Gerçekçi ol, mantıklıyı iste!

Bir gezegenin Güneş’in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada yer alması demektir. Merkür’ün Güneş’in kalbinde olacağı zaman aralığı ise bu 15 Mart Cuma 03:40’da başlar 08:23’e kadar devam eder. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat! Gerçekleşebilir.

Merhaba Hepinize;

Bir gezegenin Güneş'in kalbinde olması, Güneş ile bir gezegenin aynı burçta, aynı derecede, aynı dakikada yer alması demektir. Güneş yaşam veren olduğu için, eğer bir gezegen Güneş'in kalbinde olursa, evren bir süreliğine o gezegenin dinamiği etkin oluyor demektir. Kısacası Güneş'i Kral gibi düşünürsek, Kral tahtını kısa bir süreliğine Merkür'e bırakıyor diyebiliriz. Merkür, Güneş'in kalbinde olacağı için, Merküryen her türlü konuda bir şeyler yapmak için evrenin en doğru zamanı olduğunu gösterir.

NE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE DİKKAT EDİN!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması demek, evrenle olan iletişim bağının eksiksiz, tam bir şekilde gerçekleşeceğini gösterir. Evrenin sizin isteklerinizi net bir şekilde duyacağına işarettir. Bu saatler arasında ağzınızdan çıkana, ne düşündüğünüze dikkat! Gerçekleşebilir. Bu saatler arasında, zihninizi boşaltıp isteklerinizi, dileklerinizi, ihtiyacınız olan şeylere odaklanın, tam, eksiksiz ve net bir şekilde! Evrenin bu açık kapılarını her zaman bulamazsınız. Böyle zamanları iyi değerlendirmek lazım. Bu etkileşim BALIK burcunda olacak. Her türlü anlaşma, sözleşme, eğitim, konuşma, ifade, düşünceler Merkür ile ifade edilir ve en güçlü olduğu bu pozisyonda, düşünce gücünü de arttıran ve güçlendiren bir etki yaratacaktır.

Yapabiliyorsanız meditasyon yapmak, dua etmek, belki de isteklerinizi not almak yada size özel bağlantı kurma şekliniz nasılsa onu yapın. Veya belki de yazarsınız ve bir yerlere asarsınız. Artık orası size kalmış, evrenle direkt bağlantıda olacaksınız, bu şansı bu saatler arası bence çok iyi değerlendirin. Ben genelde böyle zamanlar yakaladığımda, yalnız kalmaya ve düşüncelerimi, isteklerimi, dileklerimizi öncelikle kendime odaklanarak en katıksız, en saf, en kalbimden geçtiği şekilde kağıda notlar almayı ve onu bir yere asmayı tercih ederim. Pek tabii herkesin yöntemi farklı olabilir bu konuda!

Merkür'ün Güneş'in kalbinde olacağı zaman aralığı ise bu 15 Mart Cuma 03:40'da başlar 08:23'e kadar devam eder. Bu zaman aralığı bu etkinin pik yaptığı zamandır. Bu etki bu sefer BALIK burcunda olduğu için, BALIK sembolizmine uygun niyetlerimizin daha hızlı etki alacağına işarettir bu. Bu ne demek? Somut, dünyasal işler yerine daha çok ruhsal ve manevi konulara odaklanmak daha faydalı olabilir. Sevgi, aşk ve gerçekleşmesi imkanlı olan, mantıklı, tutarlı hayallere odaklanmak gerek. Yalnız Merkür bu sefer hem zararlı olduğu Balık burcunda hem de RETRO! Bu yüzden de daha ihtiyatlı olunmasında fayda var. Zihin çok çabuk dağılabilir, kafa karışabilir. Ne arzu ediyor iseniz dağılmadan, sınırları çizerek, doğru tasvir ederek hareket etmenizde fayda var.

Evrenin arada bir olan açık kapılarını iyi yakalamak ve değerlendirmek gerek ;) Hadi bakalım hepinize kolay gelsin!

Dinçer Güner

