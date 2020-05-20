Gökyüzünde İkizler burcu dönemi başlıyor!

20 Mayıs'ta Güneş, İkizler burcuna geçiş yapacak ve odak noktamız iletişim, seyahat, dedikodu, eğitim ve bilgi alışverişleri üzerine kurulu olacak. Zihinsel faaliyetlerin yoğunlaşacağı, yeni şeyler öğrenmek ve deneyimleme isteğimizin artacağı bir döneme giriş yapıyoruz. Peki Güneş'in İkizler burcundaki seyahatinin diğer etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

Bir aydır “Güneş” Boğa burcunda seyahat ediyor. Bu bir aylık süreç genel olarak hayatımızın odak noktası, “Para, mevki, bütçe, harcamalar, keyif, zevk veren konular” olmuş olabilir. Hayatımızda bir şeyleri sabit ve istikrarlı bir hale getirmek için de çaba sarf etmiş olabiliriz. Şimdi odak noktamız 20 Mayıs günü Güneş'in İkizler Burcuna geçişi ile bol bol iletişim, seyahat, dedikodu, eğitim, bilgi alışverişleri üzerine kurulu olacak.

İkizler burcu denilince akla hemen iletişim ve haberleşme gelir. Güneş İkizler burcuna geçtiğinde insanlar konuşmaktan ve fikirlerini paylaşmaktan hoşlanır. Bildiklerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek, merakınızı giderecek konulara eğilmek istersiniz. Zihinsel faaliyetlerde artış olur, bir fikirden diğerine atlarsınız. İkizler burcu zamanı yazışmalar, telefon görüşmeleri, e-posta trafiği, yolculuklar, eğitim ve kurslarla daha fazla meşgul olursunuz. Yeni bağlar kurmak, sosyalleşmek, gezilere çıkmak, kültürel aktivitelere katılmak isteriz. İnternet kafeler, kütüphaneler, dershaneler, okullar ve etüt merkezleri, kırtasiyeciler en çok uğradığınız yerler olabilir. Sohbet etmek, tatlı tatlı dedikodu yapmak arkadaşlarla uzun uzun konuşma arzusu duyarsınız. İkizler burcu esnek, değişken, çevresine kolay uyum sağlayan, oldukça zeki, farklı kültürlere açık bir burç olduğu için, deneysel edinimler kazanabileceğiniz hareketli bir süreç olacaktır. Çok fazla derinlere inmeden her konudan biraz öğrenmek, paylaşmak ve anlatma ihtiyacı duyarsınız.

Bir mekanda saatlerce kalmak yerine ruh halinize göre yer değiştirmek iyi gelir. Ruh halinizin bile havaya göre değişebileceği bu süreçte canınızın istediği konularla ilgilenin. Pratik ve kestirme çözümler bulabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni yerler keşfedebilir, bilgi dağarcığınızı genişletebilir, çok istediğiniz bir eğitime başlayabilir, bol bol kitap, dergi okuyabilir, internet üzerinde gezinebilir sosyal ağlarınızı genişletebilirsiniz. Reklam, tanıtım, pazarlama, satış, telekomünikasyon alanlarında başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Kurslara katılmak, güzel konuşma ve diksiyon dersleri almak, kısacası iletişim alanında geliştirici eğitimlere katılmak için ideal bir süreçtir. İkizler burcu vücutta eller, kollar, ciğerleri temsil eder. Üst solunum yollarında daha önceden rahatsızlıkları olan kişilerde bazı rahatsızlıklar tetiklenebilir. Farenjit, larenjit, sinüzit , kulak ve burun hastalıklarına veya astım gibi alerjik hastalıklara karşı hassasiyet artabilir, sinirsel ve gerginlikten kaynaklanan sorunlar öne çıkabilir. Bu İkizler burcu döneminin bol bol iletişim halinde kalarak, yeni şeyler öğrenerek, eğitimlere katılarak, gezerek, tozarak ve okuyarak bol bol tadını çıkartın.