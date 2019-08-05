Gerçekten burçlar değişti mi?

Burçlar ile ilgili ortaya atılan iddia astroloji ile yakından ilgilenenlerin merakını artırdı. İddiaya göre dünyanın yörüngesel salınımı değiştiği bu nedenle yıldızların dünyaya göre pozisyonu değişmiş oldu. Bu durumda burçların da tarihleri değişecek denildi. Fakat ünlü astrolog Dinçer Güner bu durumun doğru olmadığını ve nedenlerini kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Son 15 yıldır her sene yılın aynı zamanları, aynı haberle çalkalanır gazete haberleri! Yeni bir yıldız keşfedilir, zodyağa yeni burç eklerler, burçların tarihlerini değiştirirler, herkesin burcu sağdan sola, yukarıdan aşağı hatta belki çapraz kayar! Ve ben bu haberlere her defasında çok gülerim! Şimdi burçlar değişti mi sorusunun cevabı için kısa bir astroloji bilgisi…

Klasik/batı astrolojisinde “Tropikal Zodyak” yani Mevsimsel Zodyak kullanırız. Bir de Sideral Zodyak yani “Yıldızsal Zodyak” var bunu da Vedik Astrologlar kullanır. Biz batı/klasik astrologlar mevsimsel zodyak kullanır. 21 Mart’ta baharın başlangıcını esas alırız. Tropikal zodyak mevsimlerden meydana gelir ve bu mevsimlerin sembolize ettiği arketipler, sembolizm vardır. Ve biz haritaları oluşturup okurken, analiz ederken bu sembolizmi kullanırız. Ve bu sabittir değişmez… Bu sisteme yeni burç eklemek yada çıkarmak söz konusu değildir.

Bir de vedik astrologların kullandığı yıldızsal zodyaktan bahsettim. Onlarda burçları oluşturan yıldız ve yıldızların oluşturduğu takım yıldızlarını kullanırlar. Buraya kadar oldukça açık ve anlaşılır olduğumu düşünüyorum. Şimdi bir de pressesyon etkisi var, yalpalama da denir hatta vedikciler buna ayanamsa etkisi der. Her 72 yılda bir dünyanın yalpalanmasından dolayı takım yıldızları ve yıldızlar ortalama 1 derece kadar geri kaymakta. Yani demek istediğim 72 yıl önce gözlemlediğiniz bir yıldızı şuan 1 derece geride görürsünüz bu yalpalama hareketinden dolayı ve aslında burçlar kaydı konusunda tam olarak buradan çıkmaktadır veya yilancı burcu çıktı konusu. Ama bizler klasik ya da bati astrolojisi kullananlar takım yıldızsal bir zodyak değil, mevsimsel bir prensip kullandığımızdan dolayı bu yalpalama hareketi ile ilgilenmiyoruz. Bu vedik astrolojinin konusu. Bu yüzden de değişen bir burç söz konusu değildir.

Koç yine Koç

Boğa yine Boğa

Balık yine Balık…