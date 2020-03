Gökyüzü haftanızı nasıl şekillendirecek?

Bu hafta Merkür Balık burcuna, Güneş ise Koç burcuna geçiyor. Güneş'in Koç burcuyla birlikte etrafa yayacağı pozitif bahar enerjisiyle kendimize geleceğiz. Peki bu haftanın önemli günleri neler olacak? Hangi günlere dikkat etmek gerekiyor? İşte yanıtı...

Hepiniz için rehber niteliğinde hazırladığım haftanın önemli günlerine aşağıda ulaşabilirsiniz. Hafta boyunca hangi günler iş, aşk, para, sağlık için uygun? Hangi günler, hangi konularda hareket geçmelisiniz? Hangi günler, hangi konularda dikkatli olmalısınız? Hepsi sizler için… Keyifli bir hafta geçirmeniz dileğiyle.

17 Mart Salı

Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat edecek. Ay Oğlak burcunda ilerlediğinden dolayı, duygusal meseleleri halletmek için uygun değildir, iş yapmalı ve iş konuşmalıyız. Duygularımızı ifade etmekte zorlanırız, duygusal konular içimizde patlar. Hesapları toparlamak, düzen oluşturmak, kendimize ihtiyacımız olan alanlarda kurallar koymak için idealdir. Biraz daha melankolik olmaya eğilimliyizdir. Yönetken tavırlı davranabiliriz. Anne ve aile ilişkilerinde de zorlanmalar görülebilir, onaylanma ihtiyacımız artabilir. Sabır ve dikkat gerektiren işlerde başarı yakalamak daha kolay olacaktır. Günün ana teması yalnız, kendi kendimize yetmek olabilecektir, öyle kalabalıklar, hoppa tiplerle uğraşamayız. Uzun vadeli planları, yatırımları yapmak için ideal bir gündür. Risk almak, riskli aktivitelere girişmek için pek uygun değildir. Toprak, arsa, gayrimenkul ile ilgili konularla ilgilenmek için gayet uygundur. Ciddi meseleler konuşmak, ciddi çalışmalar yapmak, sorumluluk almak için idealdir, iş görüşmeleri için de. Bugün şeker ve romatizmal sorunları olanlar ekstra dikkat etmeliler, Ay Oğlak burcundayken bunları tetikleyebilir. Eklem problemleri olanların bugün biraz daha dikkat etmelerinde yarar var. Bugün dişlerinize, kemiklerinize dikkat, romatizmalar azabilir, cilt hassaslaşır, döküntüler meydana gelebilir veya akne, sivilce gibi semptomlar görülebilir.

18 Mart Çarşamba

Ay tüm gün Oğlak burcunda seyahat etmeye devam edecek. Mars ile Jüpiter birlikte hareket edecekler. Etki süresini +/- 7 gün olarak düşünebilirsiniz. Bugünlerde inançlar, felsefi konular üzerinde tartışmalar yapılabilir. Spora başlamak, egzersizlere başlamak için idealdir. Maceracı işlere girişmek, risk almak için çok uygundur. Eğer alım satım işleriniz var ise bugünlerde halledebilirsiniz. Cinsel anlamda da yeni maceralara, yeni değişik heveslere açıksınızdır. Bugünlerde cesaretiniz oldukça yerinde olacak, korkusuzca her zor durumun üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz. Fiziksel uğraş gerektiren işlerin altından rahatlıkla kalkabilirsiniz. Ağır eşyaların taşınması gibi mesela. Cesaret ve yaratıcı eylem gerektiren projeleri başlatmak için harika bir zamandır. Bugünlerde libidonuz her zamankinden çok daha yüksek olabilir. Kendinize güven gerektiren işlerde başarı oranı çok yüksek olacaktır. En başarılı ve üretken olabileceğimiz zamanlardır. Rekabetten keyif alabilirsiniz, özellikle iş hayatında. Ticari girişimler için uygun bir dönemdir. Yurt dışı bağlantılı her türlü iş ve girişim için uygundur. Bugünlerde ruhsal yönü güçlü kişilerle bir araya gelip çalışmalar yapabilirsiniz, enerji çalışmaları olur, aile dizilimleri olur… İş yatırımları, yeni projeler için yapılacak girişimler ve her türlü aktivite için oldukça olumlu bir transittir. Eylemlere başarı, ticari görüşmelere şans getirir. İçinizde neşeli bir heves hissedersiniz. Sağlığınız iyi, ruh haliniz memnuniyet verici bir seviyede olabilir. Gelecekle ilgili olumlu planlar yapabilirsiniz. Kişisel gelişim alanında yararlı eğitimler alabilirsiniz.

19 Mart Perşembe

Ay 03:47 ile 04:15 arası Oğlak burcunda boşlukta olacak akabinde Kova burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Satürn arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 3 gün olarak düşünebilirsiniz. Bugünlerde üstleneceğiniz her sorumluluğun üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Hayatınızın gidişatını, kurduğunuz hayatı ve içinde bulunduğunuz çevreyi değerlendirip istediğiniz yapılanmayı gerçekleştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi ve sebatkar yanınızı işinize aktararak kolay bir akışla çalışabilirsiniz. Eğer kısıntı yapmak veya yeniden planlamak gereken bir alan varsa bunu rahatlıkla yapabilirsiniz, başkalarına da bu konularda tavsiye verebilirsiniz. Hayatı daha fazla ciddiye alabileceksiniz, girişilecek işlerde istikrar ve başarı ortamı daha yüksek olacaktır. Yeni iş girişimleriniz olacak ise bugün ve sonrası zamanı değerlendirebilir, kullanabilirsiniz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanmak için idealdir. Amaç ve hedef odaklı olmaya işaret eder, hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşırsınız. Eğer terfi gibi bir konuşma yapacaksanız bugün ve sonrasını kullanın derim arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi gerçeğe çok daha rahat dönüştürebilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz. Acil durumlar, çatışma ve krizleri rahatlıkla çözebileceğinizi ve etkilenilmeyeceğini göstermektedir.

20 Mart Cuma

Güneş bugün itibari ile Koç burcuna geçiş yapıyor. Hem baharın kapıları açılıyor hem de bugün ekinoks günü. Daha da önemlisi bugün Dünya Astroloji Günü! Güneş’in Koç burcuna geçmesi ile birlikte aslında hepimizin altı aylık kaderinin yazıldığı bir dönemdir, bu yüzden de önemlidir. Yeni her türlü başlangıçları yapabilecek gücü kendimizde bulacağız, hayatımızda toprağa tohum ekme zamanı! Plan yapın, hedef belirleyin! Güneş Koç burcunda tam bir ay kalacak ve bu dönemde daha önce yapmadıklarınızı yapma zamanı. Bu dönem daha atılgan, motive, cesaretli, gözü pek eee biraz da sabırsız ve azıcık da kendimizi düşünerek hareket edeceğiz. Tam da baharın başlaması ile birlikte, bahar temizliği yaparak fiziksel, maddi ve manevi gereksiz yüklerden kurtulmanın tam zamanı! Bu süreçte sadece kendinizi değil, etrafınızdaki diğer insanları da çok rahat bir şekilde motive edebilir, harekete geçirebilirsiniz. Bu dönem gözü pek, korkusuz ve savaşmaktan yeri geldiğinde kavga etmekten hiç çekinmeyeceğiz, elimizi rahatlıkla taşın altına sokabileceğiz. Bir durun düşünün, şu dönem hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz, neyi arzu ediyorsunuz? Hedefinizi belirleyin ve harekete geçin! Tabii bu dönem biraz daha dürtüsel davranacağız, yenilikler bizi heyecanlandıracaktır. Dikkat edilmesi gereken mesele maymun iştahlılık olacaktır. Bu maymun iştahlılıkla başlatılan işlerin yarım kalma riski var, işte buna çok dikkat! Alelade, plansız ve programsız harekete geçmesin sakın! Ölçün tartın tabii Koç enerjisi ile yapabilirseniz. Adeta bir çocuk edasıyla, bir şeyler yolunda gitmediğinde de tutturmayın, saldırgan ve öfke dolu olmayın arkadaşlar. Daha cesaretle ileri gitmeyi hedefleyerek girişimci yanınızı daha rahat ortaya koyabilirsiniz. Koç ateş enerjisini yansıtan öncü nitelikte bir burç olduğu için siz de enerjik, hevesli, dayanıklı ve daha mücadeleci olursunuz. Spor yapmak, hızlı düşünmek ve harekete geçmek, risk alabilmek, dürüstçe düşündüklerinizi söylemek, yaratıcı fikirleri hayata geçirmek için hevesli olursunuz. Öfkeli bencilce tavırlardan, trafikte hızdan, kesik ve çarpmalardan bu dönem de korunmak gerekebilir. Bu enerjiler oldukça iddiacı, maceraya açık, abartılı ve laf dinlemez kişileri etrafınıza çekebilir, sakin olmalı ve işbirliği yapmayı denemeli, egosantrik isteklerden , sivri veya patavatsız laflardan uzak durmalı. Vücutta baş ve kalça, bacaklar gibi bölgelere dikkat etmeli, aşırı hareketten kas tutulması, ağrısı, lif kopması gibi rahatsızlıklar baş gösterebilir. Yanma kesiklerden, keskin aletlerden zarar görülebilir.

21 Mart Cumartesi

Ay 14:33 itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak ve günün büyük bir kısmını balık burcunda geçirecek. Merkür ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Etki süresini +/- 3 gün gibi düşünebilirsiniz.Fikirsel anlamda kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir gün, oldukça orijinal fikirler ve projeler zihninizde uçuşabilir, bunları bir kenara not edin. Elektrik çarpmalarına dikkat, elektrikli aletler birden bozulabilir, sigortalar atabilir. Oldukça açık sözlü olunabilecek bir gün, fakat açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmamak gerek. Sözleşme ve anlaşma imzalamak için de uygun değildir. Evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz. Bugün planlar bozulabilir, sözleşmeler iptal olabilir, fikirler çok sık değişebilir. Hızlı hareket ettiğiniz ve heyecanlı bir ruh hali taşıyabileceğiniz bir transit. Hızlı düşünme kapasiteniz yüksek, orijinal ve dahice fikirler aklınıza gelebilir.