Gökyüzü Aralık ayında burçları nasıl etkileyecek?

Yılın son ayına girmiş bulunmaktayız. Aralık ayında gökyüzü yine çok hareketli olacak. Merkür'ün Yay burcuna geçişi, İkizler burcunda Dolunay derken ay sonunda Jüpiter etkili Güneş tutulması meydana gelecek. Bütün bu hareketlerin burçlara nasıl etki edeceğini ünlü astrolog Dinçer Güner yazdı...

Aralık ayının ilk haftasında Merkür’ün Yay burcuna geçişi ile başlayacağız. Açık fikirli Yay burcu ve iletişimin gezegeni Merkür birleşince seyahatler, araştırma gerektiren konular, yabancılarla iletişim ve eğitimler ön planda olacak.

İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay’da ise sağlık ön planda olacak. Bunun yanı sıra beklenmedik sürpriz gelişmelere hazır olun! Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ve Neptün’ün arasında sert bir kontak olacak. Bu etkileşim genelde ilişkiler konusunda sorun yaratabilir. Bazı burçlar daha alıngan olabilir. Kimimiz ise finansal konularla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Aralık ayının son haftasında ise Jüpiter etkili bir Güneş tutulması yaşayacağız. Tüm bu hareketlerin burçlar bazında detaylarına bir bakalım…

Koç: Bu ay beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir. Fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde bir takım aksamalar, yanlışlıklar, evrak sorunları oluşabilir, eğitim konularında da aynı durum söz konusu veya resmi ve hukuki işlerde! Arkadaşlar arası yardımlaşma teması çok daha fazla ön plana çıkacak, partiler, davetler, organizasyonlar, düğünler ile birlikte gündeminiz yoğun olabilecek. Yeni insanlarla tanışabileceğiniz ortamlar içine sık sık girebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Finansal konular ön planda. Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gider ve gelir dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor.Başkalarına ait finansal kaynaklardan daha rahat bir şekilde yararlanabileceksiniz. Bu dönem kredi çekebilir, ödemelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bazılarınız primler, burslar, nafakalar konusunda sürpriz olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Özellikle toplum yararına, toplumun genelini ilgilendiren projelerde aktif görev alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınızla, dostlarınıza karşı aşırı fedakar ve verici davranabilirsiniz. Ya da finansal konular üzerine minik hayal kırıklıkları, alınganlıklar oluşabilir. Devamı…

İkizler: Yalnız olanlar sağlam, adam akıllı güzel ilişkilere adım atabilirler. Önemli ortaklıklar ve imza gerektiren koşullar oluşabilir. Bazılarınız evlilik planları yapabilir veya bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar, gecikmeler, teknolojik aletlerle aranız pek iyi olmayabilir. İlişkiler ve ortaklıklardan yana biraz sıkıntılı geçebilir haftanın ilk zamanları, yanlış anlamalar, aldanmalar, fikir ayrılıkları, hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle iş yaptığınız kişilerle ilişkilere dikkat etmenizde yarar var bu hafta, her söylenene inanmayın ve gerçeğin ne olduğunu araştırmanızı önerebilirim. Devamı…

Yengeç: Yeni iş projeleri gündeme gelebilir, iş arayanlar iş bulabilirler, iş arkadaşlarınızdan, birlikte çalıştıkları kişilerden destekler alabilirler. Bunun yanı sıra fiziksel görünümünüzde ilgilenebilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz. Günlük işlerinizi hallederken çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. İş ve çalışma ortamınızda otorite sayılan kişilerle ilişkilerde dikkatli olmakta yarar var, sağlıkla ilgili de özellikle bel, böbrek ve genital bölgeleriniz hassas olabilir. Devamı…

Aslan: Yalnız olanlar için hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor, yaratıcılık gerektiren konularda başarı yakalama şansı çok daha yüksek olacak. Ama genel anlamda förtöz etkiler devrede olacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize çok daha fazla zaman ayırabilecek, hatta bazılarınız yeni hobiler keşfedebileceklerdir. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Devamı…

Başak: Seyahatler ön plana çıkmaya başlayacaktır, bunun yanı sıra tüm iletişim aletleri ile aktif iletişim içinde olacak, web, internet gibi konularla daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni bir eğitim için araştırmalara başlayabilirler. Yalnız yakın çevrenizdeki herkese yetişmeye çalışmaktan kendinize yeteri kadar zaman ayıramayabilirsiniz. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Devamı…

Terazi: İş ve kariyer konuları ön planda. Kariyeriniz ile ilgili bir kavşaktan geçebilirsiniz, önemli gelişmeler kapınızda. Ev ve iş arasındaki dengeyi iyi kurmalı, yer değiştirme, taşınma, tadilat gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Ortağınızın, partnerinizi veya eşinizin finans konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İş ve çalışma ortamınızda size keyif verecek bir takım düzenlemeler gelebilir. Elinizi attığınız işler daha hızlı bir şekilde çözümlenmeye başlayabilir, iş ortamınızda kullanabileceğiniz yeni elektronik aygıtlar alabilirsiniz, ofisinizi düzenleyebilir, yenileyebilirsiniz. Devamı…



Akrep: Bu ay finansal konular ön plana çıkacaktır. Harcamalar, kazançlar dengesini iyi kurmanız önem kazanacaktır, finansal konularla ilgili aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz. Meraklanmayın, bu süreçte kazançlarınızı arttırıcı etkilerde söz konusu. İşinizde terfi alabilir, daha iyi bir işe geçebilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. Yalnız finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar dikkat etmenizde yarar var. Devamı…

Yay: Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın alabilirsiniz. Yuva, aile, yer değiştirme, taşınma koşulları ile ilgili de beklenmedik, ani, sürpriz gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerle ilgili stresli zamanlar dikkat. Kazançlarınızı arttırabilir, evinizdeki eşyaları yenileyebilirsiniz. Alternatif para kazanma yolları arayabilir, yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durun. Devamı…

Oğlak: Kendinize dönük olabilirsiniz, bu süreç hedefleriniz için plan yapma sürecidir. Özel hayatınızda yalnız iseniz, karşılıksız aşklara yelken açabilirsiniz veya gizli ilişkiler içine sürüklenebilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz kişiyi çevrenizdeki insanlardan saklayabilirsiniz. İlişkisi olanlar bu dönem minik krizler atlatabilirler. Ayrıca hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Devamı…

Kova: Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Kova'lar için oldukça romantik günler kapıda. Kalabalıkların arasına karışacak, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirecek, bazılarınız ise girdileri sosyal gruplarda flörtleşmelere, yakınlaşmalara başlayabileceksiniz. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal çevre de cabası olacak. Aşkı hayatınıza daha rahat çekeceksiniz, şöyle ki siz aşık olan değil olunan taraf olacaksınız. Flörtler peşi sıra! Bu süreci iyi değerlendirmeye bakın. Daha eğlenceli, sosyal, dışa dönük ve hayattan çok daha fazla keyif alabileceksiniz. Devamı…

Balık: İş ve mesleki konulardan yana şanslı ve keyifli bir süreç başlamış olacak sizler için. Bazılarınız terfiler alabilir, bazılarınız iş değiştirebilir, bazılarınız ise yeni müşterilerle çalışabilir. Mesleki anlamda bir eğitim veya seminere de girebilirsiniz. İş ve mesleki konularda özellikle yavaş ve sakin davranmakta yarar var. Kandırılmayın, kendinizi güvence altına almadan ya da net bir şekilde güvenmeden girişimlerde bulunmayın. İlişkilerde ise kriz zamanları kapıda. Eğer bir ilişkiniz var ise bu süreçte ilişkinizin seyrini, sizi sevip sevmediğini sorgulayabilir, gereksiz kıskançlık ve kaprisler yapabilirsiniz. İlişkilerden yana pek şanslı bir dönemde değilsiniz doğruyu söylemek gerekirse. Devamı…