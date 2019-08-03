Fırsatlarla dolu bir hafta

Bu hafta gökyüzünün büyük iyicili olan Jüpiter ile yaşam amaçlarınız ve kariyeriniz hakkında söz sahibi olan Güneş arasında güzel bir etkileşim olacak. Bakalım bu hafta hangi burcu hangi konularda şans ve fırsatlar bekliyor? İşte yanıtı...

Bu hafta gökyüzünün büyük iyicili olan Jüpiter ile yaşam amaçlarımız ve kariyerimiz hakkında söz sahibi olan Güneş arasında hafta boyunca etkisini sürdürecek güzel bir etkileşim olacak. Hafta boyunca hem yaşam amaçlarımıza giden yol hem de kariyer konusunda türlü şans ve fırsatlarla karşılaşabileceğiz. Bakalım bu hafta hangi burcu hangi konularda şans ve fırsatlar bekliyor?

Koç: Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler, projeler, hukuksal konular hem de aşk ve çocuklarla ilgili konularda süper şans ve fırsatlar söz konusu olacak. Eğer yalnızsanız aşk var size de artık! Bu saydığım tüm alanlarda atacağınız her adım desteklenecek hem de fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Ev, yuva, aile, yerleşim, arsa, ofis alım ve satımını ilgilendiren konularda rahat nefes almanızı sağlayacak hem de finansal anlamda borçlar, ödemeler, kredilerle ilgili konularda destekleyici bir etki yaratacaktır. Tüm bu alanlarda oldukça keyifli bir haftaya işaret etmektedir. Devamı…

İkizler: Bu hafta atacağınız imzalar, ortaklıklar oldukça bereketli ve şanslı olabileceğini düşünebiliriz. Eskiden yarım bıraktığını iyi projelerinizi yeniden hayata geçirmek için de harika bir hafta. Eskiden kaçırılan bir fırsatı yeniden elde edebilirsiniz. Güzel ve de keyifli bir dönem bilgi akışı anlamında tadını çıkartın. Devamı…

Yengeç: Hem parasal konular ve kazançlar hem iş, yeni projeler, yeni müşteriler, iş sayesinde gelebilecek ödüller, övgüler, güzel gelişmelere işaret etmektedir. Bu hafta kuracağınız kontaklar oldukça önem arz edecektir. Bu hafta atacağınız adımlar paranızı ve kazançlarınızı olumlu anlamda etkileyecektir. Devamı…

Aslan: Kişisel girişimleriniz için hızla yol almalısınız. Kariyer başarısı gibi etkilerin yanı sıra eğer ki yalnızsanız aşk konusunda da 5 yıldızlı bir haftaya giriş yapıyor olacaksınız. Eskiden yarım kalan işlerinizi tamamlamak ve paraya çevirmek için de harika bir hafta. Eskiden hoşlandığınız ama size pas vermeyen biri ile de bu hafta yollarınız yeniden kesişebilir. Devamı…

Başak: Hem ev, yuva, aile, yerleşim, taşınmaz mallar konusunda hem de sağlık, psikolojik sağlık, bilinçaltı, ruhsal konular, bilinçlenme, hayatı ve evreni anlama, ruhsal çalışmalar, şifalanma ile ilgili konularda harika fırsat ve şanslar sunacaktır. Sizi ruhsal anlamda değiştirecek, iyi gelecek çalışmalar içine girebilirsiniz. Devamı…

Terazi: Arkadaşlarınızla birlikte iş yapmak, ortak projeler kurmak, para kazanmak için oldukça uygun bir hafta. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak için ideal bir sürece giriyorsunuz, tadını çıkarmaya bakın! Devamı…

Akrep: Bu hafta hem kariyer hem de para anlamında harika kapıların açılacağına işaret etmektedir. Terfi ise terfi, daha iyi bir iş ise daha iyi bir iş, statü ise statü! İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. İşle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Devamı…

Yay: Bu hafta hem tüm kişisel girişim ve çabalarınızın karşılığını alabileceğinize, hem yayıncılık, hukuksal konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işlerde şansınızın yaver gitmesine, hem de kariyer anlamında güzel fırsatlar ve kontaklar elde etmenize ve ticaretten yana şansa işaret etmektedir. Bu hafta resmen 4 ayak üstüne düşeceksiniz sürekli! Devamı…

Oğlak: Gizlilik içinde yürüttüğünüz tüm işleriniz olumlu sonuçlanacak. Maddi anlamda beklenmedik bir destek bulabilirsiniz. Kredinize onay çıkabilir, burs bulabilir, borçlarınızı ödeme konusunda kolaylıklar yakalayabilirsiniz. Özellikle hem finans hem de kariyer anlamında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz, iyi değerlendirin bu haftayı. Devamı…

Kova: İletişim, seyahatler, arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevre ilişkileri konusunda bir takım fırsat ve şanslar elde edebileceğinize işaret etmektedir. Dostlarınızdan büyük fayda görebilir, size çok iyi gelecek sürpriz bir seyahate çıkabilirsiniz. Bu hafta yeni tanışacağınız kimseler yaşamınıza olumlu anlamda oldukça faydası olabilecek. Devamı…

Balık: Hem kariyer anlamında, hem iş ortamınızda süre gelen işinizde, hem sağlığınızı ilgilendiren konularda, hem işinizle ilgili son zamanların belki de en bereketli ve en şanslı haftasında olacaksınız. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Devamı…

