Gökyüzünde İkizler dönemi başlıyor!

Bir aydır Güneş Boğa burcunda seyahat ediyordu fakat 21 Mayıs gününden itibaren Güneş, İkizler burcuna geçiş yapacak. Bu dönem bol bol iletişim, seyahat, dedikodu, eğitim ve bilgi alışverişleri üzerine kurulu olacak.

Bir aydır Güneş Boğa burcunda seyahat ediyor. Bu bir aylık süreç genel olarak hayatımızın odak noktası para, mevki, bütçe, harcamalar, keyif, zevk veren konular olmuş olabilir. Hayatımızda bir şeyleri sabit ve istikrarlı bir hale getirmek için de çaba sarf etmiş olabiliriz. Şimdi odak noktamız 21 Mayıs günü Güneş'in İkizler burcuna geçişi ile bol bol iletişim, seyahat, dedikodu, eğitim, bilgi alışverişleri üzerine kurulu olacak.

İkizler burcu denilince akla hemen iletişim ve haberleşme gelir. Güneş İkizler burcuna geçtiğinde insanlar konuşmaktan ve fikirlerini paylaşmaktan hoşlanır. Bildiklerinizi ve öğrendiklerinizi paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek, merakınızı giderecek konulara eğilmek istersiniz. Zihinsel faaliyetlerde artış olur, bir fikirden diğerine atlarsınız. İkizler zamanı yazışmalar, telefon görüşmeleri, e-posta trafiği, yolculuklar, eğitim ve kurslarla daha fazla meşgul olursunuz. Yeni bağlar kurmak, sosyalleşmek, gezilere çıkmak, kültürel aktivitelere katılmak isteriz, internet kafeler, kütüphaneler, dershaneler, okullar ve etüt merkezleri, kırtasiyeciler en çok uğradığınız yerler olabilir.

Sohbet etmek, tatlı tatlı dedikodu yapmak arkadaşlarla uzun uzun konuşmak arzusu duyarsınız. İkizler esnek, değişken, çevresine kolay uyum sağlayan, oldukça zeki, farklı kültürlere açık, deneysel edinimler kazanabileceğiniz hareketli bir süreçtir. Çok fazla derinlere inmeden her konudan biraz öğrenmek, paylaşmak ve anlatmak ihtiyacı duyarsınız. Bir mekanda saatlerce kalmak yerine ruh halinize göre yer değiştirmek iyi gelir. Ruh halinizin bile havaya göre değişebileceği bu süreçte canınızın istediği konularla ilgilenin. Pratik ve kestirme çözümler bulabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilir, yeni yerler keşfedebilir, bilgi dağarcığınızı genişletebilir, çok istediğiniz bir eğitime başlayabilir, bol bol kitap, dergi okuyabilir, internet üzerinde gezinebilir sosyal ağlarınızı genişletebilirsiniz. Reklam, tanıtım, pazarlama, satış, telekomünikasyon alanlarında başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz. Kurslarına katılmak, güzel konuşma ve diksiyon dersleri almak, kısacası iletişim alanında geliştirici eğitimlere katılmak için ideal bir süreçtir.

Vücutta İkizler eller, kollar, ciğerleri temsil eder. Üst solunum yollarında daha önceden rahatsızlıkları olan kişilerde bazı rahatsızlıklar tetiklenebilir. Faranjit, laranjit, sinüzit, kulak ve burun hastalıklarına veya astım gibi alerjik hastalıklara karşı hassasiyet artabilir. Sinirsel ve gerginlikten kaynaklanan sorunlar öne çıkabilir. Bu İkizler döneminin bol bol iletişerek, yeni şeyler öğrenerek, eğitimlere katılarak, gezerek, tozarak, okuyarak bol bol tadını çıkartın.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER

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