Gökyüzü bu ay çok hareketli: Kasım ayında burçları neler bekliyor?

Kışın habercisi Kasım ayına giriş yaptık. Bu ay gökyüzünde yok yok! Dopdolu ve hareketli geçecek olan Kasım ayında biraz rahatlayacağımız, yer yer gerileceğimiz günler bizleri bekliyor. Burçların, gökyüzündeki hareketlerinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Ünlü astrolog Dinçer Güner Kasım ayını gün gün yazdı...

Kasım ayına Venüs'ün Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. İlişkiler ve özel hayatta daha eğlenceli ve bir o kadar iyimser bir hava bulaşacak üstümüze. Mutlu olmak çok daha basit ve kolay olacak hepimiz için. Akabinde Boğa burcunda meydana gelecek olan Dolunay, odak noktamızı finansal konulara çekmeye başlayacak. Maddi konularda birtakım tedbirler alabilir ya da önemli işlerimizi halledebiliriz.

Ay sonuna doğru Mars'ın Akrep burcuna geçişi ile daha tutkulu, hırslı ve mücadeleci bir dönem başlayacak. Biraz daha stratejik ve gizlilik içinde harekete geçmeye başlayacağız. 22 Kasım itibari ile Merkür'ün de geri hareketinin bitişi ile iletişim konusunda yaşadığımız sıkıntılar artık yavaştan sona ermeye başlıyor. Ay sonunda ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay ile birlikte eğitim, seyahat, ticaret, özgürlük konuları hayatımızda ön plana çıkmaya başlayacak. Hepimizin hayatında belli alanlarında daha özgür hareket etme ihtiyacımız artmaya başlayacak. Bu etkiler ışığında oldukça hareketli bir ay bizleri bekliyor. Bakalım burçlar bazında detaylar nasıl?

Koç: Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Bu yeni bir müşteri ile tanışma olabilir, terfi olabilir veya daha iyi maaşlı bir işe geçişle ilgili olabilir. Ekonomik durumunuzu değiştirecek hızlı gelişmeler ya da kariyeriniz ile ilgili, sizse daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu olacak. İş arayanlar ise bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir. Devamı…

Boğa: Finansal konular gündeme geliyor, yeni kazançlar gündemde! Özellikle iş hayatınıza ilişkin konularda hızlı, olumlu ve finansal anlamda ödül veya destekleyici etkileri olacaktır. Kariyeriniz ile ilgili, size daha fazla kazanç sağlayacak, kontrollü değişimler söz konusu. Eğer yalnız bir Boğa iseniz yolculuklarınızda karşılaşabileceğiniz kişiler ile flörtöz etkileşimler söz konusu olabilir. Size keyif verecek, iyi gelecek bir eğitimi de araştırabilirsiniz. Veya partnerinizle birlikte minik bir tatil planı da organize edebilirsiniz. Devamı…

İkizler: Hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Eğer evli iseniz evliliğinizi bir bebekle süsleyebilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yok ise de yabancı uyruklu, çok sık yurt dışı seyahatleri olan, yabancılarla ticaret işi ile ilgili bir işi olan, ya da işi seyahatle ilgili bir işi olan birisiyle ciddi sayılabilecek bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Bir aylık süreçte odak noktanız yaşamınızda iş ve sağlık konuları olacaktır. Check up yaptırmak için oldukça uygun bir süreçtir. İş arayanlar bu dönem içinde işe başlayabilirler. Çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Birlikte iş yaptığınız kişilerden hem iş hem de finansal anlamda destek görebilirsiniz. Devamı…

Aslan: İşleriniz hızla açılmaya başlıyor, işinizi daha çok severek yapabileceğiniz koşullar oluşmaya başlıyor, yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. İş yerinizde, çalıştığınız yerde denge ve uyumu yaratacak olan bu dönemde sizsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler ise destekleyici etkiler altında olacaklar. Devamı…

Başak: Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Devamı…

Terazi: Maddi olarak tuttuğunuzun elinde kaldığı değil, tuttuğunuzu koparttığınız bir dönemde olacaksınız. Paranızı daha etkin bir şekilde arttırmanın yollarını bulabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlar alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir. Yalnız olanlar ise özellikle biraz daha flörtöz bir ruh haline bürünebilirler. Devamı…

Akrep: Önümüzdeki bir aylık süreçte odak noktanız parasal konular, bütçe para kazanma, kazançları arttırma ile ilgili konular olacaktır. Para biriktirebilir, yatırım yapabilir, bütçenizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Sosyal hayatınızda daha dışa dönük, hareketli, sınırları zorlama isteğiyle dolup taşacaksınız. Gayet keyifli seyahatler organize edebilirsiniz. Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebilecek, iletişim içinde olduğunuz kimseler, hitap edeceğiniz kişiler sizin kelimeleri kullanışınıza, iletişim şeklinize hayran kalabilirler. Sorunları daha çok tatlı dille çözebileceksiniz. Devamı…

Yay: Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda bereketli, kazançlarınızın artabileceği bir sürece giriş yapıyorsunuz. Terfi ile birlikte maaş artışı söz konusu olabilir, alım-satımlardan gelirinizi arttırabilirsiniz. Her halükarda geliriniz olumlu bir şekilde artmaya başlıyor. Devamı…

Oğlak: Sosyal çevreniz süper hareketleniyor, yeni insanlarla tanışma, onlarla ortak bilinçle hareket etme dönemi! Bu dönem daha önce görüşmediğinizden çok daha fazla insanla görüşebilir, arkadaşlarınızla çok daha vakit geçirebilirsiniz. Bunun yanı sıra güzelleşmek için adımlar atabilir, estetik yaptırabilir, saçınıza başınıza yeni farklı şekiller verebilir, biraz daha imajınızla ilgilenebilirsiniz. Bu dönem hayata biraz daha sevgi penceresi ile bakabilecek, yaşamda ki olumsuzluklar gözünüzde çok daha az batabilecektir. Devamı…

Kova: Yalnız olanlar bu ay gözlerini dört açsınlar, çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Davet edileceğiniz her türlü kalabalık, grup etkinliğine katılmaya çalışın, aşk böyle bir yerlerde karşınıza çıkabilir. Eğer ilişkiniz var ise de gereksiz kıskançlık tripleri ve kaprisler yüzünden sekteye uğrayabilir, kendinizi yalnız, sevgisiz hissedebilir, sevgi size yetmeyebilir. İlişkilerinizi daha gizli yaşama potansiyeliniz yüksek olabilecektir. İşten kazandığınız gelirleri arttırmanın yollarına gidebilir, ekstra prim veya ödül alabilirsiniz. Devamı…

Balık: İşsiz olanların görüşmeleri daha keyifli ve olumlu geçebilir, ajans, reklam, bayanlarla ilgili ve seyahat gerektiren mesleklerde iş sahibi olabilirler. Bir aylık süreçte iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda adeta parlayacaksınız ve hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Çevrenizde işinize ve ne yapmanız gerektiğine dair karışacak çok fazla insan olmasına karşın, kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Özellikle özel hayatınıza ilişkin sesler çok fazla yükselebilir. Ani bir kararla yaşadığınız evi veya arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ya evinizin stilini-tarzını-rengini-mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Devamı…

