerden biridir. Hayatımızda uyum ve dengeyi yakalamak çok daha kolay olacaktır. Keza ilişki kurmak da aynı şekilde. Yeni ortaklıklar kurmak, özellikle kadınlarla bir araya gelip iş yapmak için de en doğru zamandır. Yeni işlere girişilecekse eğer, bu işler avukatlık ofisi açmak, değerli taşlarla ilgili dükkanlar açmak, estetik ve güzellikle ilgili işlere girişmek, sanatla ilişkili işlere ya da tekstil ile ilgili işlere girişmek ve bu alanlarda ortaklıklar kurmak için de harika bir dönemdir. Güzelleşmek ve güzelleşmek için bıçak altına yatmak, kendimize yeni bir tarz yaratmak, yeni kıyafetler almak, stil belirlemek için de uygundur. Her türlü estetik konuyla içli dışlı olabilir, diyete veya spora başlayabilirsiniz. Etrafınızı, çevrenizi düzenlemek, estetik olarak daha güzel bir hale getirmek için de uygundur.

Bencilce yaklaşımlar yerine, karşımızdakini daha fazla düşünme odaklı oluruz. Empati kurar, her türlü ilişkide adaletli davranmaya çalışırız. Bu dönemde, her türlü hak, hukuk ve adalet işlerinde işlerimiz yolunda gider, ilahi adalet daha kolay tecelli eder. Sanatsal konularla daha içli dışlı oluruz, belki de sanatın herhangi bir koluyla ilgili eğitime başlayabiliriz. Bu dönem tiyatro, konser, sergi gibi etkinliklere hayatımızda çok daha fazla yer verebiliriz. Kalp kırıklığı yaşadığımız kişilerle aramızı düzeltmek, küsleri barıştırmak, birbirinden hoşlanan kişiler arasında çöpçatanlık yapmak için de gökyüzü destekleyicidir bu süreçte. Daha kibar, daha sosyal, daha uyumlu, daha dengeli olacağımız, insanları kaybetmek yerine kazanmak için uğraşacağımız, kalp kazanacağımız bir süreç olacak. Özel ilişkilerimizde romantizm daha da artacaktır, yeni başlayan ilişkiler çok daha romantik, daha adil olacaktır.

Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Satürn retrosu sona eriyor.

Satürn'ün düz seyrine geçecek olması şu ana kadar zorlandığınız ve mücadele ettiğiniz birçok konunun önündeki engellerin yavaş yavaş azalmasına ve sizin birçok konuda farkındalık yaşamanıza neden olacak. İş, kariyer ve parasal konularla ilgili son birkaç aydır uğraştığınız hangi konu var ise bu alanlardaki büyük gecikmeler artık yavaş yavaş sona ermeye başlıyor. Sorumluluklarınızı ve görevlerinizi yeni bir bakış açısıyla ele almak gerekir. Sınırlarınızı görmek, sizi engelleyen sorunları objektif bir bakış açısıyla ele almak ve hayatınızın bir alanını yeniden yapılandırmak için fırsat yaratın. Kariyer planlarınızı gözden geçirin. Geliştirilmesi gereken yetenekler veya uzmanlaşmak gereken bir alan varsa bu konulara eğilin.

19 Eylül Perşembe

Ay 15.56 ile 22.57 arasında Boğa burcunda boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçiş yapacak. Mars ile Plüton arasında 6 gün etkili olacak olan destekleyici bir etkileşim oluşacak.

Hayatınızda gerekli reformları yapmak için gücünüz olacaktır. Yürümeyen ve eskimiş ilişkileri veya hayat kalıplarını sona erdirmek için gereken cesareti içinizde bulabilirsiniz. Bu dönemde kısa vadeli çözümler işe yaramayacaktır. Planlar uzun vadeli ve kökten bir değişim için yapılmalıdır. Plüton başkalarının gerçek niyetini görmenizde size yardımcı olabilir. Hayatınızda mutlu olmak için gerçekten ne yapmak gerektiğini veya neyin üzerine odaklanmanız gerektiğini size işaret edecektir. Kolay olmasa da hayat sizi bu değişimi yapabilecek noktaya getirecektir. Gücünüzü ve yüksek motivasyonunuzu kullanarak başarıya kavuşabilirsiniz.

21 Eylül Cumartesi

Ay, tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Jüpiter ile Neptün arasında 15 günlük zorlu bir görünüm meydana gelecek.

Sezgilerinizin ve algılamalarınızın oldukça güçlü olduğu bir dönemdir. Çevrenizdekilerin sorunlarına ve sıkıntılarına yönelik empati sahibi olabilirsiniz. Duygularınızı akılcı ve objektif bir biçimde değerlendirmeniz güç olabilir. Sanatçı yanınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hayal gücünüzün zenginleştiği bir dönemdir. Ancak diğer taraftan da fazla hayal kurup, aşırı fantezilere dalmaktan gerçekleri tüm açıklığı ile görmeniz zorlaşabilir. Kurduğunuz ilişkilerde açık ve net bir tutum takınmakta zorlanabilirsiniz. Yanılsamalar ve kendini aldatmak bu transitin muhtemel niteliklerinden biridir. Strese girerseniz günlük hayatın dertlerinden ve sıkıntılardan kaçmak, uzaklaşmak için alkol veya rahatlatıcı, sakinleştirici tıbbi çareler bulmaya yönelebilirsiniz.

Bu dönem gökyüzünde çok büyük bir şifa enerjisi yer alacak. Bu dönem, ruhsal anlamda farkındalığın çok fazla artmasına yardımcı olur, gözden kaçanlar ruhtan kaçmaz. İnsani değerlerin, etik ve ahlaki değerlerin, insanı insan yapan değerlerin güçleneceğine işaret eder. Sezgilerin en güçlü olduğu zamanlardır. Bu dönem sezgilerimiz, duyularımız, rüyalarımız yol gösterici olacaktır ve gelen işaret ve sembolleri dikkatli okumak gereklidir. Aynı anda arkadaşınızla aynı rüyayı görmek gibi mistik, spiritüel deneyimler yaşamaya daha eğilimli oluruz. Ruhsal gücü, bağlantıyı, evrenle olan bağlantıyı güçlendirir, Yaradan'a daha yakın olmaya işaret eder.

22 Eylül Pazar

Ay 06.49 itibari ile Yengeç burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Merkür ile Satürn arasında 6 gün etkili sert bir görünüm meydana gelecek.

Bugünlerde bardağın boş tarafından bakmaya daha eğilimli oluruz, beklenen haberler genel anlamda olumsuz olabilir. İletişimin su gibi aktığı bir gün diyemeyiz, aksine pek de sohbetkar olmayan kişilerle bir araya gelmek durumunda kalabiliriz. Toplantılar sıkıcı geçebilir. İmzalı işler, kontratlar bozulabilir. Zihin bugün endişeli ve karamsar olabilir, kaygı düzeyiniz yükselebilir. Özellikle zihnen bir şeyleri beğenmekte zorlanabilir, her şeye kulp takabilirsiniz. Hesapçı ve çıkarcı düşünceler ve davranışlar sizi zora sokabilir. Ciddi anlaşma ve iletişim problemleri ile uğraşmanız gerekebilir.

Ağır çalışma koşulları altında olabilirsiniz ve yoğun bir zihinsel çaba sarf ediyor olabilirsiniz. Başkalarıyla iletişim kısıtlı olabilir. Karşılaştığınız kişiler üzerinde tavrınız, sözleriniz ve düşüncelerinizle biraz soğuk ve uzak ancak sağlam bir intiba bırakabilirsiniz. Düşüncelerinize ve planlarınıza yönelik gelebilecek eleştirilere sıcak bakmayabilirsiniz. Dar görüşlü ve taviz vermez bir tavır takınabilirsiniz veya böyle bir tutum takınan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Günlük hayat içerisindeki düzen bazen sekteye uğrayabilir ve planlar ertelenebilir.

23 Eylül Pazartesi

Ay, tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Güneş bugün itibari ile Terazi burcuna geçiş yapıyor.

Kuzey yarımkürede Güneş, Terazi burcuna geçtiğinde sonbahar mevsimi başlamış demektir. Terazi burcu insan ilişkilerini, evliliği, ilişkilerde üstlendiğimiz rolleri, adaleti, adil olmayı, hakkını aramayı, estetik ve güzellik konularını, sanat ve medeni davranışları, ortaklıkları ve arada uyum ve denge sağlamayı, barış yapmayı sembolize eder. Siz de bu dönemde ilişkilerinize daha fazla odaklanabilir, karşınızdakilerle uyumlu, birbirinizin haklarına saygılı olmayı ve eşit davranmayı seçerek ilişkilerinizi pekiştirebilirsiniz. Terazi burcu her iki tarafın da düşünce ve görüşlerini dinleyerek objektif kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Terazi burcu Zodyak burçları içinde en fazla sosyal yeteneklere sahip burçtur ve siz de bu dönemde sosyal hayatınızı canlandıracak enerjilere açık olacaksınız. Girdiğiniz ortamlarda zarif ve barışçıl bir tutumla öne çıkabilirsiniz. Diplomasi yapmak, arabuluculuk üstlenmek ve anlaşmazlıklara yumuşak bir tutumla çözüm bulmak bu dönemde daha kolay olacaktır.

Terazi burcunun yöneticisi Venüs olduğundan bu burç estetik konular, güzellikler, sanat, tekstil, moda, evlilik ve ilişkiler alanlarında atmak istediğiniz adımlar için uygun atmosfer sağlamakta. Sanatsal yaratıcılık gerektiren çalışmalar için Terazi çok uygun bir burçtur. Ev dekorasyonu yapmak, galeri, eğlence estetik merkezlerinin açılışları, galalar, davet ve toplantılar için oldukça güzel bir zamandır. İlk izlenimler bu burç için oldukça önemli olduğundan giyim, kuşam, nazik ve kibar tavırlarla karşınızdakileri etkilemek için Terazi burcunun yaratıcı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

25 Eylül Çarşamba

Ay, 18.13 ile 12.36 arası boşlukta olacak, akabinde Başak burcuna geçiş yapacak. Venüs ile Satürn arasında 6 gün boyunca sert bir görünüm oluşacak.

Sevgi ve duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde duygu olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. Estetik operasyon olmak ve fiziksel olarak majör değişimler yaratmak için de için pek de uygun zamanlar değildir. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilirler, buna mahal verecek ortamlardan kaçınmakta yarar vardır. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz. Cinsel sorunlar meydana gelebilir. Sağlık olarak, genital bölge, üreme organları, mesane, böbrekler, boğaz, tiroid ile ilgili sorunlar meydana gelebilir, dikkatli olunmalı, rutin kontrolleri aksatmamak gerek.

Bu dönem partnerinizden, eşinizden gerekli ilgi, samimiyet ve sevgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir. Daha az sosyalleşebileceğimiz, yalnızlığı tercih edebileceğimiz bir süreçtir bu. Sosyal yaşamda, dostlarla ilişkilerde problemler meydana gelebilir, aralar açılabilir, bu dönem arkadaşlarla iş girişimleri için pek uygun değildir. Özel ilişkilerde ayrılıklar gündeme gelebilir. İlişkileri zorlayabilecek ve diyalog kurma ihtiyacını artıracak bir transit etkisi var. İlişkilerde beklenmedik ilişki problemleri ve stresler ortaya çıkabilir. Çevrenizden soğuk, katı ve esnek olmayan tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Karamsar olabilir ve hayal gücünüzü kullanmadan katı gerçeklere saplanmış kalmış olabilirsiniz. Bedenen de kendinizi çok rahat ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Kendinizde eksikler görebilir veya kendinizi eleştirebilirsiniz. İlişkilerde çıkarını düşünen, pragmatik veya ne verirsen karşılığında onu alırsın gibi bir tutum içerisinde olunabilir. Gelirleri artırmak için bir çaba içinde olabilirsiniz. Gerçekçi davranmak, aşırı beklentilere girmemek ve abartılı isteklerden kaçınmak gerekir.

27 Eylül Cuma

Ay, tüm gün Başak burcunda seyahat edecek. Merkür ile Plüton arasında 5 gün boyunca gergin bir görünüm meydana gelecek.

Kendinizi sadece bilgiyle savunabileceğiniz bir gün. Gerçekleri öğrenmek için çok büyük bir tutku ve hırs oluşabilir içinizde, dikkatli olunması gereken bir gün. Çok fazla eleştiri alabileceğiniz veya çok fazla eleştiri yapabileceğiniz bir gün ama dikkat edin ve sözlerinizle kalp kırmayın. Bugün oküler konulara eğilim artabilir. Büyü, maji gibi konular hakkında araştırmalar yapılabilir. Günlük sohbetler cinsel içerikli olabilir, fantezi oyuncakları, kondom, kayganlaştırıcı cinsel içerikli ürünler satın alabilirsiniz.

Yaşamınızda gerçekleri öğrenmeye karşı adeta takıntılı bir tavra bürünebilirsiniz. Paranoyalara karşı dikkatli olun, gereksiz kıskançlıklardan kaçının. Resmi işlerinizi hallederken, resmi makamlarda iletişim kuracağınız kimselere karşı daha yapıcı ve nazik davranmaya çalışın. Bugün diğer insanlarla iletişimi zorlamak, baskıcı iletişim kurmak başınıza daha çok iş açmanıza yardımcı olur sadece. Projelerinizi, fikirlerinizi kimselerle paylaşmamaya özen gösterin, bilgi hırsızlıkları gündeme gelebilir. İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edin, güvenmediğiniz sitelerden alışverişler yapmayın.

28 Eylül Cumartesi

5 DERECE TERAZİ'DE YENİ AY

Terazi burcunda gerçekleşecek bu Yeni Ay sonbaharın başladığı, verimli ekinlerin toplandığı hasat zamanını temsil eder niteliktedir. İlişkilerde de verimli, dengeli, candan ve adil olma duygusu yüksek birliktelikler başlatmak veya var olan beraberliklerde karşılıklı olarak paylaşımlardan zevk almak için harika bir fırsat. Bu dönemde Yeni Ay’ın yönetici gezegeni Venüs de Terazi burcunda yer aldığından, evlilik, ortaklık ve adalet konularında dengeli adımlar atmak için iyi bir fırsat sunuyor. Ayrıca şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter de Venüs ile destekleyici bir açı kalıbı içerisinde yer aldığından sanat, estetik, yaratıcı işler, yayınlar, hukuki konular, evlilik ve iş ortaklıkları ile ilgili başlangıçlarda oldukça olumlu etkiler yansıtıyor. Terazi Yeni Ay’ında sorunlarınıza barışçıl çözümler bulabilirsiniz, ilişkilerdeki pürüzleri gidermek, konuşmak ve ortak noktalar üzerine odaklanarak anlaşmazlıkları geride bırakmak daha kolaydır ve arzu edilen uyumu yakalamak daha kolay mümkün olacaktır.