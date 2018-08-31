Eylül ayında Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Eylül ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Eylül ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Eylül Pazar 08:58 ile 11:01 arasında Ay Boğa burcunda boşlukta

4 Eylül Salı 09:37 ile 15:03 arasında Ay İkizler burcunda boşlukta

6 Eylül Perşembe 15:42 ile 16:54 arasında Ay Yengeç burcunda boşlukta

8 Eylül Cumartesi 16:31 ile 17:28 arasında Ay Aslan burcunda boşlukta

10 Eylül Pazartesi 18:12 ile 18:18 arasında Ay Başak burcunda boşlukta

12 Eylül Çarşamba 01:57 ile 21:14 arasında Ay Terazi burcunda boşlukta

14 Eylül Cuma 14:53 ile 15 Eylül Cumartesi 03:44 arasında Ay akrep burcunda boşlukta

17 Eylül Pazartesi 02:14 ile 14:07 arasında Ay Yay burcunda boşlukta

19 Eylül Çarşamba 20:09 ile 20 Eylül Perşembe 02:51 arasında Ay Oğlak burcunda boşlukta

21 Eylül Cuma 20:13 ile 22 Eylül Cumartesi 15:26 arasında Ay Kova burcunda boşlukta

24 Eylül Pazartesi 08:25 ile 25 Eylül Salı 02:03 arasında Ay Balık burcunda boşlukta

26 Eylül Çarşamba 13:18 ile 27 Eylül Perşembe 10:15 arasında Ay Koç burcunda boşlukta

29 Eylül Cumartesi 01:36 ile 16:25 arasında Ay Boğa burcunda boşlukta

