Fikirler ve düşünceler özgürleşiyor!

16 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat'a kadar Kova burcunda seyahat edecek. Bilgi, anlaşma, elektronik aletleri yöneten Merkür'ün Kova burcu seyahatinde bizi neler bekliyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

16 Ocak günü her türlü iletişimi, bilgiyi, anlaşmaları, sözleşmeleri, elektronik aletleri yöneten Merkür, Oğlak burcunda çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat’a kadar da bu burçta seyahat edecek.

Merkür, temel anlamda nasıl düşündüğümüz, nasıl karar verdiğimiz, neleri okuduğumuz, nasıl algıladığımız, kendimizi nasıl ifade ettiğimiz ile ilgilidir. Bir süredir Oğlak burcundaydı ve bu süreçte hayatımıza dair aldığımız kararlarda daha net, gerçekçi, somut sonuçlar elde ettiğimiz, daha çok iş, ticaret ve kariyer konularına zihnimizi yoğunlaştırdığımız bir süreçti. Artık bu dönem bitiyor ve Kova temasında çalışacak bir zihin yapısı ile hareket etmeye başlayacağız biraz. Peki ne demek bu?

Arkadaşlıklar kurup, bol bol arkadaşlarla vakit geçirip sohbet, muhabbet ortamını destekler. Haberleşme ve iletişim, bilgi aktarımı ve paylaşımı fazlalaşır. Hepimiz olaylara daha rasyonel, objektif, yenilikçi ve orijinal bir düşünce tarzları ile yaklaşmaya başlarız. Haklara, eşitliğe, politik ve sosyolojik normlara daha fazla dikkat ederiz. Özgür düşünmek, özgürlüklerimize önem vermek isteriz. Sosyal ağlarda, sosyal medyada, siteler, web ağları aracılığıyla kendimizi anlatmak, tanıtmak ve yeni bağlar kurmak arzusu duyarız işin güzel tarafı tüm bunları gerçekleştirebilecek enerjimiz olur. Bu konumu siz de sevdiklerinize yaratıcı ve orijinal hediyeler bularak değerlendirebilirsiniz. Merkür'ün Kova burcunda kalacağı bu süreçte oldukça zeki ve orijinal fikirler öne süren kişilerle bir arada olabilirsiniz. Merkür gibi iletişimi ve haberleşmeyi sembolize eden bir gezegenin hava grubundan bir burca geçmesi ile hayatınızda cep telefonları, bilgisayarlar, internet araçları oldukça önemli yer tutacaktır. Tüm teknolojik konular son çıkan yenilikler ve trendler bizi etkiler ve son elektronik eşyaların, akıllı cep telefonlarının , bilgisayarların ve yeni çıkan modellerin alışverişini 3 Şubat’a kadar yapabiliriz.

Öyle her fikre sıcak bakmayacağımız, enterasan fikirlerin bizleri daha çok etkileyeceği bir süreç olacak. Veya bizim de zihnimizde böyle farklı ve sıra dışı fikirlerle dolup taşacaktır. Tabii ki inatçılık, dediğim dedik olma durumları da söz konusu olur. Çünkü Kova sabit bir burçtur ve burada fikirler ve düşünceler ifade edilirken değişime ve dışarıdan gelebilecek eleştirilere ister istemez kapalı bir hale gelir. Kararlarımızı alırken duygularımız yönetmez, aksine bu süreçte gayet mantıklı, rasyonel, akılcı bir şekilde kararlarımızı alacağımızı göstermekte. Bu dönem yeni teknolojik gelişmeler, yeni buluşlar, yeni uzayla ilgili keşifler, yeni icatların olmasını da bekleyebiliriz.

Dikkat edilmesi gereken noktalar ise, aşırı ukalalık, bilginin içinde kaybolma, bilgi ile bir başkasını ezmeye çalışma durumları, bilgi konusunda narsisizm durumları da oluşabilir. Bu da Merkür'ün Kova burcundaki negatif etkileri arasında yer almaktadır. İnsan hakları, insanca yaşamak, topluma fayda getirecek düşünceler, düşünce ve fikir özgürlükleri bu dönem önem kazanacaktır. Bu dönem, bilim ve teknoloji kitapları alabilirsiniz, astroloji ile ilgili eğitimleri, seminerleri takip edebilir, kitaplar satın alabilirsiniz. Dernekler kurabilir ya da derneklere üye olabilirsiniz.