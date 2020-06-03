Gökyüzü hareketleri Haziran ayınızı nasıl şekillendirecek?

Haziran ayının her günü ayrı bir gökyüzü hareketi! Tutulmaların bir bir gerçekleşeceği günlerde nelere dikkat etmeliyiz? Haziran ayınızı daha kolay yönetebilmeniz için ünlü astrolog Dinçer Güner'den benzersiz bir gökyüzü rehberi...

Merhaba hepinize;

Yepyeni bir aya giriş yapıyoruz. Hepimiz doğru zamanda doğru işlere başlamak isteriz. İşte Haziran ayında doğru zamanda doğru işler yapabilmeniz için harika bir rehber hazırladım, astrolojik bilgilerle hayatınızı daha kolay yönetebilmeniz için! Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim…

4 Haziran Perşembe

Ay saat 14:36 ile 20:16 arasında Akrep burcunda boşlukta olacak, akabinde Yay burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Mars arasında dinamik bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 4 gün. Oldukça enerjik, hareketli ve bir o kadar gergin bir gün. Rekabet etme, meydan okuma, savaş başlatma, harekete geçmek için de koşullar uygundur. Bugün kendimizi hızlı bir şekilde motive edebilir, cesaret gerektiren işlerde başarı elde edebiliriz. Grupları yönetip, ekipleri doğru koordine edebiliriz. Hedef belirlemek ve bu hedefe doğru harekete geçmek için de çok uygundur. Bugün barış ortamlarının yaratılması zordur. Bir şeyler çözüme kavuşacaksa bu, kavga dövüş şeklinde olabilir. Bugün yaralanmalara, düşmelere, çarpmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kazalara, sakarlıklara yatkınızdır. Ateşli, kesici, delici aletleri kullanırken dikkatli olunmasında yarar var. Bugün spor yapmak, kasları çalıştırmak, bedeni yormak, koşmak için uygundur. Bugün olacak fazla enerjinizi ancak sporla atabilirsiniz. Bugün bir spor salonuna yazılmak için de harikadır. Otorite figürler, eş veya baba ile gergin ortamlar yaratmamaya özen gösterilmeli. Hassas konuları ortaya atmak için pek uygun bir zaman değildir. Sağlık olarak, kalbe ve tansiyona dikkat edilmesinde yarar vardır. İlişkilerde ego savaşına dikkat etmeli. Tartışma anlarında ellerinizdekileri fırlatabilirsiniz.

5 Haziran Cuma

15. derece Yay burcunda Ay Tutulması



Ay düğümlerinin Mayıs ayı başında İkizler ve Yay burcu aksına geçmesiyle birlikte tutulmaların burcu değişiyor ve 18 ay boyunca tutulmalar bu burçlarda olmaya devam edecek. Yılın ilk Yay burcundaki tutulması Ay Tutulması ile başlıyor. Ay tutulmaları oldukça güçlü birer Dolunay’dır demiştik. Güneş ve Ay zıtlığında mantık ile duygular arasında krizler ikilemler ve mücadele yaşanır. Yay burcunda Ay tutulduğunda hepimiz gelecek hedeflerine odaklı hayatına heyecanlar katmak ve keşifler yapmak arzusu ile dolu bir ruh haliyle hayattan elde etmek istediklerimizin peşinden gitmek isteyeceğiz. Hayatımızda anlam yüklediğimiz ve değer verdiğimiz şeylerin bir muhasebesini yapacağız ve gerekiyorsa yeni ufuklara yelken açmak için hayatımızdaki koşulları değiştirmek için kararlar alacağız. Bu yurt dışına gitmek, akademik çalışmalar yapmak, ticari konular satış pazarlama konuları ile ilgilenmek, edebiyat ve basın yayın gibi konularda ustalaşmak, yeni bir yaşam felsefesi ve kültürlere doğru açılmak gibi deneyimlerle alanımızı genişletmek için istekli olacağız. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter bu süreçte Oğlak burcunda Retro olacağı için hem planlama hem bütçe konusunda ciddi adımlar atmak için zorlansak da umut dolu olacağımız kesin. Yay pes etmeyi sevmez ve iyimser kalmayı sever heyecanını hiç yitirmediği için tekrar tekrar denemekten vazgeçmez. Bu bakımdan hedeflerinizi belirledikten sonra bir müddet zaman, emek, nakit dengesini oturtmak için çaba sarf etmeyi göze alabilirsiniz.

11 Haziran Perşembe

Ay saat 12:31 itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Güneş ile Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Etki süresi +/- 5 gün. Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz. Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz. Size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Akıl karışıklığı ve isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkilerindendir. Bugün sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Bugün özellikle aldanmalara, aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın ne sembolize ettiğine dikkat edin. Evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugünler kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun değildir. Denizlere açılmak, deniz yolculuklarına, yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz, alkol kullanımı çok artabilir. Keyfe keder içmek için iyidir dostlarla bir araya gelip ama abartmamaya özen gösterin. Alkol çok daha hızlı etki edebilir zira. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.

13 Haziran Cumartesi

Ay saat 14:44 ile 23:59 arasında Balık burcunda boşlukta olacak, akabinde Koç burcuna geçiş yapacak. Mars ve Neptün de birlikte hareket edecekler. Etki süresi +/- 10 gün. Oldukça sezgisel, şairane, içe dönmeye müsait, romantik ve hiçbir şeyi ciddiye almak istemeyeceğiniz bir ruh hali içinde olabilirsiniz Rüyalar, metafizik ve spiritüel konular ön plana çıkabilir. Önsezileriniz ve sezgileriniz çok güçlü olacağı için başkalarının duygularını sezmek, düşüncelerini anlamak daha kolay olabilir. Paranıza dikkat etmelisiniz, unutkanlık veya dikkatsizlik yüzünden cüzdanı unutma, parayı düşürme ve kayıplar olabilir. Yanılsamalar, kör noktalarımız olabileceği için ciddi ve somut kararları daha sonraya bırakmak akıllıca olacaktır. Su ve denizle ilgili konulara yönelebilirsiniz, su kayağı yapabilir, sörf yapabilir, bu konularda eğitim alabilirsiniz mesela. Sinema, fotoğrafçılık, sahne ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bugün spora başlamak için de aslında idealdir, özellikle gösteriş için kas yapmak gibi bir niyetiniz var ise. Derneklerde, sosyal kulüplerde aktif görevler almak için de harika bir zamandır, yardıma muhtaç, destek bekleyen kişilere yardım etmek için de. Demir takviyesi ve kanı güçlendiren yiyecekler alınmasında yarar vardır.

18 Haziran Perşembe

Ay saat 15:02 ile 23:59 arası Boğa burcunda boşlukta olacak, akabinde İkizler burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Merkür'ün Yengeç burcundaki geri hareketi başlıyor ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Her türlü iletişimde aksaklıklar ve sorunlar ortaya çıkar. Hayatınıza uzun süre kalıcı olmayacak geçici kişiler, olaylar, konular katılabilir. Para hesaplarında yanlışlıklar çıkabilir. Elektronik aletler bozulabilir. Merkür geri giderken yaptığınız sözleşmeleri bozabilir, sonrasında başlattığınız ilişkiler uzun soluklu olmayabilir. Bilgi akışında aksaklıklar meydana gelebilir. İş yerlerinde bilgisayarlar çökebilir, evinizde dijital eşyalar anormal bir duruma geçebilir. Merkür geri giderken elinizde kalan işlerinizi tamamlayın, bu süreç aslında toparlama, tamamlama, düzene sokma sürecidir ama yeni bir şeylere başlarsanız uzun süreli olmaz. Evlenmek, ev almak ve satmak için de uygun bir süreç değildir. Seyahatlerde bilet ve bavullara dikkat edin kaybolmasınlar. Araçları ile uzun yola çıkacak olanların ekstra dikkat etmelerinde yarar var, araçlarınızın bakımını yaptırmayı unutmayın. Özellikle fiyat olarak çok pahalı ürünlere yönelmek için pek uygun bir dönem değildir. Değerli eşya, evrak gibi şeyleri kargoya verirken dikkatli olun adresi doğru yazdığınıza, kaybolmasınlar. Cep telefonu sorunları, bilgisayar problemleri, elektrikli ev aletlerinde problemler, elektroniklerde sıkıntılar olabilir.

20 Haziran Cumartesi

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat etmeye devam edecek. Güneş bugün itibari ile Yengeç burcuna geçiş yapıyor ve resmi olarak kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlamış olacak. Ailenizle ve sevdiklerinizle olmak, aşina olduklarınız ve sizi mutlu eden yakın çevrenizde güven bulmak, evinizle ilgilenmek, ailenizi ön plana almak için güzel bir süreç olacak. Bu dönemde ev işleri ile ilgilenmek, yuva kurmak, çocuklarla ilgilenmek, çocuk bakmak, sevdiklerinize, ebeveynlerinize, aile büyüklerinize bakım ve ilgi göstermek ve tatil yapmak için ideal bir zamandır. Evinizi değiştirebilir, ev alabilir, evinizi satabilir, toprak alım satım işleriniz gündeme gelebilir, kısacası gayrimenkul ile ilgili konulara yönelebilirsiniz. Yine bu süreçte birikim yapmak, para biriktirmeye başlamak ya da belki bir şeylerin koleksiyonunu yapmak için de harika bir dönemdir. Yazın başlangıcı ile birlikte artık tatil organizasyonları yapmak, ailenizle tatile gitmek ya da kendinizi aile gibi hissettiğiniz kimselerle tatile gitmek için de harikadır. Yengeç burcu sürecinde, aidiyet duygusu ön plana çıkar. Kendinizi ait hissetmediğiniz mekanlarda, ortamlarda bulunmayı pek de istemeyeceksiniz belli ki. Güvenlikle ilgili konular da yine ön planda olacaktır. Güvenlik konuları ile yakından ilgilenebilirsiniz. Evinize, arabanıza alarm sistemleri taktırabilirsiniz mesela. Yengeç, bereketli burçlardan biridir, bu yüzden bu süreçte yatırımlarınızın karşılığını fazlası ile alabilirsiniz. Ve doğurganlığı temsil eder, bu bir aylık süreçte hamile kalmak isteyenlerin işleri çok daha kolay olacaktır. Yengeç burcu geçmişle, tarihle, eskilerle çok ilgilidir. Bu yüzden tam da bu bir aylık dönemde eski konular, eski arkadaşlar, eski fotolar, eski çocukluk günlerinizi geçirdiğiniz yerler, anılarınızı hatırlatacak temalarla sıkça karşılaşabilirsiniz. Ya da bu dönem, aile geçmişinizi araştırmak, köklerinizi araştırmak, soy ağacınızı çıkarmak, aile büyüklerinizle daha çok bir araya gelmek için de en ideal dönemdir. Tabii bu süreçte güvenlik alanlarından çıkmak, kendinizle ilgili değişimler yapmak pek de kolay olmayabilir psikolojik açıdan özellikle. Ve pek tabii Yengeç burcu, beslemek ve büyütmekle de çok ilişkilidir. Bu bir aylık dönemde ne yazık ki mutfakta daha çok zaman geçireceğiz, birbirinden lezzetli yemeklere hayır demek çok kolay olmayacaktır. Bu bir ay biraz kilo alabiliriz şimdiden söyleyeyim. Yemek ve gıda sektörüne giriş yapmak isterseniz eğer bu bir aylık dönemi kullanabilirsiniz arkadaşlar.

21 Haziran Pazar

0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması

18 aydır devam eden Oğlak ve Yengeç burcu aksında yer alan tutulmaların sonuncusu bu tutulma olacak. Sene başında yer alan Yengeç burcundaki Ay Tutulmasının devamı niteliğindeki bu dönemde hayatınızda yaklaşık 6 aydır süregelen ev, aile, yuva, evlilik, annelik, ebeveynlikle ilgili konuların ve çözüme kavuşturmak istediğiniz sorunların açılımını bu tutulma ile hayata geçirebileceksiniz. Güneş Tutulmaları oldukça güçlü birer Yeni Aydır ve Güneş, seçimlerimizi, gitmek istediğimiz hedefleri ve başarılı olma kapasitemizi sembolize ettiği için tutulmanın etkilerini hayatımızda kadersel dönemeçler yaratacak güçlü başlangıçlar şeklinde hissedeceğiz. Birçoğumuz kendimizi daha mutlu ve güvende hissetmek için yeni yaşam hedefleri belirleyecek ve bunu hayatına geçirecek adımları atabilecek. Evlenmek , aile olmak, ebeveyn olmak, çocuklarımızın iyiliği sağlığı ve geleceği ile ilgili kararlar almak ve bu yönde hareket etmek, ev almak, satmak yuva diyebileceğimiz bir yere taşınmak, ev hayatımızı mutlu ve konforlu kılmak anne babamızı daha fazla düşünmek ve onlarla ilgilenmek için neler yapabiliriz sorusunu sorarak, bunu görüp ve gerekli değişimleri yapmak için atılım yapacağız. Yengeç burcu sahip olduklarını ve geçmişten getirdiklerini korumak, saklamak güvende tutmakla alakalı bir burçtur ve tutulma döneminde maddi manevi ailemizden kalan, aileyle paylaştığımız bu değerleri korumak, saklamak ve geleceğe taşımak bizim için önemli olur. Anılarımız ve duygusal bağ kurduğumuz özel eşyalar, aileden gelen miras, ev içi yaşamımız, evdeki özel hayatımız ve konforumuz, yakın çevremizde sık sık karşılaştığımız kişiler ve çocukluktan beri aşina olduğumuz kimseler ve arkadaşlıklarımız bu tutulma ile bir kez daha hayatımızda oynadıkları rol ve önem bakımından odak noktamıza oturacak ve tüm bu konularda nostalji yaşayarak kendimizi neyle mutlu ettiğimizi bir kez daha görme, tartma ve değerlendirme fırsatı elde edeceğiz. İlişkiler için önemli bir hatırlatma yapmak gerekirse Merkür de bu dönemde geri harekette olacağı için özellikle duygusal krizlerden ötürü iletişimde aksamalar yanlış anlaşılama ve alınganlık ortaya çıkabilir hassasiyetlerimizi aşırı hissedeceğimiz için duygusal stresler çok olabilir. Bunu düşünerek aşırı alınganlık dilinden ilişkilere ekstra stres yüklememek akıllıca olacaktır.

23 Haziran Salı

Ay saat 10:20 ile 15:33 arasında Yengeç burcunda boşlukta olacak, akabinde Aslan burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Neptün de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 29 Kasım’a kadar devam edecek. Belli ki hayal gücümüz epey güçlü bir şekilde çalışacak. İçe dönerek belki de o sezgi ve ilhamın gelmesini bekleyerek ya da biraz inzivaya çekilerek içsel benliğimizle irtibat kurup yaratıcı çalışmalar yapacağız. Ama dikkat edin, fazla da içe dönüp kaybolmayın. Fiziksel dünyanın ihtiyaçlarını, sorumluluklarını, görevlerini de unutmayın! Kendinizi bir şeylere adarken bunun size gerekte ne kadar faydası olduğunu iyice düşünüp tartın. Kendinizi adadığınız ‘Superman’ gibi tüm dünyayı kurtarmaya çalışırken kendinizden vazgeçmeyin. Aşırı duyarlı ve hassas olabilirsiniz bu süreçte. Satürn ile her defasında zor bir etkileşimde olacağından dolayı, hayatınızda olan sorunların çözümü için gerçek adımlar atabilirsiniz. Neptün ileri giderken, gerçek ve somut adımlar atmak biraz daha zordur ama geri giderken bir anda uykudan uyanır gibi bir moda geçip gerçek sorunun ve problemin ne olduğu ile ilgili tespitler yapmanız çok daha kolay olur. Bağımlı kişilerden, psikolojik olarak bağımlı kişilerden, uyuşturucu, uyarıcı maddeler kullanan kişilerden kendinizi koruyun. Depresyonunuzu tedavi edebilir, destek alabilirsiniz bu süreçte. Alerjiler artabilir gıda alerjileriniz türeyebilir, ilaçların yan etkileri daha çok etki edebilir.

25 Haziran Perşembe

Ay 20:04 itibari ile Başak burcuna geçiş yapacak. Bugün itibari ile Venüs'ün geri hareketi sona eriyor. Venüs'ün geri hareketinin sona ermesi ile ilişkiler, ortaklıklar, parasal konularda artık daha rahat nefes almaya başlayacak, ortalama 40 gündür problem olan konular yavaştan çözülmeye başlayacaktır. Yeni ilişkilere başlamak, estetik yaptırmak, ortaklıklar kurmak, para kazanmak için fikirler üretmek adına iyi bir döneme doğru gidiyoruz yavaş yavaş.

28 Haziran Pazar

Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Mars bugün itibari ile Koç burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 7 Ocak 2021’e kadar bu burçta seyahat edecek. Daha direk tavırlı, tuttuğunu koparan, hedef odaklı ve gözüne kestirdiğini elde eden bir yapı verir. Burada maço tavırlar, kaba durumlar, sert çıkışlarda aynı şekilde göze çarpar.Elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen, gözü pek, girişken, rahatlıkla hem de düşünmeden risk alabilen bir yapıyı görürüz. Bu dönem yaşamı şekillendirmek, yeni bireysel başlangıçlar yapmak için ideal bir süreçtir fakat ortaklık kurmak için uygun değildir, çünkü Mars ve Koç burcu enerjisi bencil ve kendine dönüktür. Burada sabırsız bir enerji vardır arkadaşlar, koca isterim şimdi isterim hesabı, hemen her şeyin çabucak olmasını isteriz. Bu yüzden sabır ve zaman gerektiren işler biraz asab bozucu bir hal alır. Uzun süreli yatırımlar için uygun bir süreç değildir kısacası. Yeni şeyler denemeye, yaşama dair yeni bir şeyler keşfetme güdümüz oldukça kuvvetli olur. Mars'ın Koç burcundaki agresyonu da tadından yenmez valla, hep bir gerginlik, hep bir tartışma, hareket hali söz konusudur. Bu dönem yaşamdaki hedeflerimizi doğru bir şekilde belirleyip, harekete geçmek için en doğru zamandır. Özellikle rekabet duygusunun en çok bilendiği zamandır, ama buradaki rekabet daha çok kendimizle olandır. Tabii Mars ve Koç burcu enerjisini, bokuyla kavga eden insan modeline de benzetebiliriz. Sıkıntılı noktalardan bir tanesi ise gereksiz risk almaya karşı duyulan heyecandır ve kazaların, patlamaların en çok meydana geldiği zamanlardır, dikkat.