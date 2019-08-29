Eylül ayında burçları neler bekliyor?

Dolu dolu Ağustos ayını geride bırakırken, ilişkilerin sıkça gündemde olacağı bir Eylül ayına giriş yapıyoruz. Sonbaharı selamlarken bakalım burçları bu ay neler bekliyor? İşte yanıtı...

Gökyüzünde Terazi dönemi bu ay başlıyor. Venüs, Merkür ve Güneş, Terazi burcuna geçiş yapacak ve Eylül ayını en son Terazi burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile kapatacağız. Özellikle ilişkilerin sıkça gündemde olacağı Eylül ayında bakalım bu ay hangi burcu neler bekliyor? İşte yanıtı…

Koç: İlişkileri olanlar ilişkilerde daha rahat dengeyi kurabilecek, partnerinize destek olabilecek ve onunla daha romantik tutkulu zamanlar geçirebileceksiniz. Eğer bir ilişkiniz yoksa ve yalnızsanız tutkulu romantik keyifli renkli ve ahenkli bir ilişki içine girebilir, bazılarınız ise evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak ve finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Devamı…

Boğa: Birbirinden keyifli iş projeleri gelebilir, yaptığınız işten çok daha fazla keyif alabilir; iş ortamınızda dengeli ve barışı sağlayacak olan kişi siz olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kimselerden gelecek olan fikirlere açık olmalısınız, işinizle ilgili anlaşmalar, sözleşmeler söz konusu olacak. Arkadaşlık ilişkilerinizde de daha fedakar ve özverili davranmanız gerekebilir. Devamı…

İkizler: Kariyerinizle ilgili konularda daha fedakar ve özverili olmanız gerekebilir ya da yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bir iş potansiyeli ile de karşılaşabilirsiniz. Ev iş arasında ki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizin veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Devamı…

Yengeç: Ev, yuva ve aile yerleşimine ait konularda huzur ve dengeyi, güzelliği sağlayacak olan kişi siz olacaksınız. Ev içinde sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazla olacaktır. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak içinde güzel bir süreçte olacaksınız.İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz teklifler, anlaşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir. Devamı…

Aslan: Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer, bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Ayrıca sizler için tam olarak tatil dönemi başladı. Partneri ve sevgilisi olanlar romantik bir seyahate çıkabilir. Çıkacağınız her türlü seyahat size mutluluk getirecektir. Devamı…

Başak: Para, finans ve mali konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler, önemli, toplantılar da söz konusu. Parasal konularda daha adil çözümler üretebilecek, olası kriz durumlarını politik bir şekilde yönetebileceksiniz. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar, dikkat. Evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır. Devamı…

Terazi: Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmenizi gerekebilir. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Bu da daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Devamı…

Akrep: Akrep burçları için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz. Devamı…

Yay: Eğlence hayatı ve biraz daha parti, davet ve konser gibi etkinliklere çok daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Yeni sosyal ortamlar içine girebileceğiniz bir dönem başlayacak ve yeni insanlarla tanışacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Devamı…

Oğlak: Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İş arayanlar bu dönem özellikle kadınların ön planda olduğu sektörlerde iş bulabilirsiniz. İş hayatınızda daha hoşgörülü olmaya başlıyorsunuz. Eğer hayatınızda kimse yoksa ve yalnızsanız iş vasıtası ile ya da iş yerinizden biri ile duygusal yakınlaşmalar olabilir. Devamı…

Kova: Bu dönem finansal konular ön planda olacak. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Birikimlerinizi değerlendirmek ve kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe kazanç ve birikimleri kullanmak, değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz.Uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Devamı…

Balık: Venüs sayesinde ilişkilerde krizleri diplomasi ve orta yolu bularak çözmeye çalışacaksınız. Tutkulu bir aşk gelebilir ya da daha çok cinsellik odaklı bir aşk kapınızı çalabilir. Sağlıkla ilgili harcamalarınız bu süreçte artabilir. Özelliklere yumurtalıklar, üreme organları, pankreas, karaciğer ve insülin gibi noktalarda sağlık harcamaları yapmanız gerekebilir. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Devamı…