Eylül ayında Ay’ın boşlukta olduğu bu tarihleri not edin!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Eylül ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni bir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir, girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat.

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz, ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ve Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Eylül ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;)

1 Eylül 07:56 ile 12:34 arasında Ay, 27. derece Kova burcunda boşlukta.

3 Eylül 17:34 ile 23:21 arasında Ay, 27. derece Balık burcunda boşlukta.

6 Eylül 07:44 ile 11:43 arasında Ay, 28. derece Koç burcunda boşlukta.

8 Eylül 15:46 ile 9 Eylül 00:27 arasında Ay, 25. derece Boğa burcunda boşlukta.

11 Eylül 07:47 ile 11:22 arasında Ay, 28. derece İkizler burcunda boşlukta.

13 Eylül 15:04 ile 18:32 arasında Ay, 28. derece Yengeç burcunda boşlukta.

15 Eylül 18:09 ile 21:37 arasında Ay, 27. derece Aslan burcunda boşlukta.

17 Eylül 14:41 ile 21:55 arsında Ay, 25. derece Başak burcunda boşlukta.

19 Eylül 17:28 ile 21:32 arasında Ay, 27. derece Terazi burcunda boşlukta.

21 Eylül 21:12 ile 22:31 arasında Ay, 29. derece Akrep burcunda boşlukta.

23 Eylül 20:31 ile 24 Eylül 02:16 arasında Ay, 26. derece Yay burcunda boşlukta.

26 Eylül 06:35 ile 09:07 arasında Ay, 28. derece Oğlak burcunda boşlukta.

28 Eylül 10:17 ile 18:33 arasında Ay, 25. derece Kova bucunda boşlukta.