Gökyüzü hareketleri haftanızı nasıl etkileyecek?

Nisan ayının ilk günlerinde Venüs, İkizler burcuna geçecek. Mars'ın Kova burcuna geçişi, Ay'ın bir Yengeç burcundaki seyahati, akabinde Aslan burcuna geçişi derken gökyüzü yine çok hareketli! Peki bu hareketler haftanızı nasıl şekillendirecek? İşte yanıtı...

Yeni bir haftaya başlıyoruz ve hepimiz öyle ya da böyle eminim yapacak bir çok önemli işi var. Hafta boyunca hayatınızı astroloji kılavuzu eşliğinde nasıl yönetebilirsiniz işte size rehber!



30 Mart Pazartesi

Ay 18:10 itibari ile İkizler burcunda boşluğa girecek ve ertesi gün 14:43'e kadar boşlukta seyahat edecek. Akabinde Yengeç burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Mars,, Kova burcuna geçiş yapıyor 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Tam da bu süreçte otorite olan ilişkilerimizde de gerginlik kat sayısı çok daha fazla artabilir, otorite ile daha çok zıt düşebiliriz. Bu dönem uydular, haberleşme, internet gibi konularda agresif, engelleyici, zorluk çıkarıcı pozisyonlar oluşabilir. Hayatımızda bizi kısıtlayan koşullara çok daha kolay ve hızlı bir şekilde karşı çıkmaya eğilimimiz oluşacaktır. Hem kısıtlamaları diğer yandan kuralları yıkmaya eğilimli olacağız. Bu dönem hem bireysel hayatımızda devrimler yaratmak, harekete geçmek için en uygun dönemdir. Zaten, asilikleri, iş bırakmaları, statükoyu reddedenleri, isyankar çıkışları, toplu gösterileri bol bol deneyimleyeceğiz. Özellikle özgürlük için çok daha fazla mücadele edeceğiz. Kendi hayatımızda daha fazla özgürlük alanı kazanmak için bunu yapacağız. Bu süreçte gelenekler, görenekler pek umurumuzda olmaz. Biraz daha başımıza buyruk bir şekilde yaşamayı, davranmayı tercih edebiliriz pek tabii ki. Tabii ki amaçsız ve plansız başkaldırılar bu süreçte hedefine ulaşmaz bilginiz olsun. Cinsel anlamda da tabularınızı yıkabilir, yapmam dediklerinizi yapabilir, hayatınızda cinsel devrimler yaşayabilirsiniz. Özgürlük için savaşmak demektir, sizi kısıtlayan ve bağlayan koşullar her ne ise bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacaktır. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle. Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz de. Çevremizde baskı gören, haksızlığa uğrayan birini gördüğümüz anda hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyacağızdır. İnsan haklarına karşı çok daha hassas olacağımız, haksızlıklar karşısında hızlı eyleme geçip sesimizi çıkartacağızdır. Hayatımızda yapamadığımızı yapmak, devrimler yaratmak, kendimizi özgürleştirmek için rahatça harekete geçebileceğiz.

31 Mart Salı

Ay 14:43 itibari ile Yengeç burcuna geçiş yapacak. Mars ile Satürn birlikte hareket edecekler. Etki süresi +/- 7 gün. Bugün balkon düzenlemek, çiçek ekmek, bahçe ve toprak işleri ile uğraşmak için harikadır. Hedeflerimize ulaşmak için her zamankinden çok daha fazla ciddileşebiliriz. Engelli koşuda olmak gibidir bu günler, başarı ancak çok ama çok çalışmak sayesinde gelir. Bol bol dinlenmeli ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Cesaret ve dayanıklılık gerektiren işlerde başarı şansımız oldukça yüksek olacaktır. Yapıcı ve enerjinizi akılcı bir şekilde kullanabileceksiniz. Tutkunu olduğunuz konu ne ise kimseye zarar vermeden elde edebileceksiniz. Öfke kontrolünüzü harika bir şekilde yapabileceksiniz. Olası size düşmanlık edenleri kolaylıkla alt edebileceğinize işaret etmekte. Bugünler vergileri ödemek, finansal sorunları halletmek için uygun bir gündür. Keza iş kurmak, şirket kurmak içinde harika zamanlardır. İşinizi yaparken ihtiyacınız olan ekipmanların alış verişlerini yapmak için de uygundur. Riskleri kontrollü bir şekilde alabilir, başarı elde edebilirsiniz. Baskı, stres ve zorluklara karşı harika bir direnciniz olur. Devlet işlerinde işleriniz rahatlıkla hallolur. Kolluk kuvvetlerinden ve polislerden istediğiniz desteği alabilirsiniz.

1 Nisan Çarşamba

Ay tüm gün Yengeç burcunda seyahat edecek. Ay Yengeç burcundayken annelik etmek, sevdiklerimize bakmak, beslemek ve çocuklarla ilgilenmek gibi konulara ilgimiz artar. Aileyle ve yakın çevremizle bir arada olmak isteriz. Duygularımız ve sezgilerimiz güçlenir. Hayal gücümüz, sanatçı ve yaratıcı tarafımız beslenir. Anılar, nostalji hissi artar, geçmişe özlem duyulabilir, çocukluk günlerini yâd etmek, hatırası olan eşyalara bakmak, eski arkadaşlarla bir araya gelmek, ev işleriyle ilgilenmek, yemek pişirmek, anne babanıza ilgi ve sevgi gösterme arzusu duyabilirsiniz. Dışa dönük olmaktan çok içe dönük olmayı isteyebilirsiniz. Sizi rahatlatan, aşina olduğunuz, güven bulduğunuz yerlerde olmak, maceraya atılmak, risk almak istemezsiniz. Sizi hep rahatlattığını bildiğiniz, alışık olduğunuz ve karşınıza ne çıkacağından emin olduğunuz yerler, mekanlar ve tanıdıklarla bir arada olmak en akıllıcası olacaktır. Ev ve mutfak alışverişi yapmak, eve alarm taktırmak, saksılarınıza ve çiçeklerinize bakmak, su vermek için en uygun günlerden biridir. Kadınlarla vakit geçirin, iş arkadaşlarınıza veya komşularınıza sevecekleri tatlı, pasta, kurabiye, bisküvi türü yiyecekler ikram ederek sürpriz yapın. Dertli ve konuşmaya ihtiyacı olan bir dostunuza kulak verin, kucaklayın, stresinizi atacak sohbetler yapın. Evinize, banyonuza, mutfağınıza, yatak odanıza yönelik dekorasyon ürünleri alabilir, evinizi derleyip toplayabilirsiniz

2 Nisan Perşembe

Ay 19:48 ile 21:26 arası Yengeç burcunda boşlukta olacak. Akabinde Aslan burcuna geçiş yapacak. Ay günün büyük bir bölümünü Yengeç burcunda seyahat ederek geçirecek. Venüs ile Satürn arasında olumlu bir etkileşim olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak için de çok uygun bir zamandır. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zamanlardır. Bugünlerde yapacağınız alışverişlerde daha çok pastel tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu dönem alınacak eşyalar, yapılan alışverişler uzun süreli ve dayanıklı olabilecektir. İlişkiler ciddi, ağırbaşlı ve sorumlu tavırlar içeren bir tona bürünmek zorunda kalabilir. Günlük işler, pratik, planlı ve zaman detayına önem vererek tamamlanmaya çalışılır. Bugün keyiflerden çok sorumlulukların üzerine eğileceğimiz bir gün olacak. İşlere odaklı ve gerçekçi olmak zorundayız. İlişkilere elbette dikkat, aşırı isteklerden ve abartıdan kaçınmalı. Neşemizi kaçıran ve yapmamız gereken şeyleri bize hatırlatan biri olabilir. İlişkilerin niteliği görev odaklı olmakla alakalıdır. Bizden daha yaşlı ve tecrübeli kişilerin fikirlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak isteyebiliriz. İlişkinizin sağlam olması ve güvenebileceğiniz birine sahip olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Kalıcılık, ilişkinin güven vermesi ve klasik normlarda var olması size, gözü kör bir aşk yaşamaktan daha önemli gelebilir. Parasal kaynaklar sınırlı olabilir ancak kazanç sabit ve düzenli gelir. Sizden yaşça büyük ve daha olgun biri ile diyaloğunuzu güçlendirebilir, ona akıl danışabilir ya da böyle birinden yardım görebilirsiniz. Babanız, ailenizin erkek üyeleri, veya otorite figürleri ile olumlu bağlar kurmak için iyidir. Aşk ilişkileri için olmasa bile, iş ilişkileri ve planları için oldukça verimli bir süreç olabilir. Planlama, organizasyon ve bütçe yapmak konusunda başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz.

3 Nisan Cuma

Ay tüm gün Aslan burcunda seyahat edecek. 22:29 itibari ile boşluğa geçecek ve ertesi gün 23:59'a kadar da boşlukta olacak. Bugün itibari ile Venüs de İkizler burcuna geçiyor. İleri hareketi sonra geri hareketi ve yine ileri hareketi derken 7 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs İkizler burcunda yer aldığında kişi düşündüğünü hızla ve rahatlıkla ifade edebilir, düşüncelerde zenginlik, bol sohbetli, edebi ve düşünsel kalitesi yüksek ortamlar yaratır. Venüs İkizler burcundayken, bilgi toplama merakı artar ve toplanan bilgi mükemmel bir biçimde kıyaslama ve oranlama yapmak için kullanılabilir. Venüs bu burçta ilişkileri, sosyalleşmeyi, yeni insanlarla kültürlerle tanışmayı kültürel faaliyetleri bilgi edinme arzusunu arttırır. Yeni iş anlaşmaları yapmak eğitimlere katılmak istersiniz. Kardeşlerle komşularla, yakın akrabalarla, okul arkadaşları veya öğretmenlerle daha sık görüşebilirsiniz. Venüs İkizler burcunda oldukça flörtçü olduğu için ilgi alanınız da genişler. Bazen aynı anda iki kişiden bile hoşlanabilirsiniz. Kime karar vereceğinizi bilemeyebilirsiniz. Edebi çalışmalar için güzel bir hazırlık ve planlama dönemi olabilir, zihninizde nasıl yazacağınızı gayet güzel bir biçimde planlayabilirsiniz ancak bazen yazmaktan çok anlatmak daha cazip gelebilir. Bu dönem kurulacak ilişkiler, İkizler burcu döneminde olduğu gibi kalıcı, istikrarlı, güvenilir değil aksine yüzeysel ve pek de derine inilmek istenmeyecek ilişkiler olabilir. Duygusal sorumluluklardan kaçan kişilerle çok daha fazla karşılaşabiliriz de. Eğer bu dönem birini elde etmek, birini etkilemek istiyorsanız zekanızı ön plana çıkarmanız gerek. Veya tam tersi olarak, bu dönem fiziksel beğenilerden çok insanların zekasına karşı hayranlık duyabilir, zekalarına aşık olabilirsiniz. Ya da karşınızdaki kişinin merak duygusunu sürekli canlı tutmanın bir yolunu bulmanız gerek açıkçası. Bu dönemin belki de en iyi taraflarından biri, ilişkilerde objektif ve tarafsız olmak çok daha kolay olacaktır. Bu yüzden mevcut ilişkilerdeki sorunlar daha kolay akıl yolu ile çözümlenebilir. Pek tabii ilgi alanlarımız, hoşlandığımız konular, sevdiğimiz şeylerde çok kalıcı olmayabilir veya çok çabuk fikir değiştirebiliriz. Bugün yapmaktan keyif aldığımız konuları ertesi gün hiç yapmak istemeyebiliriz mesela. Bunu birilerini beğenirken de yapabiliriz. Birini çok beğenebilir ama ertesi gün o kadar heyecan duymayabiliriz. Bu yüzden ikili ilişkilerde tutulması zor sözler vermemeye dikkat etmekte fayda var. Birden fazla kişiye aynı süreçte ilgi duyabiliriz. Yine özel hayatımızda biraz daha özgür olmak isteyeceğimiz, hesap vermek istemeyeceğimiz, özgürlük alanlarımızı belki biraz daha genişletme arzusunda olacağımız bir süreç bekliyor bizleri. Bu dönem sosyal olmak, arkadaşlarla takılmak, yeni insanlar tanımak, insanlar hakkında bilgi toplamak, dedikodudan çok daha fazla keyif almak, seyahatlere çıkmak, hobimiz olan bir konuda eğitim almaya başlamak, her türlü reklam, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri için de en uygun süreçtir. Bedenimizi genç gösterecek uygulamalardan daha fazla faydalanmak, cilt bakımları yaptırmak, yeni kremler denemek, el, parmak, tırnak bakımına daha çok özen göstermek, nail artlar, french ojeler yaptırmak, kalıcı ojeler yaptırmak, detokslar yapmak, gitar ve piyano kurslarına başlamak, yeni besteler yapmak, şarkı sözleri yazmak için en güzel süreçtir. Paranızı bu dönem daha çok, kitaplara, eğitimlere, yolculuklara , entelektüel zevkleriniz harcayabilirsiniz.

4 Nisan Cumartesi

Ay 23:59 itibari ile Başak burcuna geçiş yapacak Merkür ile Neptün birlikte hareket edecekler. Etki süresi +/- 4 gün. Hayal kurmak için en güzel gün. Bugün fal baktırmak için de idealdir veya ruhsal konularla ilgili okumalar, araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak için uygundur. Bugün sezgiler ve rüyalar muazzam güçlüdür, enteresan şeyler doğabilir içinize, rüyalarınız yol gösterici olabilir. Sezgilerinize güvenmelisiniz bugün. Şiir, masal, hikaye yazmak için uygundur. Bugün fal baktırabilir, ruhsal ve/veya psikolojik danışmanlık, rehberlik alabilirsiniz. İç dünyanızda mutlu, rüyalar bakımından zengin ve spiritüel anlamda tatmin ve huzur aradığınız bir süreçtir. Hayallerinizle baş başa kalmak ve keyif alarak yapacağınız aktivitelerle çok fazla enerji harcamadan tembellik yapmak isteyebilirsiniz. İdeallerinizi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için elinize güzel fırsatlar geçebilir. Sanat alanında yaratıcılığınızı kullanabilir ve yeteneklerinizi sezgilerinizle birleştirerek ortaya güzel eserler çıkarabilirsiniz. Mistik konular ve rahatlama teknikleri ile ilgilenebilirsiniz.