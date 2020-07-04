Gökyüzü hareketleri burçları nasıl etkileyecek?

Yepyeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Bu haftanın gökyüzü olayı ise Güneş ile Neptün'ün etkileşimi olacak. Sezgilerinize, rüyalarınıza güvenmenin tam zamanı! Diğer yandan kafamızın da oldukça karışacağı bir dönem bizi bekliyor. Peki Güneş ile Neptün'ün etkileşimi burçları nasıl etkileyecek? İşte yanıtı...

Hafta boyunca Güneş ile Neptün arasında destekleyici bir görünüm olacak. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın! Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugün kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir. Bugün denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir.

Yalnızlık, karmaşa, hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zamandır. Eğer imkanınız var ise bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye, geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler… Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek için de uygun bir gündür. Yalnız ev içinde su boruları, mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok. Yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz, alkol kullanımı çok artabilir. Keyfe keder içmek için iyidir dostlarla bir araya gelip ama abartmamaya özen gösterin. Alkol çok daha hızlı etki edebilir zira. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.

Koç: Hafta boyunca terapi almak, ruhsal anlamda sıkıntı yaşadığınız konulara karşı çözümler üretmek ve bu konuda destekler almak içinde harika olacaktır. Biraz izole olmak, yaratıcı temalarla ilgilenmek, resim yapmak, müzik bestelemek, renklerle oynamak, hayal gücünü çalıştıracak konulara eğilmek için de şahane olacaktır. Manevi bağların güçleneceği, içsel anlamda huzuru yakalamanın daha kolay olacağı bir hafta sizleri bekliyor. Devamı…

Boğa: Bu hafta yardımlaşma haftası olacak! Yakın çevrenize, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, kardeşlerinize, kuzenlerinize destek ve yardımda bulunmanız gerekebilir. Duygusal olarak onların yanında olduğunuzu hissettirmeniz beklenebilir sizden. Yine hafta boyunca zihniniz oldukça yaratıcı olacak, hayal gücünüz ve zihniniz birleşerek güzel projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Yeni bir kitaba başlayabilir, yeni bir senaryo yazmaya başlayabilirsiniz. Devamı…

İkizler: Özellikle kariyer anlamında artık işlerin yoluna girmesi için yöneticilerinizden, önemli kişilerden alacağınız güzel desteklere işaret etmekte. Hatta belki bu hafta işinizle ilgili seyahatlere de çıkabilirsiniz. Yine parasal konularla ilgili işler tam da istediğiniz gibi gidebilir. Finansal konularda güzel haberler alabilir, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. İşinizi icra ederken oldukça yaratıcı olacak, güzel işler ortaya çıkartabileceksiniz. Devamı…

Yengeç: Hafta boyunca seyahat planları yapabilir, bu konuda araştırmalar yapabilirsiniz. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Devamı…

Aslan: Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Devamı…

Başak: Bu dönem atacağınız imzalara, vereceğiniz sözlere, kuracağınız ortaklıklarda daha temkinli olmanızı öneririm. Koşulların ve şartların her an değişebileceğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu dönemde evlilik, uzun ilişkiniz veya ortaklıkla ilgili yeni kararlar almak kalıcı değişimleri hayata geçirmek söz konusu olacaktır. Hafta boyunca dostlarınızdan ve arkadaşlarınızdan özellikle manevi anlamda çok güzel destekler alabilecekler. Varlıklarını yanınızda hissedebileceksiniz.Devamı…

Terazi: Sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, bağışıklık sisteminize. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. İş ve kariyeriniz ile ilgili konularda manevi anlamda çok güzel destekler alabilecek ve kendinizi güvende hissedebileceksiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Devamı…

Akrep: Hafta boyunca özel hayatınızı ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var gibi sorular sorabilirsiniz. Sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu, eğlence, aşk, romantizm ve keyif katmak için harekete geçebilirsiniz.Devamı…

Yay: Evinizi yeniden düzenlemek, boyamak, evin şeklini, görüntüsünü değiştirmek, evinize yeni eşyalar, mobilyalar almak içinde uygun bir zamanda olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgilenmek sağlıklarına özen göstermek zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Aile içi ilişkilerde daha fazla fedakarlık etmek ebeveynlere veya eşe anlayışlı davranmak gerekebilir. Devamı…

Oğlak: Haftaya Güneş ile Neptün arasındaki etkileşim ile başlıyoruz. Finansal anlamda özellikle destek bulabileceğinize, maddi olarak rahatlayacağınız haberler almanıza yardımcı olacaktır. Yaratıcılık gerektiren veya alım satım işlerinden de gelir elde edebileceksiniz. Web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Devamı…

Kova: Bütçenizi yeniden değerlendirmeli, gelir gider dengenizi iyi belirlemeniz gerekiyor. Yeni kazanç kapıları elde etmek için çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle mesleki anlamda destekleyici etkiler devrede olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Devamı…

Balık: Öncelikle fiziki görünümünüz ve sağlığınızı ilgilendiren konular devrede olacak. Bunun yanı sıra, ortağınız, partneriniz veya evli olduğunuz kişi ile ilgili stres yaratan gerginliklerden uzak durmakta fayda var. İş ve kariyerinize ilişkin özellikle sürpriz, beklenmedik ani gelişmelere tanıklık edebilirsiniz. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Devamı…