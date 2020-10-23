Gökyüzünde Akrep devri başlıyor

23 Ekim Cuma günü Güneş, Akrep burcuna geçiş yapıyor. Bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Gökyüzünde artık Akrep dönemi başlamış olacak. Yalnız Türkiye'nin burcunun da Akrep olduğunu unutmamak gerek. Ünlü Astrolog Dinçer Güner, Güneş'in Akrep burcundaki seyahatini detaylarıyla inceledi.

Akrep burcu Zodiac burçların içinde en güçlü burçlardan bir tanesi olup her şeyi en derinden yaşayan, kıskanç, tutkulu, cazibeli, karizmatik, güç peşinde koşan ve kendi istediği şeyi istediği gibi yaptıran bir burçtur.

Gündemimiz ilişkilerden yana olacak. İlişkiler daha yoğun ve derinden yaşanacak, bilinmeyeni bilmeye çalışacağız. Bu dönem içerisinde gizlilik içinde hareket etmeye çalışacağız, kriz yöneteceğiz. İçimize adeta bir dedektif kaçacak ve güç oyunları içerisine gireceğiz, ya hep ya hiç diyeceğimiz bir dönem olacak. Dikkat etmemiz gereken en önemli şey kin tutmadan hareket etmemiz olacaktır.



TÜRKİYE’NİN BURCU DA AKREP

23 Ekim itibari ile Türkiye için önemli bir aylık süreç başlamış olacak. Türkiye bu Akrep sürecini 5. evinden karşılayacak. 5. ev; Borsayla, yatırımlarla, çocuklarla, diplomatlarla, parklarla, bahçelerle, eğlence yerleriyle ve hobilerle keyif veren konulardır. Bu dönem alacak-verecek konularını daha fazla konuşacağımız, çocukların eğitimleri ile ilgili önemli kararlar alacağımız, ülkenin genelinde halkı mutlu edecek iyi haberlerin ortaya çıkacağı bir zaman dilimi olabilir.