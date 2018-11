Fabrika ayarlarına dönüyoruz

Her sene Güneş aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saatte gelmez. Bunun sebebi Dünya'nın şeklinin geoid olmasından kaynaklıdır. Bir insan doğduğunda veya bir ülke kurulduğunda, Güneş'in bulunduğu derece ve dakika çok önemlidir. Türkiye'de 29 Ekim 1923 yılında saat 20:30'da Ankara'da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Peki bu sene Türkiye'yi kuruluş tarihinden sonra neler bekliyor? İşte Güneş Dönüşü haritasının ayrıntıları...

Astrolojideki öngörü yöntemlerinden bir tanesi de Solar Return dediğimiz Güneş Dönüşü haritaları üzerinden yapılır. Peki nedir Güneş Dönüşü haritaları? Her sene Güneş aynı derece ve dakikaya aynı gün ve saatte gelmez. Bunun sebebi Dünya’nın şeklinin geoid olmasından kaynaklıdır. Yani kutuplardan baskın ekvatordan şişkince olması. Bir insan doğduğunda veya bir ülke kurulduğunda, Güneş’in bulunduğu derece ve dakika çok önemlidir.

Her sene Güneş’in o derece ve dakikaya gelmesine özel haritalar oluşturulur. Bu haritalar sadece bir sene geçerlidir. Bakılan harita kişinin veya ülkenin o bir senelik süreçte neler yaşayabileceği bu sayede öngörülür. Benim kişisel danışmanlıklarımda da çok önceliklendirdiğim öngörü yöntemlerinden bir tanesidir. O senenin nasıl bir kalitede geçeceğini harika bir şekilde gösterir bana. Türkiye’de 29 Ekim 1923 yılında saat 20:30’da Ankara’da Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye’nin Güneş’i 5 derece 18 dakika Akrep burcunda yer almaktadır.

Şimdi 2018 senesinde ise Güneş 5 derece 18 dakikaya 28 Ekim saat 21:08’de gelmiştir. Bu ana göre çıkartılan Güneş Dönüşü haritamız bize Türkiye’de bir senelik süreçte neler olabileceğine dair ipuçları verecektir. Güneş dönüşü haritalarında dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır. Bunlardan ilki hangi burcun bu sene yükselende olduğu ve yöneticisinin nerede olduğudur. İlk adımda bunu tespit ederiz. Sonra Güneş Dönüşü haritasındaki yükselen burcun ana haritada hangi eve düştüğüne bakarız, ki bu sayede o sene gündemde ne gibi konuların olacağını öngörebiliriz. Sonra Güneş’in ve Ay’ın konumuna bakarız. Bu ikilinin hangi fazda olduğunu tespit ederiz. Yeni haritamızda yer alan önemli açı kalıpları, sabit yıldızlar…vb neler var bunları dikkatlice inceleriz.

Türkiye’nin 2018/2019 Güneş Dönüşü haritasında “YENGEÇ” burcu yükselmekte. Demek ki dışarıya yansıttığımız profil, ülke içindeki genel hava, çerçeve daha çok Balık sembolizmi ile ortaya çıkacak demektir. Peki ne demek YENGEÇ burcu? Aidiyet, güven duygusu, saklamak, gizli tutmak, koruma ve korunma ihtiyacı, duygusallık, anaçlık, ailevi konular, biriktirmek, geleneksel olan her türlü konu, geçmişe odaklı olmak, geçmişle yaşamak, beslemek, büyütmek, doğurganlığın artması, affetmek, bağışlamak, şefkat gibi temalarla sembolize edilir. Bunların yanı sıra YENGEÇ burcu politik, mundane astrolojiye göre de şunları ifade etmektedir. Vatan toprakları ve ülke bütünlüğü, yeraltı kaynakları, doğal rezervler, kapalı göller ve bataklıklar, ülkenin hava durumu, tarlalar ve seralar, evler, aile yapısı, yaşam koşulları, kadınların genel durumu, mağaralar, bir ülkenin geçmişi, tarihi ve nasıl yıkılacağı, toplumsal bilinçaltı, toplumun genetik yapısı nelere istidatlı olduğu, gizli ve açığa çıkarılmamış her şey, örneğin arkeolojik bulgular ve toplumsal korkular, inşaat sektörü, ülkenin doğurganlığı, emlak sektörü, tarım… Bu konular sık sık gündemimizde yer alacak demektir. Bu sene ülke olarak gelenek ve göreneklerimize daha çok sahip çıkacağımız, biraz daha öze dönüş yaşayacağımız bir sene bizleri bekliyor. Biraz daha kendi içimize döneceğimiz adeta kapalı kutu gibi olacağımız bir yeni yaş süreci beklemekte bizleri. Koruma, korunma, aidiyet duyguları, vatani, duyguların çok daha güçlü bir şekilde vurgulanacağı ve bu duyguların yükseleceği bir dönem olabilir. Geçmiş konular sürekli önümüze düşecektir, geçmişte yapılan ve yarım, tamamlanması gereken konu ve temalarla sık sık karşılaşacağımızı göstermekte.

Aslında bizleri biraz da Retro bir sene bekliyor. Daha şefkatli, daha duygusal, daha affedici bir sene beklemekte bizleri. Gündemde olan af yasası belki de bu yeni döngü ile gelebilir. Anneler önemli olacak, anne kavramı üzerinde çok durulabilir. Bu sene ülkenin doğurganlık oranı artabilir, nüfus planlaması ile ilgili yeni çalışmalar yapılabilir, insanların daha fazla çocuk sahibi olması adına vurgular yapılabilir. Anneler Türkiye'nin bu yeni yaşında damgasını vurabilir. Tarım ve beslenme konusunda önemli adımlar atılabilir sene boyunca. Tarihin akışını değiştirecek belki de enteresan arkeolojik bulgular ortaya çıkabilir. İnşaat ve emlak sektörünün ön plana çıkacağı bir süreç bekliyor bizleri. Sene boyunca konut fiyatlarında tutulmaların da etkisi ile düşüşler olması beklenebilir. Birbirimizle kurduğumuz duygusal bağların güçleneceği bir sene olacağı aşikar.

Bu sene Yengeç burcunun yükselmesi enteresan zira normal şartlar altında da Türkiye'nin yükselen burcu zaten Yengeç. Yani ülke kendi özünde ne varsa onu yaşayacağına işaret etmekte. Belki de eskiden özlem duyduğumuz her ne varsa (film, dizi, müzik, yemek, kitap, kişi..vs) sene boyunca gündemde olacağını göstermekte. Hatta bir adım daha ileri giderek, eskiye rağbetin artacağı bir sene olacak gibi gözüküyor.

ASC ile kontak kuran gezegenlerde senenin kalitesini belirlemek açısından önem kazanmakta. Plüton ile yükselen arasında sert bir görünüm söz konusu. Bu da yeni yaşımızda dış dünyaya ile kurduğumuz iletişimin biraz zorlu olacağını, dışarıdan gelebilecek olan manipülasyon, baskı gibi durumların olabileceğini göstermekte. Çok dost kazanabileceğimiz bir seneymiş gibi durmuyor ne yazık ki. Dışarıda ekonomik baskılar söz konusu olabilir, zaten belki de bu yüzden kendi içimize, kendi iç kaynaklarımıza yönelmemiz söz konusu. Neptün'ün yükselenimiz ile kurduğu çok güzel bir kontak var. Ülke yönetiminde söz sahibi kişilerin daha merhametli olacağına işaret ettiği gibi sene boyunca sanata dair konularla da güzel başarılar, güzel gelişmelerin olabileceğini düşünebiliriz.

GÜNDEM ÇOK YOĞUN OLACAK

Yükselen burcun yönetici gezegeni olan Ay ise haritada 12. evde yer almakta. Normalde de Türkiye haritasında Ay 12. evde bulunmakta. Ay temel olarak halkı gösterir, halkın durumunu, halkın psikolojisine işaret eder. Türkiye'nin yeni yaşında Ay İkizler burcunda seyahat edecek. Gündemin çok hızlı ve yoğun olacağı bir sene bekliyor bizleri kısacası ki biz buna zaten fazlası ile alışığız. 12. ev gizlilik ile alakalıdır, arka planda dönen işleri, bizim farkında olamadığımız bir alandır. Ay'ın bu alanda olması, sene boyunca pek de halkın bilemeyeceği arka planda çok kararlar alınacağına işaret eder. Bir de bu yerleşim genel olarak eğitim ve sınavlar için iyi bir yerleşim değildir. İnsanların akıllarını karıştıran durumların olmasına neden olur, sınavlar, sınav sistemleri ile ilgili. Bir de ben sevmem 12.ev Ay olmasını, zira arkamızdan konuşan, kötü niyetli insanları gösterir. Sene boyunca bununla sık sık karşılaşabiliriz. İletişim ağının güvenliğine sene boyunca ekstra özen gösterilmesinde fayda vardır.

Güneş'e baktığımızda ise haritada 5. ev dediğimiz alanda yer almakta. Güneş'in olduğu alanda odak noktamızın ne olacağını anlarız 3 aşağı 5 yukarı! 5. ev genel olarak ülkenin küçük çocukları, eğlence sektörü, kumar, doğum oranı, sanatçılar, tiyatro, sahne önünde iş yapan kişiler, büyük elçiler, borsa, piyango demektir. Ve bu alanda ekstradan Venüs ve Jüpiter'de yer almakta. Ki normal şartlar altında Türkiye'nin kök haritasında da aynı işaretler aynı yerde bulunmakta. Genel olarak ülkenin kendi özüne döneceğine dair işaretler çok sık var bu sene. Güneş'in 5. evde olması çocuklar, doğurganlık, sanat, eğlence, borsa gibi konulara odaklanacağı bir sene olacağına işaret. Yine büyük elçilerin ön plana çıkacağı bir sene. Yalnız Venüs'ün de bu alanda Akrep burcunda oluşunu açıkçası pek sevmedim. Zira Venüs temel olarak kadınları, ilişkileri, cinselliği gösterir. Yine sene boyunca kadınlar, çocuklar ve cinsellikle ilgili konularda canımızı sıkacak durumların sıkça karşımıza çıkabilir. Bu can sıkıcı durumlar bu sene sadece halk düzeyinde kalmayabilir. Sahne alan kişiler, tiyatrocular, oyunlar ile ilgili de olabilir. Bu sene her zamankinden çok bu konular gündeme gelebilir, gündemden inmeyebilir. Ve bu sene adeta bir yaprak dökümü misali çok önemli, çok büyük değerlerimizi kaybedebiliriz sanat camiasından. Tabii ki her sene birileri vefat ediyor, ama demek istediğim aslında bu sene sayı itibari ile diğer senelere oranla fazla olabilir.

Bu sene sanat ön planda! Yaratıcılığında aynı şekilde artacağı bir sene, sahne işleri, tiyatro işleri hızlanıyor ve ivme kazanıyor. Bu sene ülke halkı sanata çok daha fazla ilgi duymaya başlayacak diyebiliriz. Merkür ve Jüpiter'in birlikte hareket ediyor olması, sanatsal eğitimlerin de aynı şekilde hız kazanacağı bir sene olacak. Ama diğer yandan yine bu sene ilk öğretim sistemi ile ilgili yeniden bir şeyler değişebilir. 5. ev borsa ile de alakalı olduğundan, bu alanda Güneşi, Venüs, Jüpiter ve Merkür'ün yer alması, manipülasyonlara açıklığı göstermekte. Ekonomik tedbirlerin alınacağı bir sene bizi beklerken diğer yandan kurlar, dolar, euro, altın…vb öngörülmesi zor, bir günün diğer günü tutmayacağı, borsada istikrarı yakalamanın biraz zor olacağı bir sene olabilir. Zira Güneş ile Uranüs arasındaki zorlu görünüm şok edici, ani kur dalgalanmalarını, beklenmeyen sert çıkış ve aynı sertlikte düşüşlerin olabileceğine işaret etmekte. Alışılagelmiş kuralların çok dışında seyreden bir kur süreci söz konusu olabilir.

