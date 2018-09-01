Eylül ayında burçları neler bekliyor?

Ağustos ayını da geride bıraktık ve Eylül ayına geçiş yaptık. Bu ay gökyüzü oldukça hareketli! Peki gökyüzünün bu ay olan hareketleri ve bu hareketlerin sizin burcunuz üzerindeki etkileri neler olacak? İşte ayrıntılar...

Eylül ayına giriş yapıyoruz. Gökyüzünde güçlü etkileşimler olurken burçlar bu durumdan nasıl etkilenecek? Merak edilen her şey ünlü astrolog Dinçer Güner'in kaleminden… İşte ayrıntılar…

Koç: İş ortamınızda çok daha detaycı, eleştirel ve titiz olabileceksiniz. İş konusunda daha üretken, daha titiz, daha detaycı olabilirsiniz. Finansal konularda özellikle dikkatli adımlar atmanızda yarar var. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Devamı…

Boğa: Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Özel hayatınızı daha fazla sorgulayabilir, hatalar arayabilir, sık sık eleştirileri dile getirebilirsiniz. Özel hayatta bir aldanma, kafa karışıklığı, ne istediğini bilememe gibi durumlar yaşanabilir. Karşınızdaki kişileri daha fazla kontrol etmek isteyebilirsiniz. Devamı…

İkizler: Aile içinde size akıl danışanlar olacaktır. Fikirleriniz aile içinde önem kazanmaya başlayacaktır. İş hayatında daha şüpheci ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Yaptığınız işe aşırı bir tutku ile bağlanabilirsiniz. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan bilgi, iletişim anlamında güzel destekler alabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilişkilerde daha detaycı ve titiz olabilirsiniz. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Aşk, çocuklar ve özel hayatınıza ilişkin daha tutkulu, inatçı, hırslı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Devamı…

Aslan: Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Devamı…



Başak: Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizi toparlamak, yeni kararlar almak, yarım kalan işlerinizi bitirmek, fiziksel olarak yeni bir şeyler denemek için destekleyici olacaktır. Fikirlerinizde daha inatçı olabilirsiniz. Yakın çevre ve komşularınız ve kardeşleriniz üzerinde hakimiyet kurma isteğiniz artabilir. Harcamalarınızı biraz denetim almakta fayda var! Devamı…

Terazi: Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim bu noktada biraz daha içe dönük olacaktır, hayatı sorgulayabilir, hangi yöne doğru gideceğinizi düşünebilirsiniz. Finansal anlamda şanslı, fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat! Devamı…

Akrep: Hayattan isteklerinizi ve umut ettiklerinizi daha kolay bir şekilde elde etmeniz konusunda size destek olacaktır. İş hayatında kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz keyifli proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal yaşamınızı düzenlemek için ideal bir süreçtir. Devamı…



Yay: İş ve kariyerinize ilişkin konularda daha detaycı ve titiz olacaksınız. İş ve çalışma ortamınızda daha pratik, sistemli, kontrollü bir hafta sizleri bekliyor. Patronlarınız sizden daha mükemmel olmanızı bekleyebilir, bazı minik eleştiriler getirebilirler. Aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Devamı…

Oğlak: Mevki ve statü sahibi önemli kişilerle görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir. Daha çok sosyal olacak, arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Devamı…

Kova: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda genel anlamda şanslı olacaksınız. Yalnız hırs, rekabet duygusu, kontrol etme isteği de aynı şekilde ön plana geçebilir. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Devamı…

Balık: Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Hatırı sayılır, mevki ve statü sahibi özellikle bayan kişilerden destekler alabilirsiniz. Önemli görüşmeler gündeme gelebilir. Devamı…