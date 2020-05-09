Gökyüzü adeta Retro panayırı! Retrolar bu haftanızı nasıl şekillendirecek?

Gökyüzü bu hafta Retrolarla dolu! İlişkileri sembolize eden Venüs, şansı ve bahtı gösteren Jüpiter ve istikrarın sembolu Satürn aynı hafta geri hareketlerine başlıyor. Peki tüm bu Retrolar burçları nasıl etkileyecek? Haftanız nasıl şekillenecek? İşte ünlü astrolog Dinçer Güner'den haftalık burç analizleri...

Bu hafta gökyüzü adeta Retro panayırı gibi! Retro, bir gezegenin geri hareket etmesi demektir. Peki geri gidince ne oluyor? Gezegen asalet kaybediyor, güç kaybediyor ve sembolize ettiği konuları, vaad ettiği konuları yerine getirirken zorlanıyor. Gecikmeler, aksaklıklar da cabası.. Bu hafta hem ilişkileri sembolize eden Venüs Retro harekete başlıyor. Hem parayı pulu, şansı, bahtı gösteren Jüpiter de geri hareketine başlıyor, hem de istikrar ve düzeni gösteren Satürn de… Yani anlayacağınız hayat bize daha da fazla yavaşla ve dur diyor…

Koç: Bu hafta 11. evinizden geçen Satürn, sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizi yeniden yapılandırırken, geri gitmeye başlaması ile ilişkilerinizi daha çok sorgular bir hale gelebilirsiniz. Acaba şu kişiyi hayatıma almakla iyi mi ettim veya hayatımdan çıkarırken çok mu peşin hükümlü davrandım gibi zihin durumu yaşayabilirsiniz. Kalabalık gruplar içinde kendinizi yalnız hissedebilir, arkadaşlarınızla ortak projelere girişirken daha temkinli ve sorgulayıcı yaklaşabilirsiniz. Satürn geri giderken hayatınıza giren yeni kişilerle ilişkileri devam ettirmek biraz daha zaman ve emek isteyebilir. Oldukça eski ve çok uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizlerle irtibata geçebilirler, onlarla eski zamanları yad etmek için bir çok fırsat yakalayabilirsiniz. Devamı…

Boğa: Bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn, iş ve mesleki anlamda kaygı ve endişeleri de beraberinde getiriyor. Acaba doğru bir karar mı verdim? Yoksa o işi seçsem daha mı iyi olurdu? Acaba işimi değiştirmeli miyim gibi soruları sorabilirler kendilerine. Üstlerle ilişkilerde kendinize göre bir yapılandırma içine girebilirsiniz. İş hayatınızda takım çalışması ve sabır Eylül ayına kadar daha çok vurgulanacaktır. Toplumda daha ciddi bir şekilde görünecek veya öyle bir tavır takınmanız gerekecek. Mesleki anlamda sorumluluklar daha da artıyor. Daha çok çalışmanız, işinize odaklanmanız beklenecek sizden. Devamı…

İkizler: 13 Mayıs’ta Venüs burcunuzda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 26 Haziran’a kadar devam edecek. Bu zaman aralığında eskiye doğru bir dönüş yaşamak isteyebilirsiniz. Eski sevgililerinizi arayabilir, eski dostlar ve eski arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu dönem estetik, güzellik, yatırım için uygun bir zaman dilimi değildir özellikle de sizin için. Yeni başlayan ilişkiler sorunlu, problemli, bilginin saklandığı, kafanızın karıştığı bir dönem olabilir sizler için. Bu dönemde yapma ihtimaliniz olan diyetten de çok fazla verim alamayabilirsiniz. Kadınlarla iletişim kurmak ve anlaşmak bu dönem pek kolay olmayabilir. Devamı…

Yengeç: Aşktan yana ne yazık ki şans bu hafta yüzünüze pek gülmeyecek. En iyi ihtimalle eskiden birlikte olduklarınız yeniden kapınızı çalabilir ama onlarla da ileriye dönük düzenli bir ilişki ne yazık ki olmaz. Kendinizi biraz mutsuz ve değersiz hissedebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızdan yana da yüzünüz pek gülmeyebilir, bazı insanları hayatınızdan çıkarmanız gerekebilir. Aile ve arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bu dönem herkesin pek de onaylamayacağı ilişkilere çekilebilirsiniz. 13 Mayıs’ta ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Özellikle ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda bu süreçte işler oldukça yavaş seyredebilir, atılması gereken adımlar, alınan kararların uygulanması çok kolay olmayabilir. Devamı…

Aslan: Başkalarına ait finansal konular, krediler, miraslar, burslar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgili daha kontrollü, sonuç elde edebilmek için daha hırslı davranabileceksiniz bir süre. Bu konularla ilgili zaman zaman stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bir yatırım için kredi araştırması içine girebilirsiniz, ev almak, iş yeri açmak gibi bir durum için olabilir bu. Yalnız miras veya nafaka ile ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da koşullar lehinize dönecektir. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna çok daha fazla çaba sarf edebilir, daha çok emek verebilir yapılan işler için. Parasal konularda özellikle borç alacak veya kredi çekecekseniz gerçekçi olmaya, doğru araştırmaya yapmaya da lütfen özen gösterin. Devamı…

Başak: 6. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn, sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları tekrar nüksedebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir iş verenseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir. Devamı…

Terazi: Bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 5. evinizde geri gidecek olan Satürn, size aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı sağlayacak. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar masaya yatırabilir veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı. Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Çocukları olanlar ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönemdeler. Fakat yeri geldiğinde, “Hayır” demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli. Devamı…

Akrep: Aşk hayatınız canlanmaya başlıyor, cinsel enerjiniz yavaş yavaş yükseliyor. Sportif faaliyetlere katılabilirsiniz. Zaman zaman sabrınızın test edildiğini düşünebilirsiniz. Aşk ve çocuklarla ilgili konularda stresli koşullar olabilir. İlişkilerinizi temeli daha çok cinsellik olabilir. Bu süreçte hayatınızı daha keyifli bir hale getirmek için, vücut enerjinizi ve kaslarınızı çalıştıracak aktivitelere yönelebilirsiniz. Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız 28 Haziran’a kadar gökyüzü sizi destekleyici bir pozisyonda olacaktır. Bu dönemde olası başlayan ilişkilerimiz daha tutku ve ihtiras dolu olacaktır. Yalnız özel hayatınızda kafanız karışabilir, gerçekçi olmayan ilişkiler içine de çekilebilirsiniz. Devamı…

Yay: Bu hafta aile içinde agresyona dikkat etmeli, yer değiştirme, taşınma konuları gündeme gelebilir. Özellikle sizi fiziksel anlamda yoracak koşullar olabilir. Fakat sağlamcı, daha organize ve planlı davranışlarınızla üstesinden gelebilirsiniz. Ev içinde kesici, delici, yanıcı aletler kullanırken dikkat edin. Evden çıkmadan önce birkaç kere son kontrollerinizi yapmanızda yarar var. Bu dönem ev satın almak gibi bir planınız varsa, harika bir pazarlık yapabilirsiniz bu konuda gökyüzü sizden yana olacaktır. Yalnız iş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz. Bu süreçte evinizin banyo, mutfak gibi alanlarında su tesisatı problemleri oluşabilir. Devamı…

Oğlak: Birlikte çalıştığınız kişilerle veya iş ortamınızda bilgi alışverişleri artıyor. Yeni orijinal fikirler havada uçuşmaya başlıyor. İş ortamınızda ki olası sorunların üstesinden akılcı bir şekilde gelebileceksiniz. Günlük rutin işlerinizi rayına koymak, düzenlemek içinde harika zamanlar. Bu zaman aralığında özellikle yaptığınız işte yeni teknolojik aletler kullanılabilir, alt yapı çalışmaları yapılabilir, yeni iş projeleri ile karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş arayanlar bu süreçte türlü mülakatlara gidebilirler. Ortaklaşa kazançlarınızda hareketliliğin yerini durağanlığa bırakabilir, size yapılması muhtemel ödemelerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu süreç gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu belirlemek, kaynaklarınızı akıllıca yönetmek, lüks ile gerekli şeyleri ayırt etmenizi sağlayacak olan bir dönem olacak. Devamı…

Kova: Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön planda olacak. Yalnız Mars adama harcatır! Para ile ilgili konularda daha fazla efor harcamanız gerekecektir, mücadele alanınız para ve kazançlara yönelecektir. Bütçeyi dengelemek bu süreçte çok önemli olacaktır. Gelen gider çünkü ve parayı elde tutmak zorlaşabilir. Hemen canınızı sıkmayın, para gelecek ki gidecek öyle düşünün. Para ile ilgili konularda daha stratejik ve akıllıca davranabileceksiniz. Hatta Mars’a inat birikim bile yapabilirsiniz aslında. Bu dönem elinizden çıkarmak istediğiniz, satmayı planladığınız bir şey varsa bunu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Her türlü satış konusunda gökyüzü destekleyici konumda olacaktır. Devamı…

Balık: Dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan gerekli desteği yeteri kadar göremeyebilirsiniz. Arkadaşlarınız, dostlarınızla iş yapmak, ticari ilişkiler kurmak için çok verimli bir dönem olmayabilir. Dostlarınızla para alışverişleri konusunda dikkatli olmakta fayda var. İş hayatından kazandığınız gelirleriniz daha doğrusu ödül, prim gibi ek kazançlarınızda azalmalar söz konusu olabilir. Bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 12. evinizde geri gitmeye başlayan Satürn, sizleri korkularınız ile yüzleştirmeye başlayabilir. Geçmişte kalan adalet ve devletle ilgili konular gündeme gelebilir. Çok geride bıraktığınız bir ilişki yeniden karşınıza çıkabilir ve sosyal paylaşım ağları ile sizi bulabilir. Bilinçaltınızda geriye ittiğiniz, unuttuğunuz konuları tekrar hatırlamanızı sağlayabilir. Devamı…

