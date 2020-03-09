Gökyüzü hareketleri bu haftayı nasıl etkileyecek?

Mart ayının ikinci haftasına Başak burcundaki Dolunay ile başladık. Yarın Merkür Retrosu sona erecek. Güneş ile Plüton arasındaki kontak, Mars ile Neptün birlikteliği derken bu gezegen hareketleri bu haftayı nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Haftaya Başak burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Akabinde Merkür'ün üç haftadan beri süren geri hareketi sona erecek. Güneş ile Plüton arasındaki güçlü kontak ile devam ederken, hafta Mars ile Neptün arasındaki güzel etkileşimle sona erecek. Bu gezegen etkileri ışığı altında bakalım bu hafta hangi günler neleri yapmak için çok uygun…

9 Mart Pazartesi

19. derece Başak Burcunda Dolunay

Başak burcundaki Dolunay derlenmeyi, toparlanmayı, detayları bir araya getirip mükemmel bir sentez oluşturmayı isteyeceğimize işaret ediyor. Sağlık, beslenme, sindirim konularında kendimize daha fazla özen göstermek için planlar yapabiliriz. İhtiyaç ve gereksinimlerimizin dikkatli bir planlamasını yapmamız gerekliliği ortaya çıkıyor. Güneş ile kavuşumda bulunan Neptün sebebiyle içsel arzularımızın oldukça farkında olsak bile gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimize ulaşmak için tembellik edebileceğimize işaret eden bir Dolunay sürecindeyiz. Bu dönemde içimizdeki irade gücümüzü güçlendirmek için çaba harcayacağız. Hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz organizasyon yapmak, planlamak ve düzenlemekle ilgili yeteneklerimizi hayata geçirmek biraz güç gelebilir. Bu potansiyeli pozitife çevirmek için yüceldiği burçta yer alan Mars ve Oğlak burcunun enerjisi bize destek verecektir. Sebatla doğru planlama ile zaman yönetimi yaparak başarılı olmamız çok mümkün. Başak burcu hizmet etmek, alçak gönüllü olmak, başkalarının hedeflerine yardımcı olmak için bize bu dönemde destek birimi görevi yükleyebilir. İş ortaklıklarında, evlilikte ve hayatımızdaki özel kişilerle kurduğumuz ilişkilerde yaptıklarımızın karşılığını almak ve beklentilerimizin karşılanması bakımından karşımızdakilere isteklerimizi yansıtmak konusunda net ve objektif olmak zorundayız. İlişkiler gezegeni Venüs, bu Dolunay’da Uranüs ile kavuşumda olacak. Sağlam ve köklü bağlar kurmak için hem somut bir tutumla davranışlarımızı dengelemeli, belirsizliklerden kaçınmalı, elimizden geldiği kadar ne istediğimizi karşımızdakilere açıkça belirtmeliyiz ki hayal kırıklığı yaşamayalım.

10 Mart Salı

Ay 11:32 ile 13:02 arası Başak burcunda boşlukta olacak. Akabinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Bugün Merkür'ün geri hareketi sona eriyor. Artık özgürce elektronik aletler alabilir, iş anlaşmaları imzalayabilir, yeni projelere ve ilişkilere başlayabilirsiniz. Son üç haftadır yolunda gitmeyen konuları halletmek, yoluna koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Ay'ın Terazi burcundaki seyahati ile de gün içinde sosyalleşebilir, ilişkiler kurabilir, estetik ve güzellikle ilgili konulara eğilebilirsiniz. Birileri ile flört etmek, yakından tanımak için de güzel bir gün.

11 Mart Çarşamba

Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Güneş ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Etki süresini +/- 3 gün olarak düşünebilirsiniz. Olabildiğince hayata katılmak ve hayatın sunduğu zevklerden faydalanmak önemlidir. Hayatı anlamak ve var olan değerlerini gözden geçirmek, bir nevi vicdan ve gönül sorgulaması yapmakla alakalıdır. Yeni deneyimlere açıksınızdır, hayatın getireceklerini merak eder ve maceralar yaşamak isteyebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki Jüpiter, büyüten, genişleten etkisiyle dokunduğu her şeye volüm katar, bu nedenle abartmaya ve aşırıya kaçmaya müsait olduğunuz bir zamandır. Oldukça cömert, sevecen ve iyimser davranabilirsiniz. Hayatın size sunacağı fırsatlardan yararlanıp, keyfini çıkarmaya bakacaksınız. Kaynaklarınızı iyi değerlendirmeli ve aşırı harcamalardan kaçınmalısınız. Evren tarafından korunduğunuzu ve şansınızın hep yaver gidebileceğini düşünerek yanlış adımlar atmamak için ekstra dikkatli olmak gerekir. Bu kavuşum, “Ne olacak canım biri gider biri gelir” tarzında bir inancı yansıtabilir ve bu nedenle kişi yaptıklarının ciddiyetini hemen kavrayamayabilir. Birçok farklı kültür ve sosyal sınıftan insanlarla bir araya gelip, konuştuğunuz ve fikir alışverişinde bulunduğunuz bir süreç olabilir.

12 Mart Perşembe

Ay 11:11 ile 12:28 arası Terazi burcunda boşlukta olacak. Akabinde Akrep burcuna geçiş yapacak. Ay'ın rahat ettiği yerleşimlerden biri değildir bu. Duygusal anlamda huzursuzluklara, gerginliklere neden olabilir. Duygularımızı ifade ederken biraz sert olabiliriz. Arıza çıkartmaya, kavga etmeye eğilimliyizdir. Daha sinsice hareket etme eğiliminde olabiliriz. Bugün insanlara güvenmek bizim için daha zordur. Tutku ön planda olacaktır, hırslarımızı kontrol altına almalıyız. Gizli saklı kalmış konulara eğilim artar, oküler konulara merak artar, bizden gizlenmiş konular önümüze düşer. Derinlik isteyen konuları araştırmada daha başarılı olabiliriz. Gerçek nedir öğrenmek isteriz. Cinsel konulara yönelimimiz daha da artabilir. Sezgilerin çok güçlü olabileceği bir gündeyiz. Bugün içinize bir şeyler sinmiyorsa yapmayın! Kıskançlık yüzünden sıkıntılar oluşabilir. Gerçekte ne olduğunu anlamadan arıza çıkarmayın lütfen. Rüyalar çok daha fazla etkili olur. Ruhsal anlamda huzursuzluk günüdür, uykuya dalma sorunları ortaya çıkabilir. Sağlık olarak genital bölgeler, üreme organlarına dikkat edilmesinde yarar var. Özellikle cinsel yolla bulaşan rahatsızlıklara karşı dikkat. Genital siğiller, akıntılar, yanmalar oluşabilir. Düşüklere karşı da dikkatli olun! Özellikle tek gecelik takılabilecek arkadaşlar, lütfen korunmayı ihmal etmeyiniz. Prezervatiflerinizi, doğum kontrol ilaçlarınızı unutmayın. Regl dönemi daha sancılı ve şiddetli geçebilir, ağrı kesicilerinizi yanınıza almayı ihmal etmeyin. Jinekoloğunuza kontrole gitmek, mamografi çektirmek, spermiyogram testi yaptırmak, doğum kontrol için doktorla görüşmek için ideal gündür. Libidoda artışlar meydana gelir, bugün başlayan ilişkiler daha seks temelli ve tutkulu olabilecektir. Derin duygulara dalabileceğimiz, ruhumuza, sezgilerimize, bilinçaltımıza dikkat edebileceğimiz bir gün. Ay’ın Akrep burcunda olduğu günlerde psişik radarımız açık olur. Çevremizdeki kişilerin duygu ve ruh hallerini algılayabiliriz. Siz de bu avantajı kullanarak hem kendinizin hem yakın çevrenizdekilerin çözüm bekleyen sorunları, stresleri veya krizleri varsa paylaşabilirsiniz. Akrep burcu paylaşmakla alakalıdır. Sevgiyi, aşkı, tutkuyu, parayı ve elbette kalpten sevdiklerinizin acılarını. Tutkulu, yekvücut olmayı temsil eden Akrep burcu ile tensel zevklere dalabilirsiniz. Cinsel enerjisi yüksek bir gün olacak. Diğer yandan, dedektiflik, casusluk yapmak eğlenceli gelir, hayalet ve korku hikayelerinden keyif alabilirsiniz. Sırlarınızı paylaşmak, sırları açığa çıkarmak, gizemlerle ilgilenmek, bu tür kitaplar okumak, film seyretmek için uygun bir gün. Konuşmalar derinlere iner, karşınızdakilerin kalplerindeki sıkıntıları açığa çıkarmak için onlarla uzun uzun sohbetler yapabilirsiniz.

13 Mart Cuma

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Güneş ile Plüton arasında güçlü bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 3 gün olabilir. Destek beklenilen her konuda, karizma sahibi, güçlü kişilerden gizli destekler alabilirsiniz. Bugünlerde işlerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilirsiniz, gizli anlaşmalar yapabilir, hayatınıza dair gizli özel konulara eğilebilirsiniz. Başarı konusunda yoğun bir kendi kendinize yapabileceğiniz bir baskı durumu söz konusu olabilir, kendinize çok fazla haksızlık etmeyin. Çevrenizde yapılması gereken değişiklikler, tamirat, tadilat, temizleme işleri gibi konulara rahatlıkla eğilebilirsiniz, Bir sorunun derinine ve kökenlerine inmek için oldukça iyi bir zamanlardır, çözüme kavuşmasında yardımcı olur. Psikolojik araştırmalar, seanslar veya metafizik konularda çalışmak için oldukça uygun bir zamandır. Kendinizi etkin bir biçimde ifade edebileceğiniz ve sözleriniz ve eylemlerinizle bir etki yaratabileceğiniz bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ciddiye alınmak ve otoritenizi sağlamlaştırmak için elinizde gereken güç ve karizma mevcut olacak. İnat konusunda dünya rekoru kırabilirsiniz, bir işin peşine düşüldüğü takdirde sonlandırmadan bırakmak çok zor olacaktır.

14 Mart Cumartesi

Ay 13:05 ile 14:09 arası Akrep burcunda boşlukta olacak. Akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Mars ile Neptün arasında olumlu bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 5 gün olabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçlarına karşı oldukça hassas ve özenli olabilirsiniz. Hayattan bir süre elinizi eteğinizi çekmek isteyebilir ve düşük enerjinizi artırmak için holistik terapilerden faydalanmaya başlayabilirsiniz. Yoga ve meditasyon gibi aktivitelerden yararlanabilirsiniz. Psikolojik ve mistik konulara ilgi duyabilirsiniz. Hayatın gizemleri dikkatinizi çekebilir. Bu dönemde hayat amacınızı tam olarak belirleyemeyebilirsiniz. Kesin bir hedefe yönelmek ve planlarda ilerleme kaydetmek kolay olmayabilir.

15 Mart Pazar

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Özgürlüğüne düşkün, neşeli, hevesli, idealist, sıcak ve iyimser Yay burcu enerjisini hissedeceğiniz bugünde siz de oldukça hareketli ve dışa dönük davranarak bu enerjiyi ve dinamizmi hayatınıza yansıtabilirsiniz. Ay’ın Yay burcunda seyahat ettiği günlerde arkadaşlıklar ve sosyal birliktelikler neşeli ve canlı geçer. Kendi istekleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda harekete geçebilirsiniz, inancınızı, doğrularınızı, yaşam görüşünüzü ve felsefenizi öne çıkaran sohbetler yapabilir, yolculuk, yabancı diller, üniversite ve akademik işlere, kitaplara, belgesellere, basın yayın, magazin dünyası, hukuki, siyasi ve kültürel konulara daha çok ilgi gösterebilirsiniz. Yabancılarla alakalı uzak yolculuklarla, ticari bağlantılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni yerler, mekanlar keşfetmek ve ufkunuzu genişleten bilgi ve belgelere ulaşmak için fırsatınız var. İçinizde saklı bir çingene ruhu varsa onu ortaya çıkarmanın tam zamanı! Açık, geniş, ferah mekanlara gitmek, rahat ve günlük bir kıyafetle şehirde yeni sokaklar denemek, bir macera için hazır olmak, bohem bir mekanda samimi bir ortam yakalamak için oldukça müsait enerjiler var.