Eylül aylık enler listesi

Yeni bir aya giriş yaptık. Gökyüzünde yok yok! Peki bu gökyüzü olayları neler ve en çok hangi burç ve yükselen burçlar etkilenecek? Bakalım enler listemizde neler var bu ay? İşte ayrıntılar...

Yeni bir aya giriş yaptık. Yine gezegen geçişleri, Yeni Ay ve Dolunay’larla dolu bir ay bizleri bekliyor. Bakalım bu ayın enlerinde kimler hangi konularda şanslı, kimlerin hangi konularda dikkat etmesi gerek?

– Aya girer girmez ilk göze çarpan gökyüzü hareketi Satürn'ün Oğlak burcundaki geri hareketinin sona eriyor olması. Elbette ki bu haber en çok Oğlak ve yükselen Oğlakları ilgilendirmekte. Zira son 4 aydır kariyerleri ve hayatlarında çeki düzen vermeyle ilgili konularda her şey oldukça ağır ilerliyordur. Bu ay kariyer konusunda en şanslı olanlar OĞLAK, KOÇ ve yükselen burcu bu olanlar olacak.

– Ve bu Ay Merkür'ün Başak burcuna geçişi ile her türlü yazılı anlaşmalar, eğitimler, sözleşmeler, seyahatler konusunda ise en şanslı olan burçlar BAŞAK, YENGEÇ ve yükselen burcu bu olanlar olacak. Ayın 22'sinden sonra ise bu konularda şans bayrağını TERAZİ, ASLAN ve yükselen burcu bu olanlara devredecekler.

– Ve tabii ki aşk olmazsa olmaz! Ay boyunca Venüs'ün de Akrep burcuna geçişi ile beraber aşk, ilişkiler, flörtler konusunda ay boyunca en şanslı burçlar ise AKREP, BOĞA, YENGEÇ ve yükselen burcu bu olanlar olacak.

– Bu ayın en hareketli, en yerinde duramayan, motivasyonu ve cesareti yüksek, tuttuğunu kopartacak ve bir o kadar agresif olacak olanlar ise KOVA, ASLAN ve yükselen burcu bu olanlar. Zira Mars'ın Kova burcuna geçişi, onları ateş topuna döndürecek.

– Ay boyunca Dolunay etkisi ile de özellikle BALIK ve yükselen burcu bu olanlar, başkalarından rahatlıkla en kolay destek alabilecek burçlar, herkes adeta her an yardımlarına koşacaklar.

– İKİZLER, YAY ve yükselen burcu bu olanlar ise en sosyal, en çok gezecek, görecek, ilişki kuracak ve dostları ile beraber olacak olanlar olacak özellikle ayın ikinci yarısında.