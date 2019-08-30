Eylül ayında bu saatlere dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Eylül ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek, Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar, yeni hiç bir işe veya projeye veya ilişkiye başlamak için hiç uygun değildir. Çünkü girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır.

Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir. Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğuna dikkat.

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz ana esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizde ki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin. Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında, rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin, planlar yapın ve Ay boşluktan çıkınca harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarınızla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, işe dişe dokunmayan işler yapın, boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Eylül ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihleri kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

2 Eylül 11:33 ile 3 Eylül 02:24 arasında Ay Terazi burcunda boşlukta

4 Eylül 13:58 ile 5 Eylül 06:06 arasında Ay Akrep burcunda boşlukta

6 Eylül 19:00 ile 7 Eylül 13:37 arasında Ay Yay burcunda boşlukta

9 Eylül 11:30 ile 10 Eylül 00:30 arasında Ay oğlak burcunda boşlukta

11 Eylül 08:20 ile 12 Eylül 12:50 arasında Ay Kova burcunda boşlukta

14 Eylül 07:31 ile 15 Eylül 01:31 arasında Balık burcunda boşlukta

16 Eylül 19:00 ile 17 Eylül 13:30 arasında Ay Koç burcunda boşlukta

19 Eylül 16:56 ile 23:57 arasında Ay Boğa burcunda boşlukta

22 Eylül 05:40 ile 07:50 arasında Ay İkizler burcunda boşlukta

24 Eylül 01:05 ile 12:20 arasında Ay Yengeç burcunda boşlukta

25 Eylül 19:13 ile 26 Eylül 13:35 arasında Ay Aslan burcunda boşlukta

28 Eylül 06:57 ile 13:00 arasında Ay Başak burcunda boşlukta

30 Eylül 05:05 ile 12:41 arasında Ay Terazi burcunda boşlukta